Charlas de quincho







Las máquinas de votar. Calma a medias en los principales frentes. Jugadas fuertes de último momento. Indiferencia por la elección, y hartazgo social. Dirigentes sociales más virulentos. Igual metrodelegados. Dólar récord. Qatar "salvó las papas", pero más deuda y emisión.

Elecciones 2023.

Tiempo de descuento para las PASO. Las máquinas de votar. Calma a medias en los principales frentes. Jugadas fuertes de último momento. Indiferencia por la elección, y hartazgo social. Dirigentes sociales más virulentos. Igual metrodelegados. Dólar récord. Qatar “salvó las papas”, pero más deuda y emisión. Las colas de San Cayetano, y la sacudida tarifaria. Mucho calor, y mucho frío (como en la política), pero igual hubo muchos quinchos. Veamos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Maratón final Aunque parecía muy lejano, finalmente el plazo para las PASO está a punto de cumplirse y con él se disparó la maratón de los principales candidatos que llegan al punto de estar, simultáneamente, en varios canales, y en alguna recorrida de último momento, como si en este par de días se pudiera saldar lo no hecho (o lo mal hecho), durante toda la campaña. Tal vez algo de razón asiste a los que sostienen que, como se dijo poco, o nada, de los planes de acción de cada uno, y más vale la campaña se basó en criticar al otro, tal vez estos pocos días antes de la veda sirvan para conocer algún plan de acción concreto. Otra cuestión, además del alivio que ya comienzan a degustar los ciudadanos por la ausencia de consignas de campaña, jingles, y toda la batería de promoción política desplegada, a partir de la noche del jueves, es que habrá varios cierres de campaña, pero al menos la telenovela del PRO acordó finalmente estar en un único lugar, si bien los Pimpinela (Horacio Rodríguez Larreta-Patricia Bullrich) no estarían juntos, sino en espacios internos separados. Así las cosas, lo que hoy parece haberse reactivado es la campaña del oficialismo, con un hiperactivo Juan Grabois, de recorrida con su “graboneta”, que pretende morderle un pedazo de la torta a un ministro-candidato, Sergio Tomás Massa, que como dicen los turfistas “viene de atropellada”, y que maneja con particular habilidad las entrevistas. Al menos así lo veían un grupo de diplomáticos locales y algunos empresarios, reunidos en algunas de las mesas del tradicional Jockey Club en Recoleta. Es que la indiferencia general pública, notable hasta ahora en los porcentajes de ausentismo que se fueron registrando en las distintas elecciones, se contrapone con la inquietud de los empresarios, y la malformación profesional de los diplomáticos y exfuncionarios, sumergidos en discusiones infinitas, en especial porque a días de los comicios, no se ve aún a un ganador claro, aunque ya la mayoría coincide en que el más votado en forma “individual” puede ser Massa.

P12 - Quinchos 1_opt.jpeg Temporada Por supuesto que los temas son más amplios, en general, y con el dólar como protagonista (y eso que no había tocado los emblemáticos $600 como ocurrió ayer). Pero los cortes de rutas en Jujuy y el mantenimiento del acampe frente a la Casa de la Provincia en plena avenida Santa Fe, sensiblemente ampliado desde su inicio a fines de junio, también merecieron la atención, tanto por el fracaso de buena parte de la temporada turística en la provincia norteña (nadie se arriesga hasta allí si no tiene asegurado el tránsito), como por los mayores costos del estratégico transporte que se da a través de aquella región. También, la situación de bloqueos y paros en la Ciudad de Buenos Aires, con la profundización de la protesta de los metrodelegados de los subtes (ya llevan 22 paros), y los cortes de calles espontáneos en su mayoría, por los movimientos sociales y agrupaciones de izquierda, siguen teniendo a maltraer a los transeúntes obligados a circular por la zona céntrica. La suba de los combustibles, y el abrupto aumento de algunas tarifas son puestos sobre la mesa en todos los quinchos, entre otras cosas, porque además del costo de vida en el que impactan, las empresas deben recalcar también sus costos, y eso es inflacionario, lo que seguramente se va a ver en los números de agosto, que se esperan más cerca de los 8 puntos, en tanto para julio todavía se mantendría alrededor de 7%, aunque un poco por encima de la de junio pasado. También ahora va a influir la recomposición del precio de la hacienda, que no se movía desde el otoño, aunque sí se venían registrando subas en el mostrador que ahora se ven acentuadas, y que se suman a los mayores precios por viajes, debido a las vacaciones de invierno. Para los hombres de negocios que están con ventas masivas, el último indicador de CAME es una señal de alerta. Según la Cámara, “las ventas minoristas pymes descendieron por séptimo mes consecutivo en julio, al ubicarse 3,6% por debajo del mismo mes de 2022, en la medición a precios constantes. En los primeros siete meses del año el comercio acumula una caída de 1,6%. También en la comparación mensual, se vendió 3,2% menos que en junio”, afirma CAME. Por supuesto que detrás de todo esto está el tema del juicio por YPF, cuánto costará finalmente, y cuáles son las condiciones del acuerdo con el FMI que recién se conocerán después de las PASO del domingo.

Festejo opositor “Apenas un año como ministro, y menos de 2 meses como candidato del oficialismo”, se sorprendía uno de los variopintos contertulios que se dieron cita en La Raya para festejar los 20 años de Notiar, sitio abierto, de total apertura política, que comanda el reconocido Humberto Bonanata. La alusión era naturalmente, para Sergio Massa, con una performance que no pocos envidian, y que le permite, a pesar de los datos negativos de la economía, mantener un aparente nivel de votos llamativo, y seguir consiguiendo préstamos “para llegar” a empalmar con los desembolsos del FMI, como el reciente de la Comunidad Andina, y más fresco aún, el de Qatar. “¿No era que el Emir (de Qatar) era muy amigo de Macri?”, preguntaba intrigado otro que parece que aún no había caído en aquello de que “la política es el arte de lo posible”… Obvio que allí se congregaron ex de todos tipos y colores: diplomáticos, gobernadores, jueces, legisladores, periodistas y empresarios, por lo que los temas fueron más que variados, aunque el trasfondo siempre fue la política, con alguna excepción. “Bastante interesante lo de (Luciano) Laspina con Broda”, comentaba otro en alusión al economista estrella de Patricia Bullrich. Dijo que “las salidas del populismo tuvieron más fracasos que éxitos, incluyendo la de Mauricio Macri”, y que las reformas del nuevo gobierno deberán ser “desde el arranque”. Sin embargo, se mostró confiado por el contexto externo y la expansión productiva asociada al cambio energético que se está dando a nivel mundial. “Argentina tiene litio, cobre, sol, shale y agroalimentos”, dijo el joven economista que hoy cumple 51 años. “El tema no es lo que digan los economistas, ya que la mayoría de ellos coinciden bastante, sino qué respaldo político tendrán del eventual Presidente, y qué respaldo y/o acuerdo social habrá para llevar los cambios adelante”, reconoció otro manifestando la duda de la mayoría sobre el futuro a partir del 10 de diciembre próximo. “Por ahora, lo único que sé es que el ajuste tarifario comenzó en serio, ¡tanto así que sube más el costo de la luz que el mismo dólar!”,magnificó otro, mientras alguno contraponía los desembolsos que reciben algunos grupos de jubilados antes del domingo, y Bonanata seguía recibiendo felicitaciones.

Dominó Charlas de Quincho relató, durante las gestiones de Cambiemos y del Frente de Todos, las dificultades generadas por la inflación a la hora de realizar obras viales. En particular, durante los años electorales y con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya activados. La situación actual es aún peor y las empresas “comenzaron a tirar la toalla en efecto dominó”, como relataron a este diario. Lo que ocurre, tal como se contó en otras ocasiones, es que las distintas firmas trabajan con muy bajo ritmo debido a que los precios de venta, por la burocracia que existe y un índice de actualizaciones que nunca coincide con la inflación, obligan a empujar una maquinaria con precios de mayo. Al comprar material de salida importante, como cemento y asfalto, los precios se abonan con valor del día y al contado, es decir, sin financiamiento. Entonces, si uno realiza una carpeta asfáltica o un pavimento de hormigón, al terminar el mes podrá certificar la obra a precio de mayo y se cobrará recién a 60 días, con una pérdida que alcanza casi el 50% a la hora de la facturación. “No se va a inaugurar ninguna obra vial de relevancia donde haya hormigón. Por eso la merma en actos de ese estilo”, advirtió un especialista en obra pública, quien además confirmó que “muchas constructoras conocidas están cayendo”. La gravedad es tal que ya aparecen acusaciones desde distintos puntos del país con empresas que dejaron de cobrar certificados de obras que no llegarán a “mostrarse” antes de las elecciones. A todo ello se suma el veto de anticipos financieros para iniciar nuevos proyectos. Desde otro sector fundamentaron que “siempre que hay una revisión FMI no se le paga a nadie”. Otro de los cálculos utilizados por trabajadores, ingenieros y empresarios de distintas iniciativas -hoy, en tensión- comparan el panorama actual con el período 2021-2022, donde las visitas de funcionarios eran casi mensuales. Según cuentan de diferentes zonas del país, desde que arrancó el año “no viene casi nadie”, y si uno arriesga por querer ganar un favor o cumplir un compromiso “se termina fundiendo”. Más problemas La precandidata presidencial del macrismo, Patricia Bullrich, suma inconvenientes en pleno cierre de campaña y nada menos que en la “joya de la corona”, la Provincia de Buenos Aires. Allí, el mensaje de “si no es todo, es nada” no tuvo efectos en varias zonas a la hora del armado de listas. Hay una en particular que llama la atención: Almirante Brown, de la estratégica tercera sección. Meses atrás, Ámbito contó el “dedazo” que impulsó el ex mano derecha de Bullrich y actual diputado Gerardo Milman, para imponer como postulante a intendenta a la -cercana- legisladora provincial Florencia Retamoso, quien sumó críticas en los últimos meses por su personal laboral y relaciones con personajes del kirchnerismo más puro. De hecho, se preguntan cómo se ocuparon los espacios de su lista y qué mecanismo se utilizaron, sobre los que aparecen sospechas. Ahora, quienes militan desde hace largos años en Juntos por el Cambio miran con extrema desconfianza la propuesta de concejales que lleva Retamoso, que incluye a excristinistas, exmassistas, exduhaldistas y figuras relacionadas con gremios que avalan a Unión por la Patria. Además, apuntan la lupa que direccionaría la justicia sobre gente que trabaja junto a la precandidata, que tendrá una dura interna contra sus rivales enlistados con Horacio Rodríguez Larreta. Todos ofendidos “Resulta que ahora Macri está ‘ofendido’ por el apoyo de María Eugenia (Vidal) a Rodríguez Larreta. Parece que se olvida que siempre fue así, que además ellos son amigos, y que él la ‘sacrificó’ en el 19”, señalaban en otro rincón de las amplias mesas. “La que parece que no se olvida es ella…”, sonreía otro, aludiendo al sainete despechado del expresidente, respecto del respaldo de su exgobernadora bonaerense al precandidato presidencial del PRO. “Macri reacciona más como un empresario (con empleados que votan a otro gerente) que a un político…”, señaló otro, ante el ida y vuelta del culebrón venezolano en el que la exbonaerense sostuvo: “No creo que haya argentinos dueños del voto de otros”, como réplica (dura) a la postura de Mauricio. “Parece que hay mucha fragilidad de memoria. Se olvidan de Jorge Macri, de su campaña, y de los que ‘sorpresivamente’ desaparecieron de la carrera por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad”, cerró otro en obvia alusión al “voto cantado” familiar. Lo cierto es que parece difícil quebrar la indiferencia general de la gente ante las elecciones, y las “máquinas de votar” en CABA lo demuestran. Es que en este distrito la votación será doble: por el sistema tradicional, y por el electrónico, pero no son demasiados los que se acercaron hasta ahora a interiorizarse sobre su funcionamiento (relativamente simple para los iniciados en computación y pantallas), y cuáles son los pasos a seguir en el otrora “cuarto oscuro”. Tal vez las cosas cambien en los últimos días cuando, por la veda electoral, la gente esté un poco aliviada de tanta carga proselitista, pero lo cierto es que a las dificultades con el sistema de voto se suma la apatía general, especialmente en CABA, que reina en estos días.

1/3 20 años. Humberto Bonanata, Teresa González Fernández, Juan Bautista Yofre, Cristina Guzmán y Guillermo Yanco en La Raya por el vigésimo aniversario de Notiar. 2/3 Jujuy sigue en problemas: no para el acampe frente a la Casa de la Provincia en la avenida Santa Fe y tampoco los cortes de ruta que le arruinaron la temporada turística de invierno. 3/3