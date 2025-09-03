Axel Kicillof: "Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas discapacitadas es capaz de cualquier cosa"

El gobernador bonaerense cuestionó al oficialismo nacional. En un comunicado desde sus redes sociales, apuntó contra las medidas y resaltó los hechos vinculados a presuntas coimas en ANDIS.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , apuntó contra el Gobierno en un extenso mensaje desde sus redes sociales . Allí aseguró que se trata de una gestión que "perdió toda noción de límite" .

En el comunicado al que tituló "Un freno al desborde" , el mandatario bonaerense afirmó: "En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir ".

"Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los dejan expuestos frente a una sociedad decidida a castigar democráticamente la estafa y el engaño. Y como no pueden explicar lo que hacen, como no quieren enfrentarse al juicio de las urnas, recurren a lo único que saben hacer: desviar la atención, sembrar caos, denunciar ´fraude´, enrarecer el clima social, causar desorden y agitar el odio ", continuó.

UN FRENO AL DESBORDE En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir. Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los…

Posteriormente, el gobernador de la Provincia se refirió al ataque contra el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora durante una caravana de campaña. En ese sentido, aseguró que fue "una caravana obviamente organizada para provocar , con una sospechosa desprotección del propio Presidente".

"De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica. Lo tuvo que reconocer la propia Ministra Bullrich", expresó.

"También vimos escenas similares en Junín y Corrientes, distritos en donde no gobierna el peronismo. Igual intentaron echarnos la culpa. En los tres casos se observaron llamativas fallas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial, a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales", enfatizó Kicillof.

Luego le adjudicó la responsabilidad al "malestar social que ellos mismos causaron". En ese aspecto remarcó: "El presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar irresponsables acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas. Ante las denuncias prefieren aplicar censura antes que dar explicaciones".

"Para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación. Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo", remató.

El cuestionamiento al cierre de La Libertad Avanza en Moreno

En relación a la decisión de Javier Milei de cerrar la campaña electoral en Moreno, Kicillof afirmó: " Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos".

"En primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse", adhirió.

Axel Kicillof Axel Kicillof pidió a los vecinos de Moreno que no se acerquen al acto de cierre de campaña de Milei. Mariano Fuchila

también vinculó la decisión al momento que se transita a nivel nacional: "La convocatoria se realiza además mientras persiguen a periodistas por desnudar una trama de corrupción con los fondos que estaban destinados a personas con discapacidad".

"Quiero ser muy claro: la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno. Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas discapacitados es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer", afirmó.

El pedido a los vecinos de Moreno

El gobernador le pidió a lops habitantes del lugar que "no se acerquen a ese acto". Desde su persectiva, advirtió: "Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo".

"Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira. Hay que ponerle un límite a este desenfreno. Y es en las urnas", destacó Kicillof sobre las elecciones.

"Y quiero advertirlo claramente: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente", agregó.

"Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos. Vamos a responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas", finalizó el gobernador bonaerense.