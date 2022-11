Tiras y aflojas por fondos entre movimientos sociales

Por el lado del oficialismo las cosas no son demasiado distintas, aunque la reaparición de Cristina de Kirchner en el acto de la UOM, y ahora su prometida presencia en la conmemoración del Día de la Militancia (justo a los 50 años del regreso de Juan Perón al país), consolidan su centralidad, mientras que se encuentra en ejercicio de la Presidencia de la Nación, por el viaje a Francia de Alberto Fernández. “Esto nos complica un poco para mostrarnos como opositores a Alberto”, reconoció alguien del riñón de La Cámpora, preocupado por la inocultable pátina de oficialismo en estas condiciones. El Presidente, en tanto, tomó distancia de los problemas de cabotaje y, además de millas, puso en medio temas internacionales como para ocupar su agenda, mientras la ahora ministra de Acción Social, Victoria Tolosa Paz, y su par de Seguridad, Aníbal Fernández, asumen la representación del Presidente como primera línea de su equipo, y Sergio Massa continúa tratando de ganar tiempo para poder domar la inflación (que no logra, ni con los precios cuidados, sugeridos, congelados, justos, etc), y el frente abierto por la restricción de importaciones que sigue frenando la actividad económica, en algunos rubros en forma ya casi alarmante, y a pesar de la docena y medio de tipos de dólar que ya existen. De lado opuesto, la voz cantante es la de Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro del Interior devenido en primera espada cristinista, de visiblemente mejorada oratoria (que tampoco desmiente los rumores sobre una eventual candidatura por el sector de La Cámpora), y que sorpresivamente contó con una ayuda extra, por el nuevo traspié de la vocera, Gabriela Cerruti y las “piedras del covid” que, en realidad, operó como un boomerang sobre su jefe, el Presidente, por el momento retrasando su regreso, con una aparente nueva escala en Indonesia (¿) que, los más perspicaces atribuyen a la decisión de no estar en el país mañana, cuando se conozca el nuevo Índice de Inflación, y otros más malos aún, creen que hasta se podría prolongar después del Día de la Militancia, el jueves 17, con gran acto encabezado por CFK.