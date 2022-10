Charlas de quinchos

Con menos avances que en semanas anteriores, Economía también comenzó a complicarse más en los últimos días, y a pesar de los prometidos desembolsos extra del BID, se enrareció el corto plazo por una serie de cuestiones, en las que el tratamiento del Presupuesto 2023 en el Congreso lleva la delantera entre los problemas, pero no es el único. Es que a pesar de haber logrado dictamen en Comisión, el análisis “fino” dejó en descubierto “datos que habían pasado desapercibidos, y que levantan tantas objeciones de la oposición, como de parte del oficialismo, lo que podría volver a poner en riesgo su aprobación”, reconocía un habitué de los pasillos de Rivadavia y Entre Ríos. “El campo con las prórroga de la delegación de facultades al Ejecutivo para mover las retenciones; los jueces con su inclusión en el pago de Ganancias, o el recorte de hecho en la ayuda social, y en Educación, son apenas algunos de los puntos más controvertidos en la propuesta”, reconocía el hombre, al tiempo que adelantaba que hoy volverían a la zona los llamados “ambientalistas” para insistir con una ley de Humedales que ya demostró que abriría otra brecha más en un momento delicado. “De hecho, ya hubo que dar marcha atrás con el 15% de pago propuesto para las prepagas que reciban aportes de afiliados a las obras sociales”, insistió el habitué. Mientras, en el entorno de Economía sostenían que ese artículo “no” estaba en el proyecto de Presupuesto que ellos mandaron, lo que inmediatamente remitió a aquel suceso en el que la diputada Cecilia Moreau (FdT) incluyó “una” palabra en el acuerdo por las vacunas importadas, lo que retrasó su llegada varios meses.

ADELANTADOS

Mientras se mantienen las diferencias entre el “albertismo” y La Cámpora, y se van sumando provincias al adelantamiento de elecciones (ahora se agregó Salta, cuyo exgobernador, Juan Manuel Urtubey, se dejó ver por Buenos Aires, nada menos en el Día de la Lealtad, cuando la Peña Eva Perón organizó un encuentro en la Casa de Galicia), distintas fuerzas se van alineando hacia uno u otro lado, como la CGT de “los gordos”, los sindicalistas rebeldes, o los movimientos sociales, sin algunas de sus principales figuras, como Juan Grabois de llamativo bajo perfil últimamente. Además de las conspiraciones que se generan, según del lado que se mire, lo cierto es que tanto la presión de los reclamos sociales, como de algunos gremios con pretensiones de paritarias muy por encima de las estimaciones más ajustadas de inflación para este año, complican adicionalmente al oficialismo que debe atender todos los frentes. Y esto sin considerar el nuevo estilo confrontativo y locuaz del Presidente Alberto Fernández, de repente muy enfático, y cuya última incursión fue casi para los chimentos de la televisión de la tarde, con el caso de Gran Hermano, programa al que lo mediático le viene particularmente bien, aunque no se sabe si al presidente le pasa lo mismo.

IMPUESTOS

“¿No será que el resultado de la elección para el Consejo de la Magistratura (martes), determinó que agreguen el artículo del pago de Ganancias por parte de los jueces?”, se preguntaba un célebre magistrado que también, conspirativo, creía ver una mano negra (o no tanto) en lo que podría ser un nuevo round entre la Justicia y el Ejecutivo. Lo cierto es que aunque buena parte de la sociedad no ve con malos ojos la medida e, incluso, un porcentaje importante de la oposición estaría dispuesto a votarlo a favor, a nadie escapa lo delicado de la cuestión, y las derivaciones que puede llegar a tener el asunto que tiene intereses cruzados, y que incluye, la ampliación de la Corte Suprema que está en el Senado.

REGRESO

La convocatoria, en el Tattersall de San Isidro, fue casi sin precedentes, y no solo por la participación del grupo Miranda. Lógico, era el primer encuentro “presencial” después de la pandemia, y la Gala de Casa Galilea brilló como nunca. “Nuestra ONG goza de excelente salud”, decía su presidente, Marcelo Avogadro, mientras recibía a empresarios, diplomáticos, mezclados entre adherentes y público general que apoya a la institución benéfica. Una recorrida por las principales mesas y grupos dio cuenta, perfectamente, de los principales asuntos, locales y externos, que preocupan al país. Así, entre estos últimos, la pregunta era que salida puede encontrar Rusia para el conflicto creado con Ucrania, y que contra todos los pronósticos, ya lleva 8 meses (se creía que Putin “arrasaba” en una semana como máximo). El invierno avanza, igual que las tropas ucranianas, mientras Rusia debe recibir a cantidad de rusos que salen de los territorios recuperados. Por supuesto que la “salida” de la primer ministra inglesa, Liz Truss, tras apenas 45 días en el cargo, fue la comidilla, entre otras causas, por la pretensión del extitular del cargo, Boris Johnson, de volver a ocupar la casa del 10 de Downing Street, y que ayer volvió sorpresivamente a Londres. Para algunos de los diplomáticos en la reunión, tal cosa sería imposible “porque las causales de su despido siguen estando vigentes”, explicó uno de ellos, aunque todos coincidían en que la versión puede formar parte del “histórico” humor inglés. Pero casi como un remedo de Argentina, también los ingleses tienen sus controversias farandulescas, aunque en general las resuelven de otra forma. Mientras en una mesa, donde departían algunos diplomáticos, el tema era la conformación del Gobierno de la italiana Giorgia Meloni quién, finalmente, logró los acuerdos necesarios con otros grupos de derecha, y el impacto de la inflación en todo el mundo, con la tendencia recesiva en la que está cayendo buena parte del hemisferio norte, incluyendo la fuerte desaceleración de la economía china, y el impacto de esto sobre el comercio mundial, fueron los asuntos más serios en esa noche de fiesta, especialmente por el incidencia que eso puede tener sobre la economía argentina al tratarse de varios de los principales compradores de los productos locales. Obvio que el tercer mandato de Xi Ping, quien ayer en Beijing se consagró nuevamente al frente del Partido Comunista chino y asumirá la semana que viene un nuevo período presidencial, también fue desmenuzada, y hasta comparada con alguna situación local.

INCOMUNICADO

Como parte del nuevo “estilo” presidencial, fue considerada ayer la comunicación por el alejamiento del titular de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi (quién vuelve a Avellaneda), aunque constituye una nueva baja ministerial en las filas del Gobierno. Sin embargo, tanto esta determinación, como la de su reemplazo por el exintendente de Navarro, Santiago Maggiotti, que se venía desempeñando como secretario de Vivienda de Nación, esta vez, fue comunicada por el propio Alberto Fernández (vía Twiter), y sin dar tiempo para movidas de propios o ajenos, en otro intento de mostrar “acción, y no reacción”, reconocían en Balcarce 50. Otro tema que genera bastante intriga es el extraño silencio en la casa de CFK en Recoleta, al menos, así se comentaba en el nuevo espectáculo de la modelo Anamá Ferreira “Anamá Bossa Nova”, que está todos los viernes en el nuevo espacio Teatro Castor y Pólux, en San Telmo. El show, que cuenta con una excelente vocalista, Claudia Tejada, y varios músicos destacados, era apadrinado por Lino Patalano, que fuera propietario del lugar físico, un antiguo depósito del Maipo. Allí, una de las asistentes, vecina de Juncal y Uruguay, señalaban que paulatinamente se fue retirando la custodia, y hasta la guardia (que solo deja un auto particular de “muestra” en la puerta y la reserva de varios espacios con los clásicos conos naranja). Hasta el pomo de bronce de la puerta desapareció hace más de 10 días (como en mucha otras zonas por la ola de vandalismo, aunque ninguna tan protegida -teóricamente-, como esta). Las especulaciones se multiplican, y el renovado bajo perfil de la titular del Senado, lo alimenta más. “¿Se mudo finalmente?”, preguntan los vecinos. Es que la ausencia no es solo del barrio, aunque esta semana seguramente se la verá en el Senado.…Allí también se la vio a la titular de ALPI, Teresa González Fernández, quien le contaba a quien la quisiera escuchar, que hoy la sede de esa entidad, Soler 3945, se “vestirá de rojo” para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Poliomelitis, y en honor al nacimiento del inventor de la vacuna Jonas Salk.