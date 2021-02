Tucumán sin paz

Además de esto, y de las complicaciones del oficialismo de Juan Luis Manzur (que no tiene reelección), uno de los primeros aliados de Alberto Fernández, en las filas de la oposición las cosas no están mucho más tranquilas. Es que la posibilidad de un “enroque” entre la hoy senadora de Cambiemos Silvia Beatriz Elías, con el diputado radical José Cano (hoy diputado) con miras a una candidatura a Gobernador, no estaría contando con el respaldo de las “bases” que pretenden que Cambiemos “abra” tanto las candidaturas como las listas (tema que también se cuestiona, y mucho, a nivel nacional).