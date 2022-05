CGT: Gerardo Martínez instala un acto a favor y otro en contra del Gobierno

“Puede parecer contradictorio pero no es así. Recuperamos todo el empleo que habíamos perdido desde 2018 y estamos en un gran momento de la construcción. Pero al mismo tiempo no podemos festejar los cierres de las paritarias porque se los lleva puesto el desequilibrio económico. Son responsables los formadores de precios pero también un Poder Ejecutivo que no se pone de acuerdo y no le encuentra la vuelta”, le explicó a este diario el “canciller” de la CGT.