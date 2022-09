La política se llevó las palmas esta semana

En realidad, este debate no tiene nada de nuevo ya que, aunque mucha gente no lo sepa, todos esos tributos nacionales deben renovarse en cada vencimiento que fija el Congreso precisamente porque su nacimiento no fue como impuestos permanentes sino como de emergencia. El principal de ellos, el Impuesto a las Ganancias, arrancó en la década del 30 y continuó hasta ahora con cambio de nombre y miles de modificaciones, pero siempre avanzando. Lo mismo sucede con el impuesto al cheque, que fue creado por un año por Domingo Cavallo en medio de la crisis del 2001 y se quedó quizás para siempre, o con Bienes Personales que, en esencia, Carlos Menem, no lo pensó para toda la vida.