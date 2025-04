Cena del PRO en medio de la presión a Mauricio Macri por acuerdo con La Libertad Avanza

En el encuentro del think tank del PRO que preside María Eugenia Vidal , estarán, además de Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri , la primera candidata a legisladora porteña Silvia Lospennato , empresarios y el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou , quien mantendrá una charla en vivo con el expresidente argentino.

En marzo, la Fundación Pensar del PRO había lanzado una dura advertencia sobre la gestión de Javier Milei en su informe mensual al asegurar que hay un"riesgo latente de personalismo" y que "el ajuste no lo pagó la casta". Si bien destacó algunos logros económicos, criticó al mandatario en duros términos: "¿Alimentar la “marca Milei” supone nutrir la agenda del interés nacional argentino?". "La agenda de viajes y visitas internacionales del Presidente Milei en el 2024 pone en evidencia una creciente tensión entre sus preferencias políticas personales y el alcance de los deberes institucionales que le competen como Jefe de Estado, representando un riesgo latente de personalismo interpuesto a la preservación del interés nacional", advirtieron desde Pensar.

Desafío a Mauricio Macri

Bajo el lema “Una noche para pensar el futuro”, en la cena de la Fundación Pensar latirá el debate interno sobre la posibilidad de cerrar un frente electoral en la provincia de Buenos Aires junto a La Libertad Avanza luego del la foto de Cristian Ritondo y Diego Santilli en Casa Rosada junto a Milei, Karina Milei y el armado bonaerense Sebastián Pareja. Estr martes por la mañana, Santilli incluso admitió la posibilidad de integrar una boleta mixta que sea encabezada por José Luis Espert luego de la escalada de la interna del peronismo bonaerense por el desdoblamiento electoral para el 7 de septiembre.

Lo que vivimos hoy en la provincia de Buenos Aires no es gestión, es abandono.

Kicillof sigue gobernando para la militancia, no para los bonaerenses.

Frente a este modelo agotado, reafirmamos la necesidad de construir una nueva mayoría.

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) April 8, 2025

"El entorno de Milei lo manipuló hacia un proyecto de poder con energía donde no había que ponerla", fue el diagnóstico de anoche de Mauricio Macri en relación al Presidente. En medio de la tensión, Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales y titular del PRO bonaerense, insistió también con apurar un acuerdo electoral con las fuerzas del cielo en la provincia de Buenos Aires. "Lo que vivimos hoy en la provincia de Buenos Aires no es gestión, es abandono. Kicillof sigue gobernando para la militancia, no para los bonaerenses. Frente a este modelo agotado, reafirmamos la necesidad de construir una nueva mayoría. La unidad que demostramos en el Congreso Nacional, entre el PRO y La Libertad Avanza, representa una oportunidad histórica también en la provincia para ponerle fin al populismo y devolverles a los vecinos orden, seguridad y futuro", fue el posteo de Ritondo en la previa a la cena de la Fundación Pensar.

Mensaje de La Libertad Avanza

La reflexión de Ritondo fue respondida casi en tiempo real por Pareja, brazo político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. "Muy buen planteo, Cristian. Hay algo que se está dando de manera natural, y nos llena de orgullo que así sea. Los integrantes de LLA y el PRO logran un entendimiento que no es ni más ni menos que en beneficio de los bonaerenses. Más pronto que tarde se respirarán aires de libertad en toda la provincia de Buenos Aires".

Muy buen planteo, Cristian. Hay algo que se está dando de manera natural, y nos llena de orgullo que así sea. Los integrantes de LLA y el PRO logran un entendimiento que no es ni más ni menos que en beneficio de los bonaerenses. Más pronto que tarde se respirarán aires de libertad en toda la provincia de Buenos Aires.
— Sebastián Pareja (@SPareja_) April 8, 2025

El fracaso de la licitación de la hidrovía, en medio de acusaciones cruzadas con el asesor presidencial, el escándalo de la cripto estafa $LIBRA, la designación de Ariel Lijo por decreto y ahora la guerra a cielo abierto con Patricia Bullrich, empujan a Macri a confrontar en las urnas con las fuerzas del cielo. Un escenario que no está exento de riesgos teniendo en cuenta la fragmentación de la oferta electoral porteña con los desprendimientos de Horacio Rodriguez Larreta del PRO y Ramiro Marra de La Libertad Avanza.

Esta zaga de intercambio de gentilezas se suma a la foto de este fin de semana de Guillermo Montenegro (PRO), intendente de General Pueyrredón, junto a Alejandro Carrancio, principal referente de La Libertad Avanza en Mar del Plata.