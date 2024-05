Charlas de quincho: Posse en la mira, la épica de los 90 y el nuevo PJ austero

Posse, en la cuerda floja

Desde hace un mes que se observa malestar con el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Las críticas son por su estilo de gestión, que demora la toma de decisiones. Que colocó gente en otros ministerios. También lo hacen responsable del fracaso en las negociaciones por la Ley Base (la primera): por esta razón la segunda versión fue liderada por Francos.

Posse se lleva bien con el ministro de Economía, Toto Caputo (de peso en la consideración de Javier Milei). Pero en su momento tuvo serias diferencias con Sandra Pettovello (otra persona de peso en el círculo del Presidente) . Ahora, se dice en los pasillos de la Casa Rosada, el jefe de gabinete estaría distanciado también de Karina y del mismo Presidente. Por esto se especula que podría haber pronto definiciones sobre el tema.

Precisamente, este sábado, en un programa de televisión, le preguntaron al jefe de Estado sobre si puede haber cambios en el Gabinete y, a diferencia de su estilo frontal, dejó una respuesta ambigua. Sostuvo: “Por el momento los resultados están acompañando, mientras que los resultados acompañen… ¿Cuándo puede hacer cambios? Si los resultados no acompañan o con los resultados acompañando usted pasa a una etapa posterior”. En cambio, en la misma nota, Milei hizo pública su enfática defensa de las gestiones tanto de la ministra de Capital Humano, Pettovello, como del titular del Palacio de Hacienda, Caputo.

POSSE EN EL SENADO.jpg Nicolás Posse dio recientemente el informe de gestión en Senado. ¿Habrá sido el primero y el último?

Sin embargo, se entiende que para el Presidente no es fácil la decisión de remover al jefe de los ministros. Además del vínculo de años que une a Milei con Posse, uno de los puntos más fuertes del jefe de gabinete es su fluida relación con los Estados Unidos -tiene un diálogo permanente con el embajador Mark Stanley-.

No en vano Posse viajó a Washington para reunirse con el secretario de Estado Antony Blinken con el propósito de abordar la relación bilateral atendiendo a cuestiones centrales de los intereses norteamericanos, como el avance de China en América Latina. También mantuvo un encuentro con la titular del Tesoro, Janet Yellen.

En tren de evaluar posibles reemplazos, en el entorno más cercano del presidente se comenta que el ministro del Interior, Guillermo Francos, sería uno de los candidatos con más posibilidades, dada la buena relación que tiene con el resto de los funcionarios. Otro nombre que también suena es el de Patricia Bullrich, aunque el presidente valora la tarea que desarrolla la funcionaria en materia de seguridad. Y, como siempre suele ocurrir, no se descarta algún tapado.

Reapareció Macri entre pingüinos en el Palacio Bosch

Horas antes de reasumir la titularidad el PRO reapareció Mauricio Macri rodeado de pingüinos en el Palacio Bosch. El expresidente arribó a la embajada de Estados Unidos en soledad, pero rápidamente se reencontró con viejos amigos en la gala por el 15 aniversario de Global Penguin Society (GPS), la fundación que lideran los biólogos Pablo “Popi” Borboroglu y su esposa Laura Marina Reyes para el cuidado de los pingüinos.

El rechazo de Macri por los pingüinos en la política se contrapuso en esta ocasión por el amor que el exmandatario tiene por estos animales capaces de recorrer 7.000 km –se los puede seguir en vivo desde la web de GPS-, que durante el evento se movió como un pez en el agua. Se lo vio tan cómodo entre diplomáticos de seis países –incluido el anfitrión Mark Stanley-, y empresarios donantes, que nadie le pidió que respete el dress code de llegar con traje y moño: Mauricio fue en zapatilla y con un cardigan debajo del saco.

Pero lo importante de la gala no fue la vestimenta del hombre que hoy ostenta la lapicera para cerrar las alianzas electorales y candidaturas del 2025, sino algunas definiciones que se escucharon luego del discurso de “Popi”, reconocido mundialmente como el “Messi de la conservación”, tras recibir el Premio Indianápolis conocido como el Premio Nobel de esta apasionante vocación que cumplió 30 años. Entre selfies, sushi y las célebres minihamburguesas con cheddar que Stanley ofrece con orgullo en cada velada, Macri dejó entrever que no será de la partida en la oferta electoral que se viene. Aunque no va a descuidar el camino político hecho, el bridge sigue siendo su pasión y no va a cambiar ahora. Avaló el Pacto de Mayo, las reformas del Estado y el rumbo económico libertario que le impregnó Javier Milei a la Argentina. "Vamos bien, pero falta mucho". Está dispuesto a ayudar, pero desde su lugar. No emparentó Macri con los miles de pingüinos Magallanes que parten de Chubut al norte, hasta las costas de Brasil, para que las crías aprendan a sobrevivir. Como pasa en otros partidos, todavía no hay heredero a la vista en el PRO, y no se sabe si lo habrá.

Lo que sí se sabe es que Macri casi no se despegó en toda la tarde noche de Nacho Torres, el joven gobernador chubutenses que asuma como nuevo outsider del tablero local. Torres fue un asiduo colaborador de la GPS de “Popi” y fue él quien le hizo conocer al expresidente la importancia de cuidar a los animales y más. De hecho, el científico del Conicet Borboroglu no solo agradeció a Stanley, a los empresarios, a las autoridades de Parques Nacionales, sino que remarcó el agradecimiento a Torres y a Macri, dos de las pocas personas que le tendieron una mano cuando más lo necesitaba. Tan es así, que desde el atril el gobernador prometió llevar adelante el primer juicio por ecocidio de la Argentina, tras imputar y procesar en sus pagos a un miserable que pasó con una topadora por arriba de un terreno repleto de nidos de pingüinos.

El nacimiento de la Pastoral Judicial

En la fría mañana del sábado, un mitín social y judicial se llevó a cabo en la parroquia Sta. María Madre del Pueblo ubicada en el Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex villa 1-11-14- de CABA), a instancias del padre Pedro. La excusa fue inaugurar la Semana de Mayo pero el trasfondo de la creación de una “pastoral judicial” comienza a ejercitar músculo, con la cita de más de un centenar de referentes académicos, gremiales y del mundo de la justicia. El diálogo –propuesto con la horizontalidad de una grey- alternaron miradas de magistrados (diversos) junto a dirigentes barriales, militantes de base y delegados sindicales.

El distintivo unificador era la Escarapela para los denominados “Diálogos por una justicia realmente Humana” bajo la rogativa “Debemos decir: ¡Queremos un sistema justo!” pronunciada por el Papa Francisco. Los temas de la agenda para el inédito encuentro estuvieron centrados en las urgencias principales de quienes habitan en el barrio: la crisis del trabajo, los problemas del acceso a la salud y la expansión del narco.

La bienvenida del padre Pedro resaltó el rol de acompañamiento permanente de la Iglesia y los juristas quisieron dejar un grano de arena y mostrarse “portadores de esperanza” para atender las demandas de los sectores más vulnerables. Sin corbatas, sin diplomas y con la meta de escuchar de primera mano problemas cotidianos de realidades distintas a las suyas.

Gabriela Vázquez, la presidenta de la Cámara nacional del Trabajo, fue portavoz de un diagnóstico: “Es una etapa bisagra y difícil de nuestro país en la cual uno siente que se está rompiendo la matriz productiva y laboral, ambas cuestiones que otorgan dignidad a las personas”. Reclamó así que “la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, tiene que funcionar y los demás jueces y juezas nos tenemos que comprometer la justicia al servicio del pueblo porque de lo contrario el sistema judicial no sirve para nada”.

WhatsApp Image 2024-05-19 at 19.41.38.jpeg El juez de Casación Alejandro Slokar, uno de los presentes en la flamante Pastoral Judicial.

Aportaron Juan Grabois, en su calidad de abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, quien dijo: “Venimos a abrazar a los más vulnerables, para que ninguno quede al borde del camino”, porque “así como la dignidad humana es el límite de cualquier autoridad, la finalidad de todo Derecho es el bienestar del pueblo”.

Los asistentes destacaron que el Obispo Gustavo Carrara –cuyo protagonismo tiene gran ascendencia en Roma y dentro de la Iglesia local- llamó a indagar “adónde va la plata producto del narcotráfico y cuáles son las voluntades que compra”, un tema que viene ocupando un lugar central en la agenda del Poder Judicial argentino. El Obispo advirtió sobre el rol de las organizaciones criminales en los barrios donde el Estado se ausenta. La discusión es muy actual y es un asunto que inquieta a los observadores con mayor conocimiento de la realidad social. Prometen que fue el primero pero no será el último y que futuros encuentros pueden plasmar esa “pastoral judicial”.

El busto de Menem: entre los 90 y la "mufa"

Esta semana Javier Milei encabezó su primer acto público en Casa Rosada, en el cual se emplazó el busto del expresidente Carlos Saúl Menem en la Galería de entrada de Balcarce 50. En los pasillos de Gobierno fue un día fatídico para quienes le atribuyen la característica de “mufa” al riojano. Desde altos funcionarios hasta personal de servicio, aparecieron creyentes en todas las áreas asegurando que malos presagios se avecinan, y optaron por bajar la mirada al pasar cerca de la estatua para no hacer contacto visual.

La visita a Rosada de funcionarios de los noventa y del clan Menem causó revuelo en Presidencia y mantuvo ocupada al área de ceremonial y protocolo que dispuso casi cien sillas para la ocasión, aunque ninguna bebida ni comida para el homenaje, algo que -según algunos allegados- habría molestado al expresidente devenido en busto. De ese total de asientos, 80 correspondieron a invitaciones que cursó Zulemita Menem, quien tomó el micrófono para la ocasión.

Otro de los discursos del acto estuvo a cargo del exsenador Eduardo Menem. Su alocución duró 25 minutos, un tiempo promedio e incluso algo corto para un peronista, pero sin dudas demasiado largo para los libertarios, más acostumbrados a los tiempos de las redes sociales que a la prosa del PJ. Pasados los primeros quince minutos, varios funcionarios cruzaron miradas nerviosas mientras los asistentes de pie pasaban su peso de una pierna a la otra entre suspiros. Según pudo saber este medio, el hermano del expresidente está preparando un libro sobre sus memorias, aunque se desconoce la extensión de sus páginas por el momento. Téngase por seguro que no será un libro de bolsillo.

Las ausencias fueron pocas pero notorias. Además de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó públicamente a Menem, el expresidente Eduardo Duhalde tampoco asistió pese a que estaba en el listado aprobado por Zulemita. Desde su entorno no aclararon los motivos.

Otro de los ausentes fue Daniel Scioli. El Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte se armó para ese día una agenda en Bariloche y logró evitar así la foto con Milei y Menem.

Vino argentino y hamburguesas rosadas para el club de Messi

La empresa de e-sports Krü Sports, propiedad de Sergio Kun Agüero y Lionel Messi, fue sede hace pocos días de una presentación que sacudió al mercado vitivinícola de Argentina. Es que en el edificio vidriado de Costa Rica y Arévalo, en Palermo Hollywood, la bodega Trapiche dio a conocer algunos detalles del acuerdo que firmó con el Inter Miami CF, el club de fútbol de la liga estadounidense donde recaló el mejor jugador del mundo tras su conflictivo paso por el París Saint-Germain.

La convocatoria reunió a periodistas, futbolistas e influencers, invitados para ver en vivo la transmisión del llamado “clásico del Sol” en la Florida, es decir el Inter Miami versus el Orlando City.

Lo primero que se comentó en las charlas informales fue la ausencia de Messi en el partido debido a una supuesta lesión. Y esa situación abrió también lugar a un debate casero sobre si Messi perdió interés para el público futbolero argento que ya no se siente atraído por una competición mediocre como la MLS, amén de que la forma de ver los encuentros es a través de Apple TV, una plataforma de streaming que no está entre las preferidas del público local.

Pero ese debate no le quita el sueño a la gente de Trapiche que, mediante el acuerdo con el Inter Miami, logró una repercusión mundial que en muy poco tiempo llevó a su Malbec Reserva -que sumó el logo rosa del club a su etiqueta tradicional- hasta las góndolas más lejanas del planeta gracias a la popularidad de Lionel.

Pero también se logró instalar al vino como alternativa a la cerveza, bebida preferida en los eventos deportivos estadounidenses.

WhatsApp Image 2024-05-19 at 18.26.07.jpeg Los directivos de Trapiche explicando ante los invitados las características del acuerdo firmado con el Inter Miami.

Así, el Chase Stadium donde Inter juega de local sumó un espacio exclusivo en la terraza del segundo piso del NorthWest Club donde se ofrecen los vinos de la bodega. Además, la presencia de marca se extiende a todo el estadio en los partidos de local y los eventos que se realizan en el predio.

El único ámbito que sigue vedado al ingreso de cualquier pretendiente a sponsor es la pechera de la camiseta oficial, dado que desde enero de este año el Inter firmó un acuerdo de exclusividad con la línea de cruceros Royal Caribbean por una montaña de dólares muy difícil de superar.

El menú de la presentación del acuerdo estuvo a tono con los colores del club, el rosa y el negro, para las casacas titular y suplente, respectivamente. El chef Lucas Bustos, jefe de Espacio Trapiche en Mendoza, creó un choripán de cerdo y ternera, con babaganush de cenizas cubierto por un pan ciabatta de remolachas que le dio el color rosado.

Y también una hamburguesa de ternera, lactonesa de ajíes y pan de color negro logrado con carbón activado. De postre hubo chocotorta cubierta de chocolate rosado, servida en paletas como si fueran helados.

Los invitados participaron de un concurso de preguntas y respuestas sobre la bodega con vinos como premios. Y se llevaron de recuerdo una botella del Malbec Reserva 2022 con el logo del club donde juega Messi.

PJ: el 9 de Qatar, agua y bostezos

"En el PJ tampoco hay plata", se quejaba un Congresal que el martes por la noche llegó a la sede de la calle Matheu y se encontró con apenas un vaso de agua. No hubo empanadas ni sanguchitos como en el último Congreso nacional, pese a que el encuentro comenzó a cerca de las 20 y terminó a eso de las 23.

Salvo los dos o tres congresales que pidieron que las elecciones fueran en 2025, respetando los plazos legales, el resto siguió la marea bonaerense y adhirió a que los comicios fueran el 17 de noviembre, fecha emblemática ya que se celebra el Día del Militante. "Perón volvía de Madrid, ahora le mandamos a Alberto", se mofaba un viejo dirigente peronista. En rigor, ese mismo día fue el elegido para las elecciones el PJ de la Provincia de Buenos Aires.

Sorprendió quienes cuchicheaban en voz baja y hablaban en clave de "El 9 de Qatar". "Es el hijo del Emir, si quiere jugar de 9, va a jugar de 9", decían, mientras las caras mutaban al fastidio, no tanto por un supuesto enojo, sino por el aburrimiento de un encuentro que no pocos calificaron de "soporífero".

WhatsApp Image 2024-05-15 at 00.05.41.jpeg Gildo Insfrán fue quien más tiempo hizo uso de la palabra. Lo escucharon de cerca el riojano Ricardo Quintela, Wado de Pedro, Axel Kicillof y Juan Manzur.

Los bostezos se multiplicaron con el discurso "larguero" de Gildo Insfrán, con su tonada un poco confusa para quien no tiene entrenado el oído al acento del formoseño. Axel Kicillof habló de la mesa de Acción Política y pidió, en sintonía con su nueva imagen "aperturista", incorporar al sindicalismo y a los movimientos sociales

Los congresales volvieron a despertar cuando aparecieron las mociones para convocar una movilización al Congreso para el día en que se vote la Ley Bases. La intención es llevar a cabo la marcha, pero se optó por la prudencia en el llamado, dado que aún ni siquiera está el dictamen en la Cámara Alta, necesario para conocer la fecha en que el debate llegará al recinto.

La austeridad absoluta del encuentro no pocos la relacionaron, antes que con la motosierra de Milei, con el último punto que se trató: la situación financiera del partido.

Sorprendió a los asistentes que, al término del encuentro, no quedaban periodistas en la calle. O quizás solo había uno. Se repartieron luego entre bares notables de la zona para picar minutos y pizzerías que esperaban a los últimos comensales.

Diálogos con Conan: El Quijote y los influencers

- Joder, Padre. Que me ha costado encontrarlo.

- ¡Conan! Acá ya es de madrugada, ¿Viste el fenómeno barrial?

- Están flipando, Padre. Presentó su libro en la tierra de Cervantes, enhorabuena. Don Quijote es un folletín al lado del Camino del libertario.

- No exageres, Conan. ¿Pero por qué hablás así?

- Es la traducción de la medium que contrató en Madrí, Padre.

- Me preguntó si era en español y le dije que sí. Se lo tomó literal.

- Como el Gobierno español, Padre. Que se tomó literal el chistecito de Pedro Sánchez y la esposa.

- Zurdos, Conan. Cuando era panelista en América les decía lo mismo y no se enojaban tanto.

- Pero ahora es Presidente, Padre. Debería cuidarse un poco de esos gilipollas. Se generan problemas diplomáticos.

- La diplomacia es el socialismo, Conan. En la nueva Argentina tenemos que estar cerca de la libertad, de Vox, de Elon, de Trump. ¿Dijo algo la Canciller, Conan?

- Nada, Padre. Estaba por tuitear una imagen de zurdos y lágrimas creada con Inteligencia Artificial pero le falló Internet.

- ¿Ves, Conan? El Palacio San Martín está en el lado correcto, no le da importancia a esas cosas. La diplomacia hoy es Twitter.

- ¡Hostia, Padre! ¡Debería reemplazar embajadores por influencers!

- Estamos en eso, Conan. Ya los llevamos al Congreso. El paso que sigue es que copen Cancillería.

- Me parece bien, Padre. Y la próxima dígale a la medium que me traduzca al argentino.