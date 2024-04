Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz: "Sin recursos, no se va a acompañar ni la ley bases ni el Pacto de Mayo"

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aseguró que “hay un gran descontento entre los gobernadores patagónicos” y señaló: “La mayoría no está de acuerdo con muchas de las medidas del Gobierno”. En esta línea, advirtió que "si no hay recursos para mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley ‘Bases’ ni va a haber Pacto de Mayo para nosotros”.