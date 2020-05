Cimadevilla explosivo: "Macri quería tener jueces del poder"

“Garavano decía directamente que había que pedir la absolución de los imputados en la causa AMIA” porque, según le referían “son amigos”, sostuvo Cimadevilla respecto al exministro que decía invocar al Presidente Macri. “Tiempo después yo no estaba en mi casa, cuando llego me encuentro que a la señora que trabajaba la ataron y amordazaron, y no le preguntaban por bienes materiales, sino por mis papeles de trabajo. Estuvieron una hora trabajando en mi computadora y después la destrozaron”, describió. Las autoridades descartaron la posibilidad de robo porque “revisaron papeles” respecto a su trabajo en la Unidad AMIA.

“Estuvieron alrededor de una hora trabajando en mi computadora. Esa noche vinieron a mi casa el jefe de Policía y el ministro de Seguridad. Por las características del episodio, ellos descartaron toda posibilidad de robo. De hecho no se llevaron nada, se dedicaron a revisar papeles y trabajar en mi computadora”, puntualizó respecto a un episodio que ocurrió en Trelew, luego de que abandonara la Unidad AMIA envuelta en un escándalo y a las vísperas de lo que debía ser el alegato por el juicio oral por encubrimiento de la investigación del atentado.

“La entrada a mi casa fue en abril. Yo me había ido de la unidad en febrero o marzo. La desestimación de mi denuncia fue tiempo después”, indicó el exfuncionario que resaltó que el juez Julián Ercolini jamás lo llamó para ratificarla la denuncia que había hecho contra los funcionarios del Ministerio de Justicia por su accionar alrededor de la causa AMIA tendió sospechas respecto a las verdaderas motivaciones de la desestimación exprés.