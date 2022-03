Biden a Polonia, en medio de la guerra

El mundo ocupó buena parte de las conversaciones en los Quinchos del fin de semana ya que los temas abundaron como nunca. El viaje de Joe Biden a Polonia sirvió como disparador para analizar no solo los movimientos de los Estados Unidos en la guerra, más complicados y difíciles que nunca, sino también el pulso de su administración cada vez más en duda no tanto por lo que hace hacia afuera, sino por lo que muestra hacia adentro de su país. El temor a una presidencia carente de determinación o fortaleza es siempre un fantasma para los estadounidenses. También lo es cuando el presidente se excede, como sucedió con Donald Trump, pero Biden tiene por delante problemas demasiado difíciles como para que exista semejante nivel de dudas. Hubo algún alivio por la conversación que mantuvieron con Xi Jinping e inclusive aparecieron pronósticos, por primera vez, que lo dan ganador al estadounidense en medio de la guerra comercial con China. Beijing tiene hoy un problema mayúsculo con la guerra que, a pesar los avances geopolíticos que le generan el costo que están teniendo para Rusia las decisiones de Vladímir Putin, lo hacen moverse con toda la cautela y el silencio posible. Para los chinos eso no es un problema. Contaron el fin de semana diplomáticos que mantienen buenos lazos con Beijing que a pesar que China se niegue a acelerar la provisión de armas a Rusia e incluso no le abre definitivamente la solución a sus problemas de logística energética, algunos gestos de “piedad” comercial se pueden ver por estos días. Por ejemplo, aparecieron en los supermercados en casi todas las ciudades de China productos rusos comestibles y de uso diario. Un favor que Beijing le está haciendo a la cadena comercial rusa que esta totalmente cortada. Los chinos, además, entraron esta semana en pánico total por la subvariante de ómicron que se está expandiendo por el país con una velocidad que no se vio ni siquiera en el inicio de la pandemia del covid-19 tras el estallido de casos en Wuhan. Hasta ahora se conocían casos de aplicación de cuarentenas estrictas en ciudades importantes pero ayer la novedad desembarcó en Shanghái una ciudad con 26,5 millones de habitantes. Desde hoy hasta el 1 de abril se decretó la cuarentena estricta al este del río Huangpu, y desde el 1 de abril hasta el 5 lo harán con la zona de ciudad que está en la vera oeste del río. El relato habla de imágenes de pánico de los chinos en los supermercados agotando existencias antes del inicio de una cuarentena cerrada que muchos no habían visto hasta ahora. La realidad es que durante casi toda la pandemia China controló con testeos y aislamientos a casi todos los focos de contagio, algo que ahora se le escapó de las manos. De ahí que los chinos se hubieran acostumbrado a vivir internamente en un estado de normalidad mientras el resto del mundo, en especial la Argentina, vivía encerrado. La situación se complica porque, además, muchos chinos se negaron a vacunarse.