Victoria Villarruel denunció a Luis Petri por atentado contra el orden público y calumnias

La vicepresidenta presentó una denuncia en Comodoro Py luego de que el diputado y exministro de Defensa afirmara en televisión que “apostó por el fracaso del Gobierno” y se ofreció como alternativa presidencial. El cruce entre ambos escaló tras un intercambio de acusaciones públicas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció penalmente al diputado y ex ministro de Defensa Luis Petri por calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.

Días atrás, Luis Petri afirmó en un canal de televisión que Victoria Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno” y se “ofreció para ser una alternativa siendo parte” de la gestión de Milei y de la “sucesión presidencial”

Esa declaración de Petri tuvo lugar tras el discurso del presidente Javier Milei ante la apertura en el Congreso de inicio de las sesiones ordinarias. El exministro dijo: “Ella no ha estado a la altura de las circunstancias. Claramente, cuando el presidente hablaba de quienes desde dentro o fuera del gobierno esperaban su caída, hacía referencia a una vicepresidenta que no ha estado a la altura”.

En la misma línea, Petri insinuó que Villarruel podría haber ambicionado la presidencia de la Nación.

Por su parte, Villarruel respondió primero en las redes, y lo calificó como un “cosplayer”. Ahora, hizo la denuncia penal. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldo más bajos de todas las fuerzas", había consignado Villarruel en sus redes. La respuesta de Petri fue categórica: "Yo te conozco por golpista"

Villarruel radicó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py por los delitos de “calumnias o falsa imputación, injurias, infracción artículo 213 bis del Código Penal, otros atentados contra el orden público y amenaza de rebelión”. Dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.