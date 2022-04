Charlas de quinchos

Malvinizados. Hasta el Obelisco se “malvinizó” el sábado para la conmemoración de los 40 años de la gesta contra los ingleses en las islas australes. Hubo de todo. Charlas académicas como la que se organizó en el Palacio Balcarce, con el contraalmirante Juan Carlos Neves, el doctor Daniel Kocik (ambos veteranos de Malvinas), el embajador Juan Roberto Fleming, y el diputado (RU) Ricardo López Murphy. Allí, entre otras cosas, se destacó la “posguerra”, en la que hasta hoy ya son más suicidios entre los que lograron volver que muertes durante el conflicto armado que ascendieron a 650. Otro dato que se escuchó allí fue que ninguna de las embajadas había sido informada, y mucho menos consultada, sobre la viabilidad del conflicto. También, entre tantos actos en un espléndido día de sol, se distinguió el homenaje que se rindió en la pista Central de la Rural, en medio de un desfile de gauchos con el marco de la Exposición Anual de Caballos (de todos las razas) y con la presencia de 5 ex combatientes. Allí, frente a tribunas colmadas, se recordaba que muchos de los jóvenes soldados pertenecían a regimientos correntinos. “¡Tenemos que recordar, que somos todos uno!”, fue el llamado del titular de la entidad, Nicolás Pino, cuyo hermano también combatió en las islas. Igual sucedió en todos los espectáculos deportivos, y buena parten de los artísticos, a lo largo de la jornada. Esto, sin embargo, no distrajo del hecho de que hubo dos actos oficiales, uno a cargo del Presidente, y otro en el Congreso con la titular del Senado, Cristina Fernández. de Kirchner.

Vuelve el Congreso. Esto se comentaba en una soleada mesa de la Rural, un poco alejada de la ruidosa Pista Central donde algunos de los comensales intercambiaban información sobre la actividad en el Congreso, donde en la semana los dirigentes del campo, reunidos en la Mesa de Enlace, había tenido nuevas reuniones, ahora en la Cámara alta, por el controvertido tema de las retenciones que, además del dictamen de anticonstitucionalidad de la Corte Suprema en 2014, en el caso de Camaronera Patagónica, ahora recibió el espaldarazo del juez de Córdoba, Bustos Fierro, dando lugar a un nuevo amparo si bien en otros casos, como los presentados por otras rurales en el sur de esa provincia, no les dieron a lugar. La larga sobremesa también se prestó a comentarios variados como algunos de los nombres de los criadores, entre los que se destacó uno bastante controvertido para el campo, como es el de Ignacio de Mendiguren, ex UIA, exministro de la Producción de Duhalde, ahora massista, y actual titular del BICE (Banco de Inversión y Comercio), quien se autodenomina “desarrollista”. En este caso, de los caballos, sin embargo, no eligió los más “productivos”, sino los Cuarto de Milla, más caracterizados por la gran velocidad que desarrollan en los 400 metros, lo que los hace muy altos para las “cuadreras” que se corren cada vez más en el interior de varias provincias. En otra mesa, con empresarios gastronómicos, se hacía la cuenta sobre cuántos restaurantes habían cerrado durante los dos años de pandemia y, naturalmente, sobre los precios de los productos. “Aunque Guzmán está herido en un ala, igual sigue dando batalla”, decía uno de ellos en alusión al ministro de Economía que, de todos modos, sigue siendo considerado como el “garante” del acuerdo con el FMI. “Tal vez es su pasado tenístico”, sentenciaba un platease conocedor de la historia deportiva de la familia.

Fecha clave. “¿Cuándo nace el niño?”, es la pregunta en muchos quinchos respecto al alumbramiento de Francisco, el nuevo hijo del Alberto Fernández, que se prevé que nazca en la segunda quincena de abril. El dato, en general, venía a cuento por el pedido de perdón de su madre, la primera dama, Fabiola Yañez, respecto de la mediática fiesta de cumpleaños en plena cuarentena de 2020, que derivó en controversias variadas y que aún no se agotan. A dos años del hecho llega ahora el “sincero pedido de disculpas”… Pero el malhumor social está teniendo un alcance casi ilimitado. De ahí que no extrañara el “¡¡Manes, andá a trabajar, vago!!, que recibió el novel diputado radical justo frente al Sofitel, de Libertad y Posadas. Era un lunes, a las 18,30 y el enojado habrá estimado que a esa hora aún hay trabajo en el Congreso, a varias cuadras de donde se encontraba el sonriente legislador. Pero los motivos de enojo son variados y acumulativos aunque el acampe de dos días en plena 9 de Julio se llevó la palmas, tanto por los inconvenientes que generó como por los problemas sanitarios que presentaron. Lo cierto es que la pulseada de los grupos sociales reclamando más planes e incrementos en la ayuda al Gobierno, amenazan con desbordar, mientras el titular de la cartera, Juan “Juanchi” Zabaleta (de licencia en la intendencia de Hurlingham) bajó su nivel de exposición prácticamente a “cero”, lo que genera malestar entre algunos de sus pares. Otras medidas sorpresivas, aunque desde la parte sindical, como el paro de trenes, o de los capitanes de la pesca, también fueron aportando lo suyo cada semana, al (mal) humor público.

Sin control. La insistencia del secretario de Comercio, Roberto Feletti, con el control de precios que, hasta ahora, apenas tuvo algún impacto puntual, al punto que se espera que el índice de precios de marzo sea incluso mayor que el anterior de febrero tiene en vilo a los empresarios que ya no saben qué hacer para tranquilizar un poco los ánimos oficiales. Esto, sumado a la ahora declarada interna oficial, exacerbada por algunos hechos, como los crípticos carteles con la figura de la vicepresidente, con que amaneció un día la Ciudad y, para colmo todos en sitios del otrora poderoso (y oficialista) publicista, Enrique “Pepe” Albistur, casado con la ahora diputada Victoria Tolosa Paz, levantaron polvareda en distintos sectores, lo que incluyó a la Policía (que debió hacer las investigaciones preliminares), y también a los jueces, aunque no está demasiado clara la pena, excepto el daño comercial causado a Albistur en la vía pública. Por supuesto que algunas acciones oficiales, como los “demonios” del presidente Alberto Fernández, o su recomendación de hacer “terapia de grupo”, tampoco contribuyeron a tranquilizar a la población, ni conforman un escenario adecuado para la búsqueda de soluciones a la difícil situación en la que está el país. Así lo consideraban un grupo de hombres de empresa, reunidos en un clásico bistró y local de tabaco de Recoleta, mientras analizaban las estrategias a seguir con la falta de combustibles, los precios anárquicos que se deben pagar en las distintas provincias, y las perspectivas de un próximo invierno en el que, además, podría faltar también el gas. De hecho, debido a las sanciones comerciales por las que se castigó a Rusia, ahora esta pide “rublos” cash para vender su estratégico gas, y además, decidió que no le suministrará a los países “hostiles”.

Energía. “Falta gas oil. Algo se consigue para seguir la cosecha, pero no para el transporte. ¿Y qué hacemos con los cupos en puerto? Así no se pueden cumplir”, se quejaba un exportador de la zona de Rosario que, además, enfrenta el sobrecostos de tener que completar carga en los puertos de aguas profundas de Bahía Blanca y Quequén, ante la persistente bajante del Paraná que ya se extiende por más de 2 años. Más divertida, pero también con más de un momento sorprendente, fue la Cena Anual de Conciencia que se hizo en La Rural y a la que no asistió el Presidente, como ocurría en alguno de los años de Mauricio Macri, pero sí varios de sus ministros, y muchos más dirigentes de la oposición. Y, si bien la reunión se caracteriza por ser un hecho mediático, y de foundrising, siempre se pescan algunas “perlitas” como la charla del titular de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que justo por esos días había amenazado con dejar el frente oficialista, si continuaban las divergencias entre las máximas autoridades. Sin embargo, para los buenos observadores, en este caso la figura a seguir fue la de su esposa, Malena Galmarini, enfundada en rojo shocking (como para no pasar desapercibida). La atención se disparó porque coincidió con una amplia encuesta telefónica que se concretó durante esos días, querrás una cantidad de preguntas, comenzaba a requerir sobre su figura, y como se analizaba su gestión. “Ya la están midiendo”, comentaba en voz baja un conocido analista político dedicado a “pescar” estos datos. Por supuesto que allí también se escuchó hablar de temas tan dispares como el fracaso de la sesión por el Consejo de la Magistratura que ya está en tiempo de descuento; o la falta de respaldo la parte de los gobernadores a la Ley de Vaca Muerta. El tema que más curiosidad despertaba, sin embargo, era la visita a la Argentina que el joven presidente de Chile, Gabriel Boric, comenzó ayer. La situación de Jones Huala (aún desaparecido), los conflictos fronterizos, la situación mapuche, y la región de Wallmapu, que corta a la Argentina en dos, seguramente serán algunos de los temas que aborden los mandatarios.