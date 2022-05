Charlas de quincho

APARICIONES. Aunque con un día hábil menos, por el feriado del Censo Nacional el miércoles pasado, la semana estuvo plagada de novedades, rumores, enroques, y hasta “reapariciones”, como la del exministro de Salud, Ginés González García que, tal vez en búsqueda de cierta privacidad, se fue a almorzar a un discretísimo privado del restó vasco Sagardi, en pleno San Telmo, pero no alcanzó. Aún ahí, donde parecían estar solos con su circunstancial (o no tanto) acompañante, el extitular del poderoso gremio de obreros marítimos, el SOMU, Omar “Caballo” Suárez, una cámara indiscreta los detectó y de ahí a las redes hubo un solo paso. Mucho más público fue el almuerzo que el expresidente, Mauricio Macri, tuvo el viernes en Gardiner, en la Costanera, aunque aquí lo llamativo no fue su “presencia”, sino más vale su “ausencia” del encuentro que en ese mismo momento estaba ocurriendo en La Matanza, adonde las principales espadas del PRO habían concurrido en un nuevo intento de mostrarse unidos, y poder dirimir sus diferencias, pero parece que Macri optó por “preservarse” esta vez, lo que respalda las versiones de que, en realidad, quiere convertirse en el gran elector para el 2023, aunque otros creen que a partir de aquí comenzaría a tomar cierta distancia para tejer otras eventuales alianzas que “refresquen” a Cambiemos, y que le den más libertad de movimientos frente a algunos de sus socios más ambiciosos…También sorprendió que, a esa hora del día, el expresidente aún no se había enterado de las declaraciones de Alberto Fernández sobre cambios en las retenciones (que luego fueron desmentidos por algunos de sus propios ministros). No fue lo único que ocurrió ya que en simultáneo la UOCRA, con el inefable Gerardo Martínez a la cabeza, organizaba también una reunión de “respaldo” al presidente Alberto Fernández quién, obviamente, concurrió al encuentro en Esteban Echeverría, si bien al decir de algunos de los presentes, “tuvo más ausencias que presencias”. Y como si no fuera suficiente, el sábado en Mendoza, buena parte de los funcionarios y dirigentes kirchneristas (que no habían participado el día anterior), hicieron un ejercicio catártico en la provincia cuyana, bajo la tutela de la senadora Anabel Fernández Sagasti, de reconocida y pública cercanía con Cristina Fernández que nuevamente se llamó a silencio en los últimos días. Igual, nada de todo esto parece haber servido demasiado como para acercar a las partes dentro del propio Gobierno.