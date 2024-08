Charlas de quincho: Thor y el fetiche de Las Primas

Quinchos variados, con Milei como protagnistas. Apuesta por la ternura: cachorros y picos con Yuyito. Expo Real Estate, con los JM solicitados. Villarruel no participó de la cena de las Fuerzas Armadas, pero fue la estrella en el aniversario de la independencia de la India. Un libro congregó a radicales, mientras que Venezuela se coló en un desayuno. Los celos de Conan.

Semana repleta de quinchos que tuvieron al presidente Javier Milei en el centro de la escena. El Presidente llegó a distintos foros como el Council of the Americas del Hotel Alvear , la Expo Real Estate del Hotel Hilton, la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas o una presentación en el exCCK ligada a novedades en materia judicial.

Con las Fuerzas Armadas, entre rumores por el futuro del radar británico en Tierra del Fuego , fue más llamativa la ausencia: Victoria Villarruel , en franco fuego cruzado con Karina Milei . No obstante, la vice fue estrella indiscutida en otro quincho relevante: la celebración por el aniversario de la India.

Presentación de un libro sobre Alfonsín reunió a radicales. La jefa de campaña de Corina Machado, en la Fundación Apolo.

Thor y el fetiche de Las Primas

El Gobierno nacional intentó esta semana volver a controlar la narrativa en el marco de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, hecho que dominó la escena pública. Sin anuncios ni logros económicos para difundir, el storytelling de esta semana hizo foco en algo que siempre atrae al público: el amor.

Besos y cachorritos. Esas fueron las imágenes elegidas para graficar el momento que atraviesa el Ejecutivo, mostrándose así en las antípodas de un peronismo condenado por las fotos y videos que se difundieron del expresidente.

En este marco, Javier Milei montó una obra en el exCCK -ahora llamado Palacio Libertad- con motivo de la presentación de la ley de juicio por jurados. Pero el objetivo era en realidad doble, ya que el evento sirvió también para mostrar su relación con Yuyito González. De hecho, varios periodistas de espectáculos aseguraron que fueron advertidos de que iba a haber un beso entre él el Presidente y su nueva novia. “Está muy enamorado”, aseguran desde su entorno. Tampoco faltaron en Casa Rosada quienes notaron el fetiche del mandatario: tanto Yuyito como su exparejas Fátima Florez y la cantante Daniela, fueron integrantes del grupo musical Las Primas en distintas épocas.

yuyito y Milei.jpg El beso entre Yuyito y Milei, del que estaban avisados los periodistas del espectáculo.

Y si el jefe de Estado se muestra acompañado, también lo hará su hermana, Karina. A la Secretaria de Presidencia no se le conoció novio todavía, pero está semana se presentó oficialmente a su nuevo perro, Thor.

“Bienvenido, Thor! Fin”. Con ese mensaje en su cuenta de X, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la llegada de un nuevo miembro a la Casa Rosada. La publicación está acompañada por dos imágenes: una selfie del funcionario con el can y otra en donde se lo ve junto a Karina Milei.

La flamante mascota presidencial es un perro de raza Boyero de Berna que acompaña a la funcionaria en su despacho “para que no se quede solo porque es un cachorro” explican en Presidencia. Parece que la cuota de dulzura de Karina terminó ahí. La hermana del Presidente no invitó a Victoria Villarruel al acto de entrega de despachos y sables que tuvo lugar el viernes en el Ministerio de Defensa.

La Vicepresidenta devolvió el golpe. A pesar de la tensión por los salarios en las universidades, compartió en redes su felicidad como egresada de la Universidad Tecnológica Nacional. “Orgullosa egresada de la universidad pública”, publicó en sus redes sociales mojándole la oreja a Milei.

Los JM y la euforia inmobiliaria

La Expo Real Estate 2024 fue escenario propicio para quinchos inmobiliarios y eufóricos, al calor de la visita de los JM: Javier Milei y Jorge Macri. Con un entusiasmo renovado por el cambio de era, la crema del sector se dio cita en el hotel Hilton de Puerto Madero el miércoles y jueves de la semana pasada. Fueron dos jornadas consecutivas que, según la organización, marcaron un récord de visitantes. No es para menos: en 2023, el evento fue el reservorio de los nervios e inquietudes que exudaban los ejecutivos ante la incertidumbre electoral.

Ahora, con las "cosas más claras" y en el marco de un "clima de negocios favorable", el entusiasmo ganó el espíritu de la muestra, que este año contó con la presencia de autoridades de 23 distritos de todo el país y siete de otras naciones; un congreso con 122 oradores, por donde desfilaron cerca de mil personas; y cuatro workshops. Además, participaron cámaras, colegios y diversas asociaciones del sector. El plato fuerte, sin embargo, fueron las visitas oficiales.

Javier Milei.jpeg Milei, en la Expo Real Estate.

Dentro del tándem JM, el primero en desembarcar en el Hilton fue el jefe de Gobierno porteño, quien llevó novedades bajo el brazo. En su exposición, el alcalde brindó detalles del proyecto de nuevo Código Urbanístico (CUR) que envió a la Legislatura, una de las promesas de campaña que marcaron un contraste entre el primo del expresidente y su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta. De prosperar será, además, una de las primeros sellos de la gestión del exintendente de Vicente López.

El mandatario capitalino comentó que la iniciativa “no trata de estar a favor de uno ni en contra de otro, sino de equilibrar ambos". "Nuestra responsabilidad es garantizar el desarrollo sustentable y sostenible”, afirmó en conversación con el presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman. La palabra de Macri era esperada con ansias por los desarrolladores, que buscaban certezas luego de que la Ciudad suspendiera por seis meses los permisos para realizar nuevas obras.

“Vamos a proteger la identidad de los barrios bajos, pero también hay que proteger al que ya había comprado una propiedad que en su momento podía hacerlo. Yo lo que quiero es que todos confíen y sigan invirtiendo”, dijo el jefe de Gobierno, en un discurso que fue bien recibido entre la platea de empresarios y figuras del real estate.

Posteriormente a su presentación, el ambiente comenzó a ganar calor con la confirmación de la visita de Javier Milei, un espaldarazo de peso para un sector que se bate entre dos realidades. Por un lado, la parálisis de la obra pública que golpea a las operaciones en el plano nacional, y por el otro, la creciente expectativa en los negocios internacionales, con la vuelta al ruedo de plazas como Miami, donde los compradores argentinos comienzan a poner el ojo nuevamente.

"Se están calentando motores para recibir todos los cambios, desde el blanqueo hasta los créditos hipotecarios, que hace 24 años que nosotros ya nos acostumbramos a que no existan", decía un referente en los pasillos del Hilton. Y agregaba: "Nos estamos convirtiendo, de alguna forma y de a poquito, en un país normal". "Estoy muy optimista y me gusta lo que está pasando", sumó otro hombre con negocios en los EEUU. "Creo que van por el camino correcto, ojalá lo puedan continuar para tener un mejor país", completó un tercer empresario, en un ronda de café. Ese fue el clima que primó durante ambas jornadas.

expo real estate.jpeg La convención de desarrollo inmobiliario se llevó a cabo en el Hilton de Puerto Madero.

La expectativa, sin embargo, estaba puesta en que el Presidente realizara anuncios sectoriales, un hecho que concretamente no ocurrió. En cambio, Milei hizo una defensa de su política económica y repasó la hoja de ruta futura, asegurando que "está garantizado el roll over de la deuda para parte del año que viene". También enfatizó la importancia del proyecto de Presupuesto 2025 "a prueba de cambios macroeconómicos". El mandatario llegó cerca de las 18 y fue recibido como un rockstar, rememorando los días frenéticos de la campaña. Incluso subió al escenario frente abriéndose paso entre un mar de pantallas que lo filmaban.

Antes, a la espera del desembarco del León, mientras decenas de personas zigzagueaban entre los stands, un empresario inmobiliario sintetizó con agudeza el clima de época: "No se sabe adónde vamos, pero por lo menos es mejor que lo anterior".

La India celebró su independencia

En el marco del 78º aniversario de la independencia de la India, la embajada de ese país en la Argentina realizó un acto de celebración con una nutrida concurrencia, con el embajador Dinesh Bhatia como anfitrión y la presencia de funcionarios del Gobierno nacional, incluidos la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Tanto el diplomático como los enviados de la Casa Rosada se mostraron optimistas por la profundización de lazos que conlleven a un mayor intercambio comercial.

En un salón del Hotel Sheraton de Retiro, hubo unos seiscientos invitados, donde además de Villarruel y Francos se acercaron los ministros de Defensa Luis Petri y de Justicia Mariano Cúneo Libarona, así como el vocero presidencial Manuel Adorni. También participó el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien ya se había mostrado activo el miércoles en el Council of the Americas.

Asimismo, se vio al CEO de YPF Horacio Marín, quien parecía entusiasmado por la posibilidad de concretar un precontrato con la India para la venta de GNL, un hecho que permitiría a la petrolera estatal mostrar cartas sólidas para conseguir financiamento para llevar adelante el megaproyecto conjunto con Petronas, que se radicará finalmente en Río Negro.

"Este año, celebramos el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre India y Argentina. La interacción entre nuestros líderes, incluyendo las felicitaciones intercambiadas entre el presidente Javier Milei y el primer ministro Narendra Modi, subraya el creciente vínculo entre nuestras naciones", señaló el embajador en su discurso.

francos villarruel la india.jpeg Cúneo Libarona, Villarruel y Francos, junto al embajador de la India y su esposa.

En el evento, resaltó los avances en la asociación estratégica entre India y Argentina. En febrero de este año, los cancilleres Subrahmanyam Jaishankar y Diana Mondino se reunieron en Munich. Desde la embajada destacaron "la promesa de un aumento en el intercambio de visitas de alto nivel y el compromiso de ambos países para explorar nuevas oportunidades comerciales y económicas".

En el ámbito económico, se abordaron las áreas de cooperación, incluyendo inversiones en minería, energía, tecnología, defensa, farmacéutica y educación. "La India se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales de Argentina", mencionaban. Hoy la India es la quinta economía mundial, detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania, aunque se espera que escale posiciones a futuro merced a sus más de 1.400 millones de habitantes. Entre los intereses de La India en el país, Bhatia mencionó en su discurso inversiones que se analizan en litio, cobre, tecnología e inteligencia artificial.

El embajador también subrayó el papel de la Cámara de Diputados en la reciente inauguración del Grupo Parlamentario de Amistad con la India. En un tramo de su discurso, Bhatia destacó la creciente influencia cultural entre los dos países, mencionando "el impacto del yoga, el ayurveda y las películas indias en Argentina". Y, como contrapartida, resaltó la popularidad de futbolistas argentinos en la India, "como Messi y Maradona". Sonrió en ese momento, lejos del escenario, Manuel Adorni, quien en la semana se había envuelto en una polémica por haber excluido a Maradona en la lista de zurdos destacados (el martes 13 fue el Día Internacional del Zurdo). "Fue un malentendido, una pavada", señaló el vocero a quienes tenía alrededor.

villarruel la india.jpeg El anfitrión Dinesh Bhatia, embajador de la India, recibió a Victoria Villarruel en el eventro del Sheraton.

En el encuentro también estuvo Zulemita Menem, no así sus familiares que forman parte del Gobierno. Pero también hubo representates del peronismo y otros partidos. El exministro Daniel Filmus (quien tuvo un afectuoso intercambio con Francos sobre el cierre del evento), el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, Juan Grabois, los tres hinchas de San Lorenzo que dialogaban sobre el mal momento del equipo de sus amores.

Sobre el final de encuentro, cuando ya se habían retirado los funcionarios nacionales (excepto Petri) llegó el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Economistas y empresarios también se dieron cita para participar el encuentro de camaradería que finalizó con un buffet gastronómico con platos típicos, entre los que se destacó el pollo malai kabab, sazonado con especias de oriente.

Ágape de las Fuerzas Armadas, sin Villarruel

Si la intención fue aislar a quien encarna “la voz de la familia militar” de la devaluada Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas que se llevó a cabo en el salón Belgrano del ministerio de Defensa, no resultó.

Victoria Villarruel fue “desinvitada” por Karina Milei, aunque altas fuentes de la Armada -organizadora del encuentro- juraron que sí la hubo. Pero la vice, de todos modos, ganó más adhesiones en los uniformados que se identificaron con el destrato que ellos también recibieron.

La tradicional Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas es un evento anual que reúne al Comandante en Jefe, el presidente de la Nación, máxima autoridad militar, con sus fuerzas. El Presidente dio un discurso a posteriori de un acto de entrega de sables a oficiales recientemente ascendidos, luego se retiró con el staff: su hermana Karina, Guillermo Francos, Lilia Lemoine y Manuel Adorni. Quedaron al ágape sólo el ministro Luis Petri y el diputado Ricardo López Murphy y, por algunos minutos, Lemoine.

Milei FFAA.jpeg Javier Milei y Luis Petri, con los cuatro jefes militares.

Igual hubo data circulante entre bandejeos “de parado” con pinchos caprese con emulsión de aceto balsámico, shots de pera caramelizada con nubes de roquefort, fingers de miga blanca y negra surtidas, minicroissant de pavita, chips de jamón crudo tomate y rúcula, una mesa de quesos y fiambres y luego se pasó a la recepción caliente, minibrochettes de salchicha de campo y tomate confitado, empanadas de copetín, tatin de tomate baby con emulsión de albahaca, mini fatay al limonetto y la infaltable pata de ternera flambeada y fileteada a la vista con pancitos saborizados y variedad de dips.

La alianza militar con los Estados Unidos y los preparativos para la membresía del país en calidad de socio global de la OTAN requieren, entre otros temas sensibles, contar con redes y sistemas de comunicaciones seguros. A través de un entendimiento bilateral, el embajador Marc Stanley comunicó al ministro Petri la designación de un experto en ciberseguridad, Vicente Santiago, contratado por el Departamento de Estado para cooperación con Defensa. La cuestión tiene asidero, hay registro de hackeos. Por caso, en 2021 hubo robo digital de la base de datos de IOSFA, la obra social de los militares, información sobre un total de 1.193.316 uniformados y empleados de diversas agencias de defensa nacional. En 2022, otro ciberataque al Estado Mayor Conjunto por el tipo de virus llamado ransomware infectó más de 50 computadoras de la red.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1824615425545523553&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei encabeza la ceremonia de entrega de despacho y sables a Brigadieres, Almirantes y Generales, en el Salón San Martín del Edificio Libertad. pic.twitter.com/6s2gxNlU5L — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 17, 2024

La conversación derivó hacia otro asunto de inteligencia de señales (Sigint, acrónimo ingles de signals intelligence). El radar satelital instalado en Ushuaia por la firma de origen británico LeoLabs. La controversia sobre cómo salir sin daño político para ordenar el retiro del equipo o permitir que continúe en operación preocupa al Gobierno.

"Heredamos el conflicto por desmanejos de Gustavo Melella y el gobierno de Alberto Fernández", mencionaba un mando castrense. Petri aún no contestó una nota de Melella que pedía instrucciones ante una presentación de la firma LeoLAbs que se había registrado con participación británica y que ahora volvió al ataque reemplazando aquella con dos firmas radicadas en el estado de Delaware, Estados Unidos. Impecable salvoconducto estadounidense que cae justo con el alineamiento del país en materia militar.

La visión que prevalece es tratar de aprovechar la información detectada (tránsito de objetos en órbita baja) y los datos. Una posición negociadora sugiere conceder a cambio de flexibilizar el veto inglés a equipamiento militar. Otra más rigurosa apunta a no dar permiso al radar satelital, puesto que otorgaría una capacidad militar a Gran Bretaña en suelo argentino que hasta ahora no tiene.

Libro sobre Alfonsín reunió a la UCR

“El libro Ahora Alfonsín nos recuerda que hay valores de esa época que hay que traer: la valentía, la convicción para no subirse a ninguna moda, sino para sostener los valores y la vocación mayoritaria y de construir algo tan grande que no pueda ser modificado en el futuro”, dijo el presidente de la UCR, el senador Martín Lousteau, durante la masiva presentación de esta obra que detalla cómo fue la campaña de Raúl Alfonsín en 1983, escrito de Rodrigo Estevez Andrade y Matías Méndez.

El senador y los autores compartieron una conversación con la periodista Ingrid Beck, que recordó su militancia juvenil radical y confesó que el libro adeudaba una playlist, dado las muchas referencias musicales que contiene la obra. Lousteau sorprendió al hacer un punteo pormenorizado del libro. Destacó su realización minuciosa, y elogió pasajes del libro identificando fragmentos con el número de página.

Lousteau libro alfonsin.jpeg Martín Lousteau e Ingrid Beck con los autores del libro, Matías Méndez y Rodrigo Estevez Andrade.

Una 500 personas colmaron el Salón Dorado de la Legislatura porteña en un acto organizado por la diputada Manuela Thourte. Exfuncionarios de Alfonsín, veteranos líderes de la Junta Coordinadora, cómo Marcelo Stubrin y tres nietos del ex presidente, Francisco, Juan, y Raúl Mariano, se entremezclaron con el público, en el que estuvieron los ocho legisladores radicales en la Ciudad, el presidente de la Legislatura Matías López (PRO), el diputado de Unión por la Patria Alejandro Grillo y el presidente de la UCR porteña Martín Ocampo.

“Que todos estemos hoy acá habla del gran legado de Raúl Alfonsín”, sintetizó Thourte en la apertura del acto, en el que también se entregó la declaración de Interés Cultural y para la Comunicación Social al libro “Ahora Alfonsín. Historia íntima de la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre".

El reconocimiento lo impulsó en el anterior período legislativo, el exlegislador Marcelo Guouman que calificó al libro como “un aporte importantísimo a la historiografía del proceso de la recuperación democrática”, y destacó la reconstrucción detallada del clima de época que trasunta el texto.

Venezuela, eje de un desayuno

La Fundación Apolo llevó a cabo un nuevo Desayuno para donantes y amigos que, en esta oportunidad, contó con la presencia de Adriana Flores Márquez, quien se desempeña como jefa de campaña de María Corina Machado en Venezuela.

En este tercer encuentro que organiza la ONG orientada a la lucha anticorrupción, cuyo director es el legislador porteño Yamil Santoro, Flores Márquez aseguró: "Están yendo por todos. En Venezuela tenemos casi 1700 presos, desde fiscales de mesa, menores e indígenas, hasta dirigentes políticos. Estamos viendo casos donde se llevan a personas de su casa. Y hoy estamos viendo desapariciones forzadas".

fundacion apolo.jpeg Adriana Flores Márquez, jefa de campaña de María Corina Machado en Venezuela, fue protagonista de un desayuno de la Fundación Apolo.

Por otro lado, Flores Márquez analizó situaciones anteriores similares y remarcó que "los liderazgos no estaban a la altura, nunca la oposición tuvo la posibilidad de mostrar el fraude, que siempre hubo. Eso se logró por la estrategia de campaña y de fiscalización de votos". Sin embargo, afirmó que "no se sale con votos, se sale con estrategia y estamos en un punto sin retorno". Y aclaró: "Antes de las elecciones los aliados naturales del régimen le soltaron la mano a Maduro".

Respecto a la figura de Corina Machado, sostuvo: "Nos dijo que el 10 de enero Edmundo (González Urrutia) va a ser presidente". La jefa de campaña hizo foco en la estrategia que llevaron adelante para contrarrestar el fraude que sabían que iba a ocurrir. "El régimen no contaba con que el 80 por ciento de las actas iban a ser publicadas dos días después de las elecciones", expresó.

Diálogos con Conan: celos por Thor y Dylan

- Thor... por favor, tiene nombre y cara de bobo.

- Conan, no te pongas celoso, es un cachorrito de Karina.

- Usted es un traidor, Padre. Hasta se ofreció a cuidar al hippie de Dylan. La semana pasada me dijo: "Vos no sos Dylan". ¿Y ahora qué?

- Es un juego político, Conan. Además, ¿por qué no podríamos traer a Dylan a Olivos? Es simpático...

- Dylan vive en celo, Padre. Está alzado desde que se levanta. Van a salir crías mixtas con todas las criaturas que circulen por esa quinta.

- No seas así, Conan. Hacete amigo de Thor, por lo menos.

- ¡Ay, Thor! Un superhéroe... por favor. El más flojito de todos. La virilidad de Conan el Bárbaro contra el rubiecito que... no me haga decir exabruptos, Padre. Yo todavía no estoy deconstruido.

- Decilas, Conan. Lo que quieras. Ya borramos al INADI. Hay libertad, podés discriminar a gusto.

- ¿Sabe qué, Padre? Que lo asesoren Thor y Dylan, a ver qué hace...

- Ninguno tiene tu inteligencia, Conan. La única vez que no te escuché fue cuando me recomendaste otra vice, y mirá...

- Usted tiene problemas con los perros y con las mujeres, Padre.

- No, Conan. Yo solo tengo problemas con los zurdos, con los economistas, con algunos periodistas. Pero con las mujeres y con los perros me siento cada vez mejor.

- Sabe qué, Padre. Imagínese que estoy muerto. No me pregunte más nada.

- Ya se te va a pasar, Conan.