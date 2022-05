Charlas de quinchos

Interna sin fin. Al margen de la fecha patria y todos sus avatares, en todos los Quinchos el epicentro sigue centrado en las internas del Gobierno y del oficialismo que en los últimos días cobró ya una víctima formal: el Secretario de Comercio, Roberto Feletti, respaldado por el Instituto Patria, que dejó su cargo, el que más que rápido fue ocupado por Guillermo Hang, ahora ex director del BCRA, y que pasó a la órbita directa de Martín Guzmán en Economía, sin que se oyera “ni chistar” a Matías Kulfas, quién hasta hace una semana tenía esa secretaría en su cartera, y se la “volaron” de un plumazo. No es lo más grave que debe afrontar. De hecho, con amenazas de más medidas de protesta esta semana por la faltan de gas oil en varias provincias, sumadas a los reclamos de las automotrices porque ya no hay cubiertas, y sostienen que “deberán suspender la producción”, y los precios de muchos productos que siguen en su tendencia alcista, pocos le envidian el nuevo cargo a Hang. “El Gobierno dice que la inflación comienza a aflojar, pero muchos no lo creen por las subas en las tarifas, y el impacto de los incrementos que se siguen dando en los precios internacionales, tanto de energía, como de combustibles. Más vale podemos caer en estabulación. Es decir, inflación sin demanda, y con estancamiento económico”, señalaba un empresario todavía desconcertado por el cambio de Feletti por Hang.

Estreno radical. Igual de activo estuvo el frente en la oposición, a pesar de los esfuerzos por “bajar los decibeles” de las disputas. De hecho, hubo bastante de eso en la Convención de la UCR que presidió Gastón Manes, hermano del mediático candidato proveniente de la neurociencia quién, dicen, “tomo clases de la historia del radicalismo para poder desenvolverse estos días. Mucho no sabía el pobre”, señalaba en voz bien baja uno de los convencionales, tampoco demasiado convencido por el desembarco de tanta gente sin trayectoria política, como le adjudican a Facundo Manes. Sin embargo su hermano Gastón, señalado como el verdadero “armador”, cree que puede llegar. Algo similar ocurre con Karina Milei “el verdadero poder” como le asignan, y quien habría elegido a su mediático hermano para acceder a la política. El caso es que los radicales, después de la catarsis, que dejó varios heridos, decidieron seguir en Cambiemos, cerrarle la puerta (por ahora) a Milei, y propugnar por un candidato de la UCR para la presidencial del año que viene. Lo que no todos midieron fue la polvareda que volvió a levantarse en el PRO con la aceptación pública de la candidatura del ahora Ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, para suceder en el cargo a Rodríguez Larreta en el ’23. sillón que disputan varios, y que hasta puede servir como premio consuelo para más de uno/una. El paso sin escala desde Vicente Lopez, y la “portación de apellido”, aparecen entre las cuestiones más controvertidas, y en esa interna tampoco parece que será tan simple que Macri pueda imponer un candidato sin negociaciones previas. “Y todo esto, mientras varios gobernadores y dirigentes del PJ siguen realizando reuniones paralelas por fuera de la disputa entre el oficialismo y los campistas”, decía un ex mandatario en alusión a Florencio Randazzo, Juan Schiaretti, Sergio Uñac o Emilio Monzó.