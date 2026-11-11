Javier Milei agitó la interna libertaria con un posteo en plena tensión con Patricia Bullrich: "Hay gente dispuesta a hundir el barco" + Agregar ámbito en









La publicación llegó tras una reunión de la senadora con dirigentes de su sector cuya foto generó malestar en el entorno de Karina Milei.

Javier Milei compartió una frase en Instagram en medio de las diferencias entre la Casa Rosada y Patricia Bullrich. @PatoBullrich

El presidente Javier Milei compartió este miércoles una historia en Instagram que generó especulaciones en La Libertad Avanza. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, decía la publicación, que llegó en medio de las diferencias entre Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, y el sector que responde a Karina Milei.

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La historia no mencionó a Bullrich ni identificó a un destinatario. La interpretación de que pudo estar dirigida a la senadora se instaló en momentos en que la exministra de Seguridad viene marcando diferencias con la Casa Rosada y se debate su lugar en el armado electoral del oficialismo, donde Bullrich aspira a posicionarse como una alternativa para la candidatura presidencial de La Libertad Avanza.

La reunión de Bullrich que generó malestar en el entorno de Karina Milei Uno de los últimos episodios de la interna fue la difusión de una foto de Bullrich con unos 15 dirigentes de su sector, entre ellos diputados nacionales y otros referentes del oficialismo. Según informó NA, la publicación de esa imagen generó malestar en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, donde la leyeron como un gesto de autonomía de la senadora.

La reunión se sumó a una serie de diferencias que Bullrich había planteado en las últimas semanas. Por un lado, cuestionó el manejo de la crisis vinculada a Manuel Adorni. Por otro, se desmarcó de la estrategia de la Casa Rosada en el Congreso en torno a Discapacidad, Tierras y Presupuesto. Esos desacuerdos tienen un peso particular por el cargo que ocupa: como jefa de bloque, Bullrich está al frente de la bancada que debe negociar esas iniciativas en el Senado.

La foto de Patricia Bullrich con dirigentes de su sector generó malestar en el entorno de Karina Milei.