Charlas de quincho: los guantes del Dibu, la camiseta de "Messi" y la ventana tapiada

Pero, mientras el PRO buscar tapiar las puertas para que no se vayan más dirigentes a las Fuerzas del Cielo , también apareció tapiada una ventana en la Rosada. Pero no de forma metafórica (o quizás sí, de tenerse en cuenta que siguen tirando funcionarios a la calle), sino literal. Hubo especulaciones de todo tipo en días, mientas Adorni también busca la forma de replicar las ideas de la vocera de Donald Trump , que se entusiasma imponer códigos de vestimenta a los trabajadores de prensa.

Voceros y ventanas

La ventana tapiada de Casa Rosada fue motivo de parada técnica de curiosos transeúntes y móviles de televisión que se congregaron por la supuesta novedad. La pared de ladrillos huecos que se ve desde la calle Hipólito Yrigoyen causó sensación en las redes sociales y despertó todo tipo de teorías, aunque la realidad del caso es mucho más sencilla.

"¿También está en venta?", se preguntaba un gobernador, de los varios que circularon la semana pasada por Balcarce 50, en paralelo al debate en el Congreso por la suspensión de las PASO. en rigor, los ladrillos no son nuevos, lo que cambió es que antes no se veían desde la calle. Detrás de ese muro se ubica uno de los patios interiores de la Casa de Gobierno, conocido como Patio del Aljibe. La pared quedó al descubierto por una fuerte ráfaga de viento que rompió y abrió los postigos que se ven desde el exterior y que suelen estar cerrados.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Ambitocom/status/1887483469325840845&partner=&hide_thread=false Circuló en redes sociales un video de la Casa Rosada con la ventana tapiada | Más información en https://t.co/wLQDCFnHvs pic.twitter.com/gQ2eYxqbE3 — Ámbito Financiero (@Ambitocom) February 6, 2025

Más allá de la obra que se lleva adelante, en Balcarce 50 hubo mucho movimiento esta semana. Alguno despachos oficiales se vaciaron, tal fue el caso del exsecretario de Prensa Eduardo Serenellini. Pese a que su cargo dejó de existir y el resto de la estructura fue absorbida por el vocero Manuel Adorni, nadie se disputa la oficina vacía. “Habría que pasarle un palo santo”, se escuchó decir a un funcionario de segunda línea, muy contento con la salida del periodista del Gobierno.

La renuncia de Serenellini fue festejada en la Secretaría a cargo de Adorni, quien se envalentonó con este hecho político y con otro a nivel nacional: el arribo de su par estadounidense Karoline Leavitt. En el entorno del vocero presidencial dejaron saber que el funcionario está encantado con el estilo de la portavoz de Donald Trump. Así como el oficialismo imitó el gesto de salir de organismos multilaterales, los libertarios no descartan copiar el modelo de comunicación trumpista, que entre otras cosas consiste en imponer un código de vestimenta para la prensa acreditada y elegir “a dedo” a los periodistas que pueden realizar preguntas.

Durante las últimas horas, algunos objetaron en los pasillos de Casa Rosada que la exigencia que hace al atuendo es aplicable en Estados Unidos, pero que aquí, donde el Presidente suele pasearse en zapatillas y campera de cuero, sería por lo menos polémico.

25 año de BMW y la tataranieta de Henry Ford

Un coqueto encuentro en el Pilar Golf Club fue organizado por BMW para presentar dos nuevos modelos: el Serie 1 y la X3. Por la tarde, en un clima soleado, la marca alemana continuó con el rearmado de su gama en el país, en un contexto favorable para las automotrices premium.

Si BMW ya celebraba la mayor apertura a las importaciones, las últimas noticias son aún más auspiciosas. Principalmente, la baja del impuesto interno a los autos de más de $40 millones, un tributo que impactaba en toda su oferta, y también en la de Mini, marca que está bajo el paraguas de BMW.

Hubo bajas de hasta u$s30 mil dólares en la última lista de precios, y BMW picó en punta con esa decisión comercial en su "guerra" con las otras alemana premium. Los Mini, en tanto, tuvieron reducciones de u$s10 mil en promedio. En los últimos días aplicaron ajustes de precios Ford, Toyota, Honda, Hyundai, entre otras marcas. Así, las firmas de alta gama esperan un boom de ventas en el país.

P90586766_lowRes_bmw-1-series--bmw-x3.jpg Los lanzamientos de BMW se dan en el 25 aniversario de la empresa en el país.

Una de las preguntas que ronda en el sector, y que también sonó en Pilar entre bandejeos de finger food (sin bebidas alochólicas), es si seguirá el furor por las pick ups. Es que las "chatas" no tributaban el impuesto interno por ser consideradas vehículos utilitarios, de trabajo. Entonces, muchos usuarios particulares evitaron los SUVs que sí estaban alcanzados por el gravamen y se volcaron a las pick ups más equipadas. Este fenómeno llevó, por ejemplo, a que la Toyota Hilux liderara el ranking varios años, desplazando a los autos chicos económicos, que encabezaron histórica y naturalmente las planillas de venta. Incluso, en 2024, tres de los seis modelos más vendidos fueron pick ups. Además de Hilux (2°), se anotaron la Ford Ranger (4°) y Volkswagen Amarok (6°). ¿Fin de esa tendencia?

“Luego de concretar un 2024 de crecimiento y grandes lanzamientos donde pusimos el foco en las gamas más altas, el lanzamiento del Serie 1 y la X3 marca la renovación de dos de los modelos más importantes de la oferta local. No obstante, el año de nuestro 25° aniversario también será recordado por la llegada de importantes modelos de BMW M, así como de nuestras marcas MINI y BMW Motorrad”, dijo durante el encuentro Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina.

Para la filial argentina, una de las tres que BMW tiene en la región (las otras son Brasil y México), el regalo por los 25 años en el país sin intermediación de importadores se extendió a otro beneficio fiscal: la posibilidad de importar con arancel del 0% modelos eléctricos, en momentos en que la automotriz apuesta por la llegada de los enchufables.

En cuanto al sector, hubo una visita estelar durante los días pasados: Elena Ford, Chief Dealer Engagement Officer y tataranieta de Henry Ford, además de responsable de los 10.000 concesionarios de Ford y Lincoln en todo el mundo.

image004.png Elena Ford y Martín Galdeano.

La ejecutiva visitó la planta de Pacheco en Argentina. Realizó una recorrida junto con Martín Galdeano, Presidente de Ford Sudamérica, donde aprovechó para reunirse con los equipos regionales de Ford. También estuvo en el concesionario Dietrich, donde fue recibida por Hernán Dietrich, máximo responsable de la compañía. Para cerrar, encabezó un encuentro de Women of Ford en Argentina con el objetivo de fortalecer el liderazgo e inclusión femenina dentro de la empresa y la industria automotriz.

Los guantes del Dibu

Uno de los eventos de la semana se realizó en Mar del Plata, donde se llevó a cabo la XXV edición de la Cena de Gala Solidaria de FUNDAMI en la que se recaudaron $119.405.000 durante la noche, junto con 100.000 dólares adicionales que se obtuvieron por la subasta de los guantes del Emiliano"Dibu" Martínez. Estos nuevos fondos serán destinados a la ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata.

Más de 400 invitados participaron del evento solidario en su 25 aniversario. La velada contó con la participación de la Madrina Honoraria de la Fundación, Mirtha Legrand. Los conductores del evento fueron Nequi Galotti y Julián Labruna quienes fueron los encargados de ir incentivando las donaciones y contar lo importante del apoyo a esta entidad. Durante la noche tomaron la palabra el Director Asociado del HEIMI, Dr. Mariano Irigoin (en representación del Dr. Hugo Casarsa, director del Hospital) y Claudia Álvarez Argüelles, Vicepresidenta de la Fundación.

Todo lo recaudado será destinado a FUNDAMI para la finalización del proyecto de Residencia de Madres y el Área de Terapia Ocupacional y Kinesiología, que consiste en reformas internas por 150 m2 , la ampliación de 142 m2 y la construcción de una terraza exterior de 37m2. También servirá para empezar a afrontar el nuevo desafío 2025.

El momento de la subasta de los guantes del Dibu Martínez, en la 25° Gala anual FUNDAMI (19).jpeg El momento de la subasta de los guantes del dibu.

La noche contó con un desfile a cargo de Héctor Vidal Rivas, los shows de Iván Ramírez, Coki Ramírez, Jorge Rey y Carlos García. Entre los presentes: figuras del mundo del espectáculo como Facundo Arana y María Susini, Gabriel “Puma“ Goity, reciente ganador del Oro en los Premio Estrella de Mar; Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Rotemberg. También colaboraron grupos empresariales como Cabrales, Open Sport, Havanna, Bagó, Lucciano´s, entre otras.

El momento más importante de la noche se dio cuando se subastaron los guantes autografiados de Emiliano “Dibu” Martínez, que fueron adquiridos por la suma de 100.000 dólares. El arquero de la Selección tiene un vínculo muy especial con este hospital porque nació allí el 2 de septiembre de 1992. En esta oportunidad, se subastaron los guantes que usó durante la final de la última Copa América. Entre cinco empresarios donaron cada uno 20.000 dólares para lograr la recaudación final de 100.000 dólares. Quienes tuvieron la iniciativa fueron: Marcelo González (Teatro Tronador), Luis Terri (Norgreen), Marcelo Cardelino (Open Sports), Daniel Otero (Lucciano´s), Manuel Sánchez (Acoplados Sánchez). El papá del Dibu, Beto Martínez, fue el encargado de entregar los guantes.

La camiseta ¿de Messi?

Pero los campeones del mundo no solo fueron parte de la semana por la subasta de los guantes del Dibu. También Lionel Messi se metió, quizás sin saberlo, en la agenda política de estas pampas. Es que Javier Milei recibió con emoción una supuesta camiseta del 10 del Inter de Miami. Pero en rigor, el dorsal que recibió el Presidente era el 9, que es el número que utiliza el uruguayo Luis Suarez en la escuadra rosada.

Claro, alguien podrá decir que la casaca tenía la firma del astro argentino, pero tampoco tenía dedicatoria, salvo un genérico "Con cariño". Con lo cual, los conocedores del mundo del fútbol señalaron que se trata de una de las tantas camisetas random que Messi firma, al boleo, para repartir en cualquier rincón del planeta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Ambitocom/status/1887594708060226018&partner=&hide_thread=false “Con la firma del más grande de todos los tiempos, Lionel Messi”. Javier Milei recibió una camiseta del Inter Miami autografiada tras una reunión con el dueño del club | Más información en https://t.co/wLQDCFnHvs pic.twitter.com/LMBCgHBPHB — Ámbito Financiero (@Ambitocom) February 6, 2025

Milei, quien tuvo un modesto pasado de arquero y es recordado por sus excompañeros como un "petiso volador", se emocionó hasta las lágrimas por la camiseta “con la firma del más grande de todos los tiempos”, como dijo en su encuentro con Jorge Más Santos, principal accionista del Inter de Miami. "Quién le dice", fue el chascarrillo que corrió en los pasillos de Balcarce 50.

Lo cierto que que Más Santos tuvo también reuniones con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el secretario de Deportes, Daniel Scioli, y otros representantes del ámbito económico y deportivo. El Gobierno sigue con intenciones de, en algún momento, avanzar con las SAD, tras un intento inicial en donde Milei cayó por KO contra Claudio "Chiqui" Tapia, quien logró sostener el principio de que los clubes de la AFA deben ser sociedades civiles sin fines de lucro. Para colmo, la punta de lanza del Gobierno, el magnate Foster Gillett, pasó de ser la sensación del mercado de pases a una preocupación: River, Estudiantes y Vélez aseguran que todavía no se abonaron las transferencias hechas por el grupo del magnate.

Una apuesta de riesgo la del Gobierno, ya que Gillett tiene la dudosa cucarda de haber dejado al borde de la quiebre nada menos que al Liverpool, un gigante del balompié mundial.

Diálogos con Conan: los números de la suerte

- Padre, ¿Messi le regaló una camiseta de Suárez? ¿O Suárez una camiseta de Messi?

- Conan, no te hagas el pavo. Tiene la firma de Messi. El 99 en la quiniela son los hermanos, por eso nos regaló el 9.

- Siempre con la timba, Padre. Ya se está pareciendo al Toto.

- Conan, en tal caso el Toto se parece a mí, pero tampoco.

- Padre, ¿y la bicicleta qué número es en la quiniela? ¿hubo camiseta para Toto?

- No tengo idea, Conan. Me parece que no hay número para la bicicleta.

- ¿Y para mí, Padre? una con el 6, el Perro.

- O el 48, Conan. El muerto que habla.

- No se burle, Padre, que acá habla cualquiera. ¿Vio lo que son los diputados?

- Mezclás todo, Conan. Los diputados son los que pudimos conseguir, pero vas a ver en diciembre. Una topa de elite vamos a tener.

- Ojalá, Padre. Pero, sabe qué... no lo necesita. Con un poco de muñeca puede seguir así.

- Ya lo sé, Conan. Conmigo alcanza y sobra. Pero mejor tenerlos que no tenerlos, ¿no te parece?

- En eso tiene razón, Padre. Mejor que sobre y no que falte.

- Conan, y algunos dudas todavía si soy un genio o un loco.

- Para mí es un genio, Padre. Pero mire si Messi le mandaba la camiseta dos camisetas con el número 2.

- Le jugaba unos pesos, Conan.

- A la cabeza, a los diez y a los premios, Padre.

- Sí, Conan. Y que sea lo que Dios quiera.