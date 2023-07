Charlas de quincho







Inflación en el 6%, pero dólar arriba de $500. Festival de anuncios. Ahora la centralidad es Massa. Llueven las denuncias.

Regreso. Teresa González Fernández junto a Inés Pertiné, viuda de De la Rúa, en la feria de ALPI en el Palacio Balcarce.

Alberto otra vez de gira y Cristina en campaña. Maratón oficial de inauguraciones de obras. Inflación en el 6%, pero dólar arriba de $500. Festival de anuncios. Ahora la centralidad es Massa. Llueven las denuncias. Las PASO en Santa Fe dejaron varios heridos. Viajó la misión al FMI (sin Massa). Argentina, con nuevo Arzobispo. A 15 años del “no positivo”. Se agudizan las protestas. ¿Ahora paran los subtes?. Llegó Tarquino a Palermo. Ola polar en todo el país. A pesar del frío, mucho quinchos y reuniones, aunque con más carbonadas, locros, empanadas y pastas, y menos asados. Veamos:

Gira Mientras el presidente Alberto Fernández sigue de gira, esta vez por Bruselas, adonde llegó ayer para participar de la III Cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), otro grupo de argentinos encabezado por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, viajó ayer a los EE.UU. para retomar las “congeladas” negociaciones con el FMI, situación que tiene tensionados los mercados locales. Y, si bien el ministro Sergio Massa esta vez no fue de la partida, los rumores indican que habría tenido una conversación directa con la titular del organismo, Kristalina Giorgieva durante el fin de semana, lo que habría destrabado la negociación estratégica para el país. Y, mientras en el oficialismo aparecen bastante optimistas sobre los resultados, los analistas miran con recelo la evolución del eventual acuerdo y la mayoría descarta que vaya a haber algún nuevo desembolso de “plata fresca”, aunque habría partidas sucesivas para que la Argentina pueda hacer frente a los vencimientos con el organismo internacional, sin caer en otro default manifiesto. Simultáneamente, la vicepresidente Cristina de Kirchner, a cargo de la Presidencia, parece haberse metido de lleno en la campaña y ayer participó de la presentación de los nuevos simuladores de vuelo de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza, junto al precandidato de Unión por la Patria (UT), el ministro Sergio Tomás Massa. Una de las imágenes que se difundió del acto, mostraba a un Massa en la cabina del simulador del Boeing 737 Max con una CFK muy sonriente, y de “copiloto”… lo que no pasó desapercibido para muchos.

P13 - Quinchos 2_opt.jpeg Independencia Que la vorágine de acontecimientos hasta hizo pasar desapercibido el festejo, siempre glamoroso, de la independencia de Francia que, como es costumbre, congregó a políticos, empresarios, artistas, y científicos. Es más, tuvo una previa dos días antes en el histórico Club Francés de la calle Rodríguez Peña. donde se habló bastante de la situación económica y política de la Argentina, pero la presencia de varios diplomáticos también hicieron derivar las conversaciones en la difícil situación de violencia que se está dando ahora en París, y en los resultados que podría tener el viaje de Alberto Fernández a Bruselas. Es que las conversaciones entre el Mercosur y la UE están estancados hace mucho tiempo, y no se cree que pueda haber novedades en el corto plazo, debido a los diversos conflictos en varias partes del mundo. Y, mientras la vieja Europa intenta poner ciertas restricciones al comercio, dado su complejo presente, en especial, en lo que hace a contaminación, ambiente, etc. , otras regiones como Sudamérica registran fuertes avances motorizados por la locomotora de Brasil, hoy uno de los principales productores de alimentos y energía del mundo, al punto que hasta amenaza a los EE.UU. con su fortaleza. De ahí que algunos de los embajadores presentes se mostraran bastante escéptico sobre lo que pueda traer el presidente Fernández de su viaje, más allá de algún documento bilateral básico. Todo esto mientras se daba un hecho poco frecuente, tal la oficialización del nuevo arzobispo y primado de la Argentina, Jorge Ignacio García Cuerva, muy conocido en el mundillo político del peronismo (desde las villas hasta Sergio Massa y sra), pero también en círculos sociales y que, dicen, goza de particular buen humor, además de su juventud, ya que tiene solo 55 años.

Siempre dólar Mientras la calle “ardía” con nuevas protestas de los movimientos sociales y también por el recalentamiento del dólar, que terminó superando los $500, se conocían también novedades para los jubilados con créditos a tasa subsidiada (29%) de hasta $400.000, a devolver hasta en 4 años; o las mejoras en las Becas Progresar para estudiantes que aumentarán de $13.000 a $ 20.000. Pero otras cuestiones pasaban casi desapercibidas, como la nueva postergación de Ginés Gonzalez García de su declaración por el caso conocido como “el vacunatorio VIP”, según dijo “por razones de salud”, y hasta después de la Feria Judicial. También el caso de Jorge Macri se “va moviendo” sin levantar mucha polvareda. Es que previsiblemente la Fiscalía General de CABA falló a su favor, por el caso del domicilio. Así, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Mahiques, dictaminó que (Jorge Macri) está habilitado para ser precandidato a jefe de Gobierno, y se crea más expectativa sobre la insistencia, o no, ante una instancia superior, de la denuncia sobre la eventual irregularidad en los antecedentes del precandidato. Otro caso escandaloso, pero que se apagó con la misma velocidad con que irrumpió, fue el de Franco Rinaldi, candidato a diputado por la Ciudad de Macri, y que fue presionado por otro precandidato, Martín Lousteau, por una supuesta postura homofóbica, que terminó decidiendo su renuncia. Este golpe indirecto al “primo Macri”, y el contundente triunfo del radical Maximiliano Pullaro en las estratégicas PASO de Santa Fe este domingo, fueron los principales logros de un personaje que no las tiene todas consigo, menos aún en un período como este, en el que ayer se conmemoraron justamente los 15 años del “no positivo” del vicepresidente y titular del Senado por aquel entonces, Julio Cleto Cobos, en el controvertido caso de las retenciones móviles, que enfrentó al interior con funcionarios del Gobierno durante más de 4 meses. Aquella saga les costó los puestos al propio Lousteau (ministro de Economía); Javier de Urquiza (Agricultura), y hasta al jefe de Gabinete, el actual presidente, Alberto Fernandez. El recuerdo de esa historia no solo hace las delicias del actual oficialismo, sino también de la propia Cristina de Kirchner, que lo usó como ironía en una de las sesiones del Senado de este año.

P13 - Quinchos 3_opt.jpeg Descompensada “Patricia intervenida y Lilita descompensada”, enumeraba un parroquiano de uno de los boliches más típicos de Avenida del Libertador, haciendo un esfuerzo de memoria por recordar todo lo que sucedió la semana pasada. La alusión era al Instituto de la precandidata de Cambiemos, y particular perdedora de Santa Fe el fin de semana (apoyando a Carolina Losada), por algunas “inconsistencias contables”, según el Ministerio de Justicia, en manos de Martín Soria. El caso de Carrió es mucho menos opinable ya que la ahora candidata a legisladora del Parlasur debió ser internada de urgencia en Esperanza (Santa Fe), por una descompensación que la sacará de la primera fila durante buena parte de la campaña. Eso implica que prácticamente no habrá declaraciones de Carrió durante todo el resto de la carrera hacia las PASO y quizás un poco más. También, mientras sigue el conflicto en Jujuy, y hay hasta 5 km. de cola para atravesar Purmamarca en plenas vacaciones de invierno, el PJ local fue intervenido por el Nacional (Alberto Fernández), por haber respaldado la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales, que disparó el prolongado conflicto. Simultáneamente también “arde” la provincia norteña por la “ausencia” del senador oficialista Guillermo Snopek, el día que fracasó la votación para prorrogar el límite de trabajo de la jueza Ana María Figueroa, que debe jubilarse el próximo 9 de agosto, al cumplir 75 años, edad límite para seguir ejerciendo al frente de un juzgado. “Y esta semana no será más calma. De movida tenemos lo del FMI; hay que ver cómo sigue el dólar; va a estar el show del ‘pase de facturas’ dentro del macrismo por los errores con la elección de (Luis) Juez, y de (Carolina) Losada, apoyados por Patricia Bullrich y que lo pusieron en ‘ganador’ a su contrincante, Horacio (Rodríguez Larreta), y para colmo esta semana toca paro de los subtes...”, se quejó un reconocido analista político que no da abasto con los datos. “Solo el 6% de inflación de junio y la apertura el jueves de La Rural, adonde hoy entrará Tarquino, un toro Shorthorn igual que hace 200 años lo hizo el primer tarquino, y que dio lugar a la ganadería de hoy, se pueden considerar ´buenas noticias’”. dijo.

1/2 El nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, de 55 años, doctor en Teología y Derecho, nacido en Río Gallegos. 2/2 A pesar del frío polar, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales cerca de Río Cuarto.

