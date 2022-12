Charlas de quincho

Jefa. No fue el único lugar “ardido” en el frente oficial, ya que en el Congreso también la virulencia alcanzó niveles alarmantes, al punto que se impidió la renovación de autoridades en la Cámara de Diputados, situación inédita que dejó a las autoridades sin respuestas hasta ahora, por lo que la anterior presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, seguiría de hecho en el cargo hasta que se resuelva el conflicto. Y este, a su vez, se generó por la disputa -irresuelta- del Consejo de la Magistratura que, además, converge con el frente judicial que en esta semana tendrá novedades trascendentes, con el primer dictamen de la causa Vialidad. Y, si bien distintas fuerzas declinaron una “movilización” masiva a Comodoro Py, sede de los tribunales federales, no se descartan movimientos espontáneos, que se sumarían al paro de judiciales que prometió para ese día el titular de Judiciales, Julio Piumatto. Esto, más el hecho no menor de que la Presidencia de la República, estaría en manos de la titular del Senado, Cristina Fernández, por el viaje que, nuevamente, durante hoy y mañana tiene previsto el presidente Alberto Fernández, a Uruguay donde recibirá de su par, Lacalle Pou, la presidencia proTempore del Mercosur. Allí tampoco habrá rosas, ya que la decisión unilateral del país oriental, de negociar individualmente acuerdos bilaterales con terceras regiones (como China), puso en pie de guerra a sus socios regionales.

Humores. Mientras la ola de calor y la falta de lluvias siguen jaqueando a varios sectores (incluida la inesperada nevada de días atrás en el NOA), y potenciando el malhumor empresario por las pérdidas, la firma hoy del acuerdo de intercambio de información con los EE.UU. por cuentas y bienes de argentinos que, eventualmente quedaron fuera de las declaraciones de impuestos locales hasta ahora, puede hacer un ruido adicional. “ EE.UU. no es una guarida fiscal”, señaló un diplomático local “off the récord”. El caso es que el acuerdo comenzará a regir a partir del 1 de enero y junto con el nuevo desembolso de u$s6.000 millones tras la aprobación de las revisiones del FMI, parece formar parte del cambio de actitud estadounidense para lograr el ordenamiento de la Argentina, según estiman distintos analistas. Mientras, el riesgo-país sigue bajando, aunque para algunos solo se trata del resultado de la compra de bonos por parte del Banco Central, y esto se da porque es la única forma que tendría para poder emitir dinero… Lo cierto es que ese monto, sumado a los u$s3.000 millones comprometidos por la exportación en el Plan Soja II (en realidad, el III, ya que el primero fue el fracasado de Silvina Batakis), aunque con un ritmo sensiblemente menor al anterior, estarán asegurando un nuevo respiro para el ministro Sergio Massa quien, para muchos, sigue “sacando conejos de la galera”.

Polo. “La situación del PRO es ingobernable...”, comentaban acodados en el bar de ALPI dos empresarios, durante el break de la final del Abierto de Polo en la emblemática Cancha 1 de Palermo, que finalmente llevó nuevamente al podio a La Dolfina de los Cambiasso (ahora padre e Hijo) ante una muy joven Natividad que promete decir mucho en los próximos años. Lo cierto es que, lejos de aplacarse, los conflictos subsisten, y a pesar de los acuerdos a los que van arribando los equipos técnicos. “Pero eso no sirve de mucho si no hay acuerdo de las cúpulas y el compromiso de llevarlos adelante, sea quien fuere el que termine encabezando...”, se lamentaba un operador liberal aparentemente agobiado por el internismo. “Mauricio (Macri) no resigna sus aspiraciones presidenciales y eso tensa más la relación con Patricia (Bullrich) y con Horacio (Rodríguez Larreta), ya que ambos tuvieron que salir a asegurar que ‘no se bajan’, sea que fuere el que quiera competir...”, señalaba el hombre angustiado, mientras otros se acercaban al grupo. “Y si Argentina se acerca a la final en Qatar, y Macri entrega el trofeo, aunque sea en nombre de la FIFA, nadie lo baja. De hecho, ya está actuando como presidente en la tribuna oficial...”, agregaba otro. Lo único que está claro es que CFK volvió con todo y que Cristina prefiere enfrentar a Macri, como en 2015, que a cualquier otro...”, señaló muy seguro el primero de los contertulios.

Confusión. Toda esta situación tiene también confundidas a las segundas líneas, aunque en la provincia de mayor peso económico, Buenos Aires, hasta ahora sigue primando el oficialismo, con un Axel Kicilloff que no pareciera estar salpicado por nada de lo que ocurre a nivel nacional. No ocurre lo mismo con otras fuerzas y, por caso, el tradicional dirigente, Joaquín de la Torre, hoy no se sabe si irá de candidato a gobernador por Bullrich, o por (Javier) Milei. Hay que tener en cuenta que muchos de los que se acercan a la oposición, no aceptarían “jugar” con Macri nuevamente a la cabeza. También en Santa Fe se juegan fichas cruzadas. De hecho, en la reciente reunión de las 4 Cadenas (granarias) en la Bolsa de Cereales, coincidieron los dos senadores de esa provincia, Dionisio Scarpín y Carolina Losada, quienes coincidieron con el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo Lopez Murphy. “El que consiga la bendición será el candidato a gobernador opositor el año que viene...”, confió un funcionario que los acompañaba, en referencia a Scarpín y Losada, aunque el primero tiene la ventaja de haber sido un intendente exitoso del norte santafesino. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, por el momento, no habría mayores diferencias entre ellos.