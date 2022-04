Protestas fuera de control

El hartazgo de la gente con los cortes de calles y de rutas también fue abordado en casi todos los Quinchos locales, entre otras cosas, porque se espera que esta semana recrudezca la presión de los movimientos sociales sobre el Gobierno para conseguir el aumento en la “cantidad” (y no solo en el “monto”) de los planes que se le asignan tema de imposible cumplimiento para el Ejecutivo a la luz de las estrecheces a las que está sujeto, y no solo por el Fondo, sino también por los cambios que se vienen dando desde febrero en la economía internacional. Y si esto “detona” la ciudad, en las rutas se vivió algo similar con la protesta camionera hasta que lograron un aumento en las tarifas de 20%, pero que hasta ahora no garantiza el abastecimiento de combustible, especialmente gas oil, imprescindible para movilizar ahora la cosecha.