Charlas de quinchos

Solo cuatro días. Las distracciones de la gente que logró viajar, y con buen tiempo, hicieron que, al menos el público, se olvidara por un rato del índice de inflación que se conoció a mediados de semana y que arrojó un 6,7% para el mes de marzo, complicando especialmente a algunos funcionarios del equipo económico, “buena parte del cual salió disparado para Chapadmalal, con (Martín) Guzmán a la cabeza, para ver si logran inventar algo para contener la estampida”, se confesaba un funcionario de segundo nivel, guarnecido en una discreta isla del Delta, tal vez para protegerse de los cambios que se prevén y en los que subyace la cada vez más fuerte pulsada en la interna oficial. De ahí que en los próximos días todas las expectativas estarán puesta sobre las medidas que adoptará el Gobierno, y cuales los cambios de funcionarios que tratará de impulsar “obviamente, varios de ellos relacionados con La Cámpora”, reconocía un asesor habitualmente bien informado en “radio pasillo”. Entre los más nombrados aparece el controvertido secretario de Comercio, Roberto Feletti; el ministro del Interior, “Wado” de Pedro, y el subsecretario de energía eléctrica, Federico Basualdo, históricamente enfrentado con su teórico superior, el ministro Guzmán, entre otros varios. Este último, sin embargo, podría recuperar algún aire por la nueva renegociación que debe encarar con el FMI, al quedar totalmente desfasado el último acuerdo debido a los cambios provocados por la Guerra en el Mar Negro, que harían no recomendable su remoción en este momento.

Protestas fuera de control. El hartazgo de la gente con los cortes de calles y de rutas también fue abordado en casi todos los Quinchos locales, entre otras cosas, porque se espera que esta semana recrudezca la presión de los movimientos sociales sobre el Gobierno para conseguir el aumento en la “cantidad” (y no solo en el “monto”) de los planes que se le asignan tema de imposible cumplimiento para el Ejecutivo a la luz de las estrecheces a las que está sujeto, y no solo por el Fondo, sino también por los cambios que se vienen dando desde febrero en la economía internacional. Y si esto “detona” la ciudad, en las rutas se vivió algo similar con la protesta camionera hasta que lograron un aumento en las tarifas de 20%, pero que hasta ahora no garantiza el abastecimiento de combustible, especialmente gas oil, imprescindible para movilizar ahora la cosecha. La protesta, tal vez como señal, hizo colapsar varias rutas de Entre Ríos, también en el sur de Santa Fe (Amstrong, Rufino,etc.), y en algunos puntos clave de la provincia de Buenos Aires, en cruces de ruta, donde se apostaron los transportistas. También se reportaron algunos daños en los camiones que no querían detener su marcha como pinchaduras de neumáticos, o apertura de las boquillas haciéndole perder parte de la carga. El tema puede sentar un antecedente para el “tractorazo” que el próximo sábado harán converger los autoconvocados del campo sobre la Plaza de Mayo que, de ser exitoso, puede hacer colapsar varias de las rutas troncales. A su vez, las expectativas sobre las nuevas medidas que evalúa el equipo económico, puede profundizar el malestar del interior, especialmente si como trascendió, se intentan imponer más gravámenes, como el “impuesto a la renta inesperada”, asimilado en parte del interior, como el de retenciones móviles de 2008, más conocido hoy con “la Resolución 125”.

Peligrosa guerra. Sin embargo, el interminable tema del Consejo de la Magistratura es otro de los que concentra la mayor atención, en especial, porque ya se cumplieron los plazos, inmovilizando el organismo, y se especula conque si el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asume ahora también esta titularidad para completarlo, puede tensarse en extremo la cuerda con un sector del Gobierno, con otro tipo de derivaciones. De la misma forma, la casi imprevista reaparición de la vicepresidente, Cristina de Kirchner, y su discurso en la apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).en el CCK, y más especialmente el mensaje elíptico para algunos, y no tanto para otros, que le dedico al presidente Alberto Fernández, respecto a que “tener el bastón y la banda, no es tener el poder”, siguen “haciendo ruido” en distintos sectores, incluyendo a varios gobernadores que comenzaron a “conversar” con sus pares. .

Siempre Alfonsín. “Se dan cuenta que nunca se mencionó tanto la frase de (Raúl) Alfonsín de Pascua del ´87, cuando los militares carapintadas depusieron su levantamiento y el señaló: Felices Pascuas, la casa está en orden?”, preguntaba uno de los comensales de un selecto quincho en una cabaña de Tres Sargentos, en el oeste de Buenos Aires. Es que se sabe que las diferencias en el seno del Gobierno no son sostenibles por mucho más tiempo, especialmente por las condiciones internacionales que las agravan, y que pueden profundizarse si volviera a recrudecer el covid, lo que ya está ocurriendo con los rebrotes en China que disparan un “alerta amarillo” en varias regiones. Se sabe, además, que “el incremento en la los costos de energía; el aumento de las importaciones que debe hacer este año la Argentina, que puede implicar unos 80 buques gasíferos para este invierno, con un costo directo, más los subsidios que no los cubrirá el incremento de ingresos por los mejores precios de los granos, etc. no se van a solucionar con nuevos impuestos incobrables (como pretenden algunos), y que no quedará más remedio que recortar gastos y mejorar su eficiencia, lo que sigue sin ocurrir, excepto la “licitación” que está haciendo la propia inflación”, retrucaba otro de los comensales, particularmente afectado ya que se sabe que los cortes de energía recaerán sobre las industrias, y no sobre los hogares. pero también, todos estos vaivenes en el oficialismo, parecen haber sido los que aprovechó el PRO para hacer una “fumata”, en un nuevo intento por limar sus propias asperezas (que no son pocas). El conclave se llevó a cabo en happening de la Costanera, convocada por Mauricio Macri, y a la que concurrieron los principales candidatos, o pretendientes, de este subsector: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y la “paloma” María Eugenia Vidal, con una sorpresiva reaparición del exsenador, Federico Pinedo, definido como un gran negociador y conciliador, que venía “suspendido desde hace tiempo. Igual, parece que sus oficios no dieron frutos, ya que le tensión Rodríguez Larreta-Bullrich sigue al máximo, con el agravante de otro reaparecido: Marcos Peña quien, junto con el propio Macri, genera gran escozor entre las filas del grupo.

Golpe. En el medio fueron quedando muchos asuntos por el camino, como el nuevo traspié en los sistemas de transferencia del Banco Nación que se acalló del golpe pero que aun puede traer cola ya que no se conoce aún el impacto final de ese golpe.