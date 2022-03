Charlas de quinchos

Controversia. Un tema que también puede traer cola, es la famosa Ley de Manejo del Fuego, que se aprobó a principios de diciembre, con gran controversia de muchos sectores, y que a la luz de lo ocurrido ahora, queda en claro que es inaplicable (entre otras cosas, fijaba que los predios incendiados, no podían cambiar el destino que tenían antes del fuego, por 30 y hasta 60 años). Más zumbones, los contertulios de la hora del aperitivo en un icónico bar de Recoleta, aprovecharon la cantidad de feriados para reunirse varias veces. Allí se escuchó, por ejemplo, la “ampliación” de destino que tuvo recientemente el ex radical, luego funcionario kirchnerista, Guillermo Nielsen, que venía reportándose como embajador en Arabia Saudita, y ahora vio ampliado su estilo al sumar también a Yemen, mientras que Sabino Vaca Navaja, en China, sumó ahora a Mongolia. “En realidad, no se bien si es un premio o un castigo”, reconocía uno de los asistentes, en relación al conflicto que ahora se vive en aquella región. Otro tema de la ecléctica charla se refirió al nuevo encuentro de Cambiemos, otra vez casi en la puerta de la quinta de Olivos, ya que el encuentro “motivacional” se llevó a cabo en el salón La Escondida, nombre muy sugerente, apenas a 300 metros de la residencia presidencial. Allí, naturalmente, la complejo frente ahora opositor, volvió a tratar de poner un poco de orden, y alguna estrategia en sus filas, que siguen muy divididas por las candidaturas para el 23, y ahora también por el tema del FMI, en el que si bien hay acuerdo para dar quorum, no todos están demasiado convencidos de votar a favor. “Y, por supuesto, la presencia de Mauricio (Macri), tampoco ayuda demasiado, y menos aún sus pretensiones como la de eventualmente ser candidato a presidente de vuelta, y mandarla a Patricia (Bullrich) a la provincia”. La versión recalentó los ánimos, tanto del “delfín” y aparente heredero natural: Horacio Rodríguez Larreta, como también del ahora presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sin mencionar a la titular del PRO, Patricia Bullrich que no oculta su idea de anotarse también para la presidencial, y que le huye al conflicto bonaerense, donde tiene todo para perder, y muy poco para ganar.

Candidatos. En las filas del oficialismo las cosas no están menos caliente y las versiones van desde la candidatura a senadora por Buenos Aires, por otro período, de la actual vicepresidente Cristina Fernández, hasta el desdoblamiento de las elecciones que comienzan a plantear algunos gobernadores, o el adelantamiento de las PASO y los comicios, todo con especulaciones de lo más diversas, a favor y en contra de cada una de las posturas, aunque en este último caso, dicen que los tiempos no dan, y no es posible adelantar sin cambiar la ley… Sin embargo, los últimos días, toda la atención está volcada sobre el Congreso, los distintos grupos que van a estar en la Plaza, el discurso de apertura de las Ordinarias de Alberto Fernández y, especialmente, la actitud de Cristina Fernández en el recinto, sobre quien se posarán todos los ojos, en especial, si el Presidente alude a las negociaciones con el Fondo Monetario, tema que se convirtió en la evidencia más clara de las diferencias dentro del propio oficialismo. De todos modos, todo esto pasó a un segundo término en el momento en que tropas rusas ingresaron a territorio ucraniano, lo que generó bastante desconcierto inicial en el Gobierno y que, poco a poco se fue tornando en una posición más crítica, como ya estaba ocurriendo en buena parte del mundo occidental. El caso es que lo que en un primer momento parecía un triunfo rápido del Vladímir Putin, y muchos lo comparaban con la guerra de 2008 en Crimea, con un saldo muy favorable para Rusia, incluso por la suba en el precio del petróleo y también del gas, comenzó a revertirse con el paso de las horas. “Putin no esperaba resistencia; no creyó que tendría bajas fuertes, jugó con el factor sorpresa y resulta que ahora la realidad es otra. La tecnología está mucho más avanzada, y los ucranianos no son tan inexpertos. Tienen un ejército de reservistas que estaban listos y se pusieron inmediatamente en marcha”, reconoció un diplomático de carrera, muy avezado en la región del Mar Negro y sus conflictos. Lo cierto es que ahora el balance comienza a ser negativo para Rusia, entre otras cosas, porque se consolidó la posición de la Unión Europea que hasta podría dar un ingreso “acelerado” a Ucrania, lo que a su vez, permitiría que la OTAN envíe su ayuda.