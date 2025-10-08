El fuerte cruce entre Guillermo Francos y un vecino en Mar del Plata: del "la van a pagar" al "fuck you"

El jefe de Gabinete fue increpado por un marplatense en el marco de la visita de Javier Milei y candidatos a la ciudad balnearia. Luego de recibir insultos, se acercó y le respondió con dos contundentes gestos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , protagonizó una fuerte discusión en las calles de Mar del Plata con un hombre que lo insultó en las inmediaciones del Hotel Hermitage. El hecho ocurrió el martes, mientras Javier Milei y candidatos del oficialismo visitaban la ciudad atlántica. El Jefe de Estado también intercambió palabras con un descontento vecino.

El episodio, registrado en la red social “X”, ocurrió entre las 18 y las 19, momentos antes de la recorrida de Milei junto a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, los postulantes de La Libertad Avanza al Congreso, Diego Santilli y Karen Reichardt.

Francos, que viajó para acompañar a la caravana del oficialismo, se percató de la presencia de un individuo no dejaba de insultarlo. Por ese motivo, se acercó a dialogar. En el video, el jefe de Gabinete se encuentra cerca de un automóvil de la flota oficial, mientras escucha los gritos de un individuo en la vereda de enfrente.

Desde detrás de una valla, el hombre increpa a los miembros del oficialismo libertario. “La van a tener que pagar. La historia se las va a cobrar. A todos ustedes”, afirmó. Francos notó la virulencia, pero aún así se acercó y le preguntó : “¿Por qué?”.

Pero la reacción del hombre no mermó. Por el contrario, se tornó aún más acalorada. Aún sin lograr comprender el diálogo debido a lo inteligible del audio, ambos comenzaron a discutir en tono fuerte. Cuando cesan los gritos, se oye nuevamente la voz del sujeto: “Ahora te la están cobrando, te la están pidiendo. ¿Cuántos miles de dólares pediste?”.

el fuck you de guillermo francos

Ante esa situación, el jefe de Gabinete llevó su dedo a la sien y le respondió con un “estás loco”, acompañado de dos “fuck you”, que provocó aún más el enojo del hombre. “A mí no me digas loco, forro (sic). ¿Quién te creés que sos? Sos un mandatario. Te votaron para mandar, no para pedir guita. Ladrón. Hijo de p... (sic). ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”, replicó el hombre.

Francos, mientras tanto, comenzó a alejarse de la escena dejando al individuo sin posibilidad de continuar la acalorada discusión.

El insulto de un vecino de Mar del Plata a Milei y la respuesta del Presidente

El jefe de Ministros de la Nación no fue el único que recibió insultos en su paso por Mar del Plata. Durante una caminata por Colón y Las Heras, junto a la diputada Lilia Lemoine, el propio presidente Milei fue apuntado por un vecino, que lo insultó desde un balcón.

En las imágenes de la recorrida se logra oir cómo el hombre le grita “estafador hijo de puta” al mandatario. Milei, lejos de replicar el insulto, le respondió con ironía: “Igual te estoy arreglando la vida”.

El cruce continuó a pedido de una mujer que acompañaba al jefe de Estado, quien le dijo: “Dome, Milei, dome”. Entonces el Presidente levantó la voz y agregó: “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteás un poco más, dale”, lo que provocó risas entre los militantes libertarios.