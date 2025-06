Cecilia Moreau, tras el fallo contra Cristina Kirchner: "Se puso otra vez en riesgo el pacto democrático"

Cecilia Moreau: Hay sentimientos de bronca, repudio, desamparo y angustia. Por otro lado, estamos parados con mucha responsabilidad política frente a lo que viene. Lo que no vamos a permitir en el Congreso es que se haga de cuenta que no pasó nada , porque para nosotros hubo un antes y un después en el sistema democrático. Se puso otra vez en riesgo el pacto democrático. Además de eso, no vamos a permitir tampoco que quieran cerrar la comisión de $LIBRA.

Esas cosas tienen que seguir funcionando y tenemos que seguir abriendo esa investigación y frenando atropellos. Estamos entre la angustia personal de cada uno y la responsabilidad política de cómo seguimos, no sólo denunciando la proscripción de Cristina, sino evitando que sigan llevándose puesta la República en el Congreso.

ley bases diputados 27-06 german martinez cecilia moreau Moreau y Martínez, referencias del peronismo en Diputados. Ámbito

P.: Se habla mucho de la fragilidad institucional del Poder Judicial, por una Corte Suprema compuesta de sólo tres jueces. ¿Siente que esa fragilidad se replica en este momento en el Poder Legislativo?

C.M.: Sí. La Libertad Avanza tiene 39 diputados, pero después hay un montón de complicidades que fueron parte de este proceso de ajuste que el Presidente viene llevando adelante. Además impiden permanentemente, por ejemplo, el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto. La última escena que tuvimos en el recinto fue la de los bloques del PRO, La Libertad Avanza, el radicalismo de De Loredo y los que representan a algunos gobernadores yéndose para dejar sin quorum la sesión y que no podamos tratar la emergencia en el Garrahan. Eso demuestra la debilidad institucional y política que tiene el Parlamento.

P.: ¿Cómo se imagina el vínculo con algunos bloques con los que había cierta fluidez y no se pronunciaron o incluso adhirieron al fallo de la Corte?

C.M.: No lo sé. Vamos a ir paso a paso. En estos días estamos con la cabeza puesta en Cristina, acompañando a la militancia y a la gente que está haciendo una enorme manifestación popular de repudio a un fallo injusto. Después iremos viendo cómo seguimos desde el punto de vista parlamentario.

Sé que Cristina le pidió a los senadores que hagan el esfuerzo para que la semana que viene se trate el proyecto de la ley de Emergencia en Discapacidad y los proyectos que actualizan el bono y recomponen la moratoria. No nos olvidemos que lo más importante es que la gente la está pasando mal.

P.: ¿Cuál piensa que será el rol del bloque de diputados de Unión por la Patria en las próximas semanas? Ayer hubo pronunciamientos en las comisiones.

C.M.: Desde el punto de vista institucional, no vamos a permitir que intenten hacer de cuenta que acá no pasó nada, porque vivimos en un país donde la dirigente más importante del peronismo y de la Argentina está proscripta. Entonces es un país con un cepo al voto popular y que además veta las decisiones del Congreso, ahoga financieramente a las provincias, con una mafia judicial durmiendo algunos fallos -como la inconstitucionalidad del DNU 70/2023- y apurando otros.

P.: El bloque se posicionó desde diciembre del 2023 como el más concreto antagonista del Gobierno. ¿Se va a explicitar más aún esta postura? ¿Cómo se manifestará este rechazo a la constitucionalidad del fallo?

C.M.: Nosotros siempre nos paramos en el lugar donde sentíamos que teníamos que estar parados, que es en el de ser representantes de la voluntad popular. Pero además de eso somos parte de las fuerzas políticas de Cristina y de todo el peronismo; y todos estamos condenando y denunciando la proscripción y el linchamiento que Cristina está viviendo de manera mediática en estas horas.

El rol del Partido Justicialista

P.: Hay reuniones multisectoriales con el objetivo de fortalecer la unidad. ¿Qué cauce piensa que tiene que tomar esta unidad? ¿De qué está hecha?

C.M.: La reunión de hoy fue para pedir y trabajar por la unidad de todo el campo nacional y popular y del peronismo, pero también para plantear que estas horas son claves para cuidar a Cristina y para acompañar al pueblo argentino que hoy siente el dolor de lo que está pasando. No es momento de hablar de candidaturas, de listas o de internas. Es momento de que todos, espalda con espalda, banquemos lo que está pasando.

Peronismo PJ Nacional.jpeg Cumbre multisectorial se reunió en la sede nacional del PJ.

P.: Siempre se habló mucho de la unidad que existía en términos electorales como coalición. ¿Piensa que esto va a tener una consolidación ideológica también? Era la demanda que existía antes del fallo.

C.M.: Creo que sin duda el fallo es político y que las acciones y las respuestas deben ser políticas. Ese camino vamos a transitar todos los bloques, no solo en Senado o en Diputados, sino en cada una de las provincias. Acá hay responsables de todo tipo, porque la triple M funcionó: Macri, Magnetto y Milei estuvieron detrás de este fallo y no lo vamos a olvidar.

No lo vamos a dejar de decir y a denunciar, no solo en la Argentina, sino en los tribunales internacionales. Vamos a desplegar una campaña con acciones en todo el mundo, porque el mundo está mirando lo que pasa en la Argentina: se expresó el presidente Lula, la presidenta de México, el Grupo de Puebla; el New York Times habla de “una titana de la política que fue condenada”. Nos parece importante que Cristina es inocente, que la condena es injusta y que el principal partido político de la Argentina, que es el peronismo, tiene a su dirigente más importante proscripta.

P.: ¿Qué espacio piensa que va a tener la militancia, al menos en las próximas semanas?

C.M.: Las próximas horas, la militancia estará en la calle cuidando a Cristina. Pero estaremos todos juntos: no importa si sos diputado, senador, concejal, intendente o no lo sos. Hay un pueblo que la quiere y que recuerda esos doce años. Así que vamos a seguir trabajando junto a ese pueblo organizado porque no vamos a permitir que a Cristina le avasallen sus derechos.

Ella no está pidiendo privilegios, sino que se cumplan con las garantías constitucionales y de derechos humanos. Hace poco tiempo fue víctima de un intento de magnicidio que no está siendo investigado ni juzgado como corresponde. Los responsables intelectuales de ese intento de asesinato y de magnicidio están libres y muchas de las pistas involucran a la ministra Bullrich, con lo cual la comunidad internacional tiene que estar atenta de qué pasa en estas horas con Cristina.