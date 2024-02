Mal olor en la Casa Rosada, donde zumban no solo los mosquitos. Trilogía de damas: Mondino, Villarruel y Bullrich pelean poder. La batalla de Salta con Norte Grande al 50%. Valdés manoteó la manija del auto presidencial. El flautista austríaco y los plagios de la trompeta.

Mientras corre ya el tiempo de descuento para la iniciación del período ordinario de sesiones en el Congreso, que será el viernes, y que se caracteriza por una presentación presidencial al pleno del Congreso que, en general, debe contener los lineamientos de la política para lo que resta del año, en este caso, hay el desconcierto es creciente. Es que el Ejecutivo llega a la fecha en una situación directamente de enfrentamiento con buena parte del oficialismo legislativo (los gobernadores patagónicos, del centro y algún otro del norte ), situación que esta semana, seguramente, va a registrar otra vuelta de tuerca por la respuesta de los mandatarios. Al menos así lo analizaba un destacado grupo de empresarios top, reunidos en el semiprivado del galardonado restaurante Elena del Four Seasons donde, además de la discreción del lugar, intentaban salvaguardarse de la ola de mosquitos que obligó a cambiar el sitio de varias reuniones.

La inquietud de los hombres de negocios no es menor a esta altura, en parte, por el enrarecimiento que crece en el ambiente, por los paros que se multiplican (como el de Ctera que hoy frenará el inicio de clases en algunos distritos, el de trenes de la semana pasada, o el de aeronáuticos que anunciaron para este miércoles, entre otros), pero también por la caída del consumo y, más aún, de la actividad que, según Fiel, bajó 6,3% en enero, mientras para las pymes el retroceso habría sido de 9% (-30% respecto a enero del 23), según CAME. “Si este es el fuego amigo, no quiero imaginar lo que puede llegar a ser el de la oposición”, consideró un CEO de una multi de bebidas aludiendo a la reacción de las provincias que, teóricamente, son políticamente más afines a la administración Milei.

“Sí, pero hasta ahora pareciera que la llamada oposición solo se sentó a mirar cómo se pelean entre ellos, mientras los gremios hacen su parte”, sostuvo el titular de una siderúrgica, mientras avanzaba sobre unos ostiones tempura, previos a otras delicias como el pulpo arrebatado, el carpaccio de Shorthorn, o el clásico ojo de bife destacado de la casa, todo muy bien regado, que sirvió para atenuar la “catarsis” empresarial acosada, además, por los aumentos de costos y el alerta sobre un eventual faltante de combustible, si los patogénicos concretan su amenaza de “cerrar el grifo” como ya anunciaron.

Las avutardas y los nidos ajenos

Aunque con perfil mucho más bajo, las internas y las críticas dentro del propio gobierno también están a la orden del día. Así, a los sarcasmos del vocero presidencial Manuel Adorni en ciertos temas (como el saludo de cumpleaños a la expresidenta Cristina Fernández), se suman también las actitudes de algunas féminas, entre las que la titular del Senado, Victoria Villarruel, suele competir en el podio con la canciller Diana Mondino, para ver cuál sobresale más.

El caso es que determinados dichos y actitudes, varios evitables, en realidad muestran intenciones que no son tan evidentes y, mientras Villarruel no puede ocultar su malogrado deseo (por ahora) de tener mayor injerencia en las áreas de Seguridad y Defensa que ella cree que “le arrebató” Patricia Bullrich, la canciller no parece poder ocultar su mirada sobre Economía, y reeditar lo de Domingo Cavallo en el gobierno de Carlos Menem, que después de 1,5 años en la cartera internacional, recién fue a ocupar su sillón en Economía. Así, a las frases “poco felices” (y mucho menos diplomáticas) como las más recientes con el canciller británico David Cameron, se suman reuniones como la que tuvo días atrás con dirigentes de la Mesa de Enlace Agropecuaria, supuestamente para evaluar el Acuerdo Unión Europea-Mercosur (que después Europa “retiró” por ahora de la negociación), pero que derivó en el histórico reclamo por las retenciones, tema urticante sobre el que, según trascendidos del encuentro, la canciller sostuvo que “se retomaría la situación que había en 2015, cuando había un esquema de baja gradual de retenciones, y que ellos han vuelto a ese punto”.

Por supuesto que los trascendidos llegaron inmediatamente al despacho del ministro Luis “Toto” Caputo que ya se está cansando de las “incursiones” de cualquiera en su terreno. “El ministro ya tiene suficiente con lo que pasa en el país, para tener que andar cuidando, además, las imprudencias de otros miembros del gabinete”. “Cada vez hay más avetadas que quieren poner sus huevos en los nidos ajenos”, reconoció un asesor aludiendo a esa rareza zoológica.

En Seguridad, el inglés no es el fuerte

Bullrich en CPAC.mp4 Patricia Bullrich expuso sobre el problema de la seguridad en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también realizó una gira internacional que tuvo entre sus paradas la ciudad de Washington. Desde allí llegaron distintos videos en los cuales se la pudo ver disertando en el CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora), y haciendo uso de un inglés de difícil comprensión. Las imágenes provocaron risas entre funcionarios del Gobierno con despachos en el Palacio San Martín.

Es que, según explicaron distintas voces calificadas, no fue solo el precario nivel de inglés empleado lo que causó estupor, sino que también se la vio visiblemente nerviosa. Además de ser la única invitada de América Latina al foro, Bullrich fue también la única en leer una suerte de discurso cuando, en realidad, el tono de la minicumbre es de conversación informal.

Como si esto fuera poco, algunos diplomáticos de carrera repararon en otro curioso detalle: la ministra fue sentada frente a Liz Truss, la exprimera ministra británica que ensayó un programa libertario y fue empujada a renunciar en menos de 45 días. ¿Un mensaje para Bullrich…?

¡Cómo pican los mosquitos!

Gobierno - Casa Rosada - Adorni - Anuncios Perfumes rancios se adueñaron de la Casa Rosada por la disposición de reducir al mal pago personal de limpieza. Mariano Fuchila

El verano no da tregua y, a la invasión de mosquitos y el Dengue (con casos que aumentan en el norte del país y en CABA), se sumó el mal olor en las calles de Buenos Aires, producto de un cuestionable operativo de higiene urbano. Lo preocupante es que la basura y el mal olor podrían extenderse a los pasillos de Casa Rosada y no precisamente por las condiciones climáticas.

Es que, al igual que con otros insumos vitales como los alimentos, Presidencia todavía no giro los fondos para la empresa Simplia, a cargo del personal de limpieza del edificio ubicado en Balcarce 50.

También la preocupación de lo trabajadores tercerizados se acrecienta con el correr de las horas. Desde que asumió Javier Milei fueron reducidos de 45 a 30 los empleados, que cobran en promedio 200.000 pesos. Por supuesto que esto se suma al reciente nuevo capítulo de las aventuras culinarias en los subsuelos de la Casa de Gobierno.

Es que la motosierra también pasó por allí y ahora los funcionarios que optan por el comedor del edificio, deberán oblar por su comida entre $4.000 y $6.000, dependiendo del plato. Una opción “barata”, si se tienen en cuenta como cotiza actualmente la comida en el microcentro, señaló un acreditado.

Valdés no subió la escalera, pero sí al Mileimóvil

javier milei y valdés.jpg El correntino Gustavo Valdés recibió con trompetas a Javier Milei. Y más tarde se le coló en el auto de regreso al aeropuerto.

Si de gestualidades se trata, se lo notó cómodo al Presidente en su primera visita a una provincia. Fue en el lunes pasado, cuando llegó en un avión oficial a Corrientes y se dirigió al encuentro por el décimo aniversario del Club de la Libertad. Lejos de la pose tensa que muestra en las entrevistas desde el borde de una silla, en Corrientes se lo vio relajado desde el sillón, en el escenario de esa usina del pensamiento liberal, para disparar ahora contra las “ratas” del Congreso, contra el diputado Ricardo López Murphy y otros más. Siempre bajo los encuadres de Santiago Oría, el cineasta de Milei que llegó a la provincia del Litoral para filmar escenas de la película de la gestión libertaria.

“Más picante de lo que fue en el discurso, difícil”, explicaban los organizadores a quienes querían saber qué más decía el Presidente sobre la actualidad política. Las charlas giraron, en rigor, sobre la historia de Milei con ese club, al que frecuenta desde su fundación en 2014 en tiempos de Cristina presidenta. Y también sobre la salud de la madre de Milei, quien ese día había sido internada por un pico de presión.

Fue frugal la bienvenida. Apenas café, alfajorcitos de maicena, pastrafrolas. Nada de alcohol. Terminada la presentación, el primer piso del Espacio Andes sirvió de vip, donde hubo una reunión de la que solo participaron Milei, Karina y el presidente del Club de la Libertad correntino, Alberto Medina Méndez, y la esposa de este último. También estuvo el vocero presidencial Manuel Adorni, a quien le adosaron la tarea de oficiar de presentador, a minutos de empezar el evento.

Lo curioso es que el gobernador Gustavo Valdés no subió al VIP, a pesar de que había recibido al presidente en el aeropuerto, con trompetas, sonrisas y abrazos. Frenado antes de abordar la escalera, el mandatario radical no perdió el tiempo y mantuvo en la planta baja una minicumbre secreta con Guillermo Francos, sin flashes a la vista. Allí reiteró el reclamo por la obra de circunvalación que depende de Nación y las regalías hidroeléctricas de Yaciretá. Valdés se despegó de la liga de mandatarios de Juntos por el Cambio por un rato, y jugó una partida solitaria, mirado de reojo por sus pares. Hasta rechazó el vecino chaqueño Leandro Zdero rechazó el convite, y evitó el apretón de manos con Milei. Un acierto en virtud del viernes de súper acción protagonizado por el chubutense Ignacio Torres.

Valdés, quien ya había zafado del hachazo al lograr un ATN de $1.000 millones, tuvo al finalizar un acto de arrojo. Después que Milei saliera del salón y se sacara fotos con los jóvenes libertarios que lo esperaban, se subió a su auto para emprender el retorno de 12 km hasta el aeropuerto de Corrientes. Lo que no esperaba el Presidente es que, ya sin presencia de los medios, Valdés se apresurara a manotear la manija de la puerta y se subiera al vehículo presidencial. Obtuvo, así, unos 15 minutos de reunión en los asientos traseros del coche, donde el radical buscó sellar compromisos.

Salta: empanadas, quesillos y la trampa de Carlos Saúl

francos.jpg El interés de Francos y en el litio tiene las trabas de la Constitución del 94. La misma en la que se amparan los patagónicos en su amenaz de cortar envíos de hidrocarburos y energía hidroeléctrica.

Más generosa fue la recepción a Guillermo Francos en la residencia del gobernador de Salta. El ministro del Interior llegó a esa provincia para participar del 112 aniversario de la Batalla de Salta, y aprovechó para tener una reunión con los gobernadores variopintos de la región, luego de que Milei los pusiera en la vereda del enemigo.

Además del anfitrión Gustavo Sáenz y de Francos, estuvieron Hugo Passalacqua, de Misiones; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; y Carlos Sadir, de Jujuy. Peronistas, radicales, provincialistas, conversos, pero todos con ánimo dialoguista, pese a la ira del Presidente. Una cumbre al 50% del Norte Grande, esa tropa demandante de diez gobernadores rápidamente olvidada en la era Milei, y que se había creado al tibio calor de la gestión de Alberto Fernández, pero bajo la batuta del chaqueño Jorge Capitanich y el santiagueño Gerardo Zamora.

La entrada con empanadas salteñas sirvió para distender y hacer la típica chanza sobre la disputa entre la noble empanada salteña y la encumbrada variedad tucumana, teniendo en cuenta que Jaldo –el del bloque propio en Diputados- estaba a la mesa. Francos recibió, ya terminado el asado, y mientras esperaban el postre de quesillo con dulces regionales, las demandas de los gobernadores: subsidios al trasporte, FONID para los salarios docentes y obras. El ministro del Interior no se comprometió a nada. Solo a derivar las consultas al Presidente.

“La reunión la pidieron ellos”, decían en la Rosada. Es decir, los mandatarios seguían por entonces (sí, apenas pasó una semana) apostando a que Francos sea el interlocutor, en un escenario de cerrazón del Presidente, que aparece blindado por Karina y los Caputo. Aunque, por otro lado, esperaban alguna respuesta más concreta a la catarata de pedidos puestos sobre la mesa.

Lo que sí quedó en claro es el interés del gobierno por avanzar con inversiones en litio, concentrado en Salta, Jujuy y Catamarca. Un mundo de paradojas: Milei necesita de los gobernadores, porque los recursos son de las provincias, por más inversiones que cierre Milei en Israel, por una trampa del “Turco” Menem (el original). “La reforma constitucional de 1994, la de Carlos, a quien Milei admira tanto, es la que ahora lo obliga a sentarse con los gobernadores”, dicen en las provincias, entre risas. “Corresponde a estas jurisdicciones el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, según incorporaron aquellos constituyentes en el artículo 124, por pedido del entonces presidente.

Paradójicamente, días después, fue el chubutense Torres el que se apropió de esa trampera de los convencionales del 94, y amenaza ahora a dejar a todo el país sin gas ni petróleo. Neuquén y Río Negro podrían tomar el mismo camino y cortar la energía hidroeléctrica de las represas del río Limay. Burlas de la historia que Carlos Saúl le tendió a su mentado y desconocido discípulo, el presidente mediático y tuitero, Javier Milei.

Allí mismo sorprendió, en Salta, la independencia con la que se movió la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien llegó antes que Francos a la provincia, y también se anticipó en reunirse con Sáenz. La vice atiende a su juego y crea su propia fortaleza en el Senado donde luego, ya a cargo de la Presidencia de la Nación (por el viaje a EE.UU. de Milei), hizo retirar un busto del ex presidente Néstor Kirchner del Salón de las Provincias, lo que provocó un inmediato (y picante) reclamo de Unión por la Patria y de La Cámpora, que lidera el diputado Máximo Kirchner, quien tuvo el sábado una opaca cumbre en Cañuelas del PJ bonaerense. Le responden menos alfiles y antes se adelantó el gobernador Axel Kicillof, sucesor natural del repatriado Alberto Fernández, quien vende cara su renuncia al sillón del PJ nacional.

Esconden los plazos fijos UVA

Un curioso quincho ocurrió en un bar notable, que mixturó a representantes del sector financiero, un consultor político y dos dirigentes del peronismo ya en retirada. El vermouth con soda, especialidad de la casa, sirvió para bajar las empanadas y la tortilla, si bien otros comensales optaron por el vino tinto.

“Es la primera vez que le toca a ustedes, en esta Milei aplicó la justicia social”, se rio un veterano del PJ dirigiéndose a los financistas. Es que horas antes se había conocido otra medida del Gobierno con impacta en los bancos: la modificación de la base sobre la cual se miden los encajes, es decir, los saldos inmovilizados que son el respaldo en caso de retiros masivos de depósitos. Eso, sumado a una reducción para una población no bancarizada con respecto a diciembre 2021, tendrá un impacto inmediato en tasas, y será otro dolor de cabeza para un sector poco acostumbrado a perder.

Milei apuntó contra los bancos ya desde la campaña y los llamó a “trabajar como banqueros”, es decir, compitiendo por clientes en vez de generar ganancias solo prestándole al Estado. “Ya nadie habla de Leliq, ahora los bancos están con pases diarios”, explicaba un ejecutivo de una entidad multinacional, quien además señaló que si se tiene en cuenta la serie histórica del dólar, “estamos ante uno de los más baratos de los últimos diez años”, a raíz de la inflación, en una “plaza que se secó de pesos”. Y comentaba el curioso caso de los plazos fijos UVA, que los bancos “escondían” para que nadie los tomara: la tasa que pagan no se compensa con ninguna inversión que pueda realizar una entidad financiera, mucho menos con los índices de los precios al consumidor (IPC) de diciembre y enero.

“Debe ser la primera vez que trabajamos a pérdida”, señaló otro directivo del sector bancario, aunque reconoció que venían de tiempos de plata fácil tomando los bonos del gobierno.

Mientras llegaba el brownie con merengue, y respecto a los plazos fijos UVA, hubo risas generalizadas, cuando se contó la pifia de un conocido banco. La entidad primero ordenó eliminar esa opción tanto del home banking como de la app de celulares, para que quien quisiera un plazo fijo UVA fuera a la sucursal. Sin embargo, por las quejas, volvieron a mostrarlo en los canales digitales, aunque con un tope de solo $100.000. Aquí el error en la Matrix: algunos clientes pronto notaron que por una falla en la programación podían hacer cuantos plazos fijos quisieran, sin tope, siempre que el monto máximo fuera $100.000. Así lo descubrió un cliente que se apostó en una silla de una sucursal reclamando, con un abogado, hacer un plazo fijo de $15 millones (el tope en sucursales era $5 millones).

Mientras corría el tiempo y las gerencias hablaban con el departamento de Legales, el hombre desde su celular hizo 150 plazos fijos UVA. Agradeció y se fue.

“El compañero (Sergio) Palazzo -secretario general de la bancaria- es uno de los mejores cuadros para renovar al peronismo”, dijo el dirigente PJ para cerrar, aunque en consultor lo frenó: “Ojo que es radical”, alertó, dando por cerrado también el tema de los plazos fijos.

Diálogos con Conan: el flautista austríaco y los plagios de la trompeta

- Padre, me falló. Usted le contó al medio de la trompeta diálogos que además no tuvimos.

- Conan, te extrañaba. Tanto tiempo, te necesité estos días y no apareciste. No conté nada, a nadie. ¿no habrás sido vos?

- Padre, yo solo sueno en su cabeza, y además jamás diría cosas tan burdas, con pretenciones de ser graciosas, o ingeniosas, pero sin hacer reír a nadie que no esté pago. Como un reidor de TV, o un tosedor.

- Me imaginaba. En ese medio, mienten. Todos ensobrados.

- Padre, no se ponga así, hay periodistas honestos y que hacen bien su trabajo. Aunque a usted no le guste. Ya se parece a los Kirchner, que decían que la trompeta miente.

- No empecemos, Conan. Estás muy complaciente. Y los otros contratan actores.

- No, Padre, la gente no puede pagar el colectivo. Caputo lo tiene engañado.

- Caputo tiene un plan magistral. Va a poner en fila todas las ratas de la casta.

- Padre, perdón que me meta en su infancia… ¿a usted le leían cuentos cuando era niño?

- No, Conan. Me leían autores de la escuela austríaca. De chico le pedía a Papá Noel un disfraz de Hayek.

- Ve, Padre, es lo que le digo siempre, le falta tomar cosas simples para resolver la realidad. Usted tiene que ser el flautista de Hamelín, no un tirano ni Hayek. Con su dulce melodía debe poner en fila a todas las ratas y llevarlas a donde usted quiera.

- Es un cuento alemán, y Austria es parte de Alemania. Me gusta tu idea, Conan. Brillante. Ya me pongo el bonete y pido una flauta dulce.

- No, Padre, eso fue un momento oscuro de la historia. Austria y Alemania son dos países independientes. Como las provincias y la Nación.

- Conan, cuando te ponés en caudillo federal me molesta.

- Vaya Padre, en vez de gritar compre una flauta dulce. Y sople como pueda.