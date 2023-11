Cena Anual de Solidagro con mucho material

Que, mientras todo esto iba ocurriendo, pasaban casi desapercibidas cantidad de cuestiones, tal vez, menos mediáticas, aunque no menos importantes, como la prórroga de las sesiones Ordinarias del Congreso hasta el 9 de diciembre, un día antes de que asuma la nueva administración que surja el domingo; o lo que puede pasar con el Presupuesto 2024 de no aprobarse hasta entonces. Pero, la posibilidad de que se llame a Extraordinarias en diciembre mismo, para esta y otras cuestiones prioritarias, está siendo “desaconsejada” por varios analistas que consideran que cualquiera de los candidatos que surja del comicio, aunque por distintas razones, va a querer arrancar sin la presión de tener que lograr avances inmediatos en el Congreso, y prorrogar de hecho el Presupuesto de este año por unos meses. Al menos así se especulaba en una de las mesas de la Cena Anual de Solidagro en el Tenis Club Argentino. La entidad, hoy presidida por Rolando “Rolo” Freers, surgió en 2001, ante la crisis de aquel momento para coordinar acciones de ayuda de la cadena agroindustrial. Allí, naturalmente, se habló bastante de exportaciones, de lo “malo” para el próximo gobierno que va a resultar el derrumbe de la cosecha de trigo (que lo dejará sin divisas “frescas” hasta después del primer cuatrimestre), y también que se calculan más subas en los precios de la hacienda (carne) en 2024, como también se ratificó después en el Rosgán de Rosario, lo que hace prever un panorama muy ajustado para el arranque del nuevo gobierno, sea cual fuere. Y esa misma inquietud se reiteró después, el jueves, en el congreso anual de la Fundación Fiel, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde el cierre estuvo a cargo de los economistas Guillermo Mondino (Universidad de Columbia); Enrique Szewach (todavía reportando en la Fundación Mediterránea), y Daniel Artana (Fiel). También se repasaron los “subes” y “bajas” de las adhesiones, así como el “neutralómetro”, para algunos más declarativo que efectivo. “Radio pasillo” dice, por ejemplo, que Elisa Carrió, que todavía reporta en Cambiemos, en privado aconsejó a los suyos no votar o hacerlo en blanco. Bien distinta es la actitud de José Urtubey, de la UIA, que directamente juega “en descubierto” por Massa. “Después de todo es hermano de un gobernador peronista y, para colmo, de la Liga del Norte...”, señalaba un contertulio en referencia al salteño. Igual, no todas son rosas para el todavía ministro. De hecho hubo dos situaciones en la semana que le jugaron en contra, aunque la responsabilidad no fue totalmente suya. La primera fue el aumento del 21% para los jubilados, que terminó ubicado por debajo de la inflación, y con el agravante de los bonos que se asignarán a los de la mínima, que volvieron a caer muy mal en el resto. El segundo fue “el abrazo del oso”, como calificaron algunos del entorno, al saludo que le dio un controvertido gremialista al que le adjudican métodos muy radicalizados contra las empresas de su sector, algunas de ellas ya complicadas económica y financieramente por esta causa.