Juez Gallardo sobre la decisión de Larreta: "Es un alzamiento contra el orden constitucional" El juez Roberto Gallardo apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, quien ayer había manifestado que no acatarán la orden judicial para que la Policía de la Ciudad no intervenga en la zona de la casa de Cristina Kirchner. Además, confirmó que aún no fue recusado y que se resolverá en las próximas horas esa determinación.