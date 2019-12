Emergencias K con 48 horas exprés en Diputados y el Senado espera agazapado

La decisión que tomó anoche el macrismo -hubo y habrá discusiones sobre gobernabilidad para una gestión que recién inicia su mandato versus la habilitación para tratar un megaproyecto más que urticante- complicaría los planes del kirchnerismo, debido a que necesita de Juntos por el Cambio -no llega con bloques pequeños- para dar quorum y poder activar los reemplazos de cerca de 20 legisladores que se fueron hacia cargos nacionales, provinciales y municipales. Sin ellos, no contaría más tarde con las adhesiones necesarias para votar las emergencias. Todo un embrollo un que gatillará tensiones y gritos cruzados en las próximas horas.

Para las 9 de hoy, las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Legislación General, recibirán a varios ministros nacionales, quienes intentarán atajar los dardos que tiene preparado el macrismo. Por caso, asistirían -el Ejecutivo nunca los confirmó- los ministros Martín Guzmán Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud) y Claudio Moroni (Trabajo), junto a la flamante jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Se espera una jornada extensa.

El kirchnerismo también realizó su reunión anoche. Desde allí deslizaron a Ámbito Financiero que “faltan convencer a un par”, pero aspiran a que la foto de anteayer de Alberto Fernández con gobernadores radicales y la suspensión del Pacto Fiscal firmada ayer con 22 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta aflojen el destino. La picardía fiscal significará la suspensión en la baja de impuestos y la posibilidad de suba en Ingresos Brutos y Sellos. Los contribuyentes, felices.

La situación del no quorum que alienta el macrismo en la Cámara baja representa un desafío también para el principal sector antikirchnerista, es decir, hasta cuándo mantendrá esa postura, ante reclamos de gobernabilidad que pedirá el kirchnerismo con su regalo de delirantes emergencias detrás. “El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio está reunido en plenario y decidió por unanimidad no acompañar una ley que significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional. A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre, en la que más de un 40% del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional. Además, por unanimidad, el Interbloque resolvió no dar quórum en la sesión del próximo jueves”, expresó anoche la bancada opositora.

Sobre ese desafío dialogó anoche el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, que está en una situación parecida a la de Diputados. Si el kirchnerismo logra el dictamen y la votación entre hoy y mañana, la Cámara alta estará en condiciones de sancionar todo el paquete este mismo viernes. Para ello, el macrismo deberá habilitar con dos tercios la constitución de la Cámara en comisión, ya que no habrá dictamen ni los siete días correspondientes que se esperan -por reglamento- para los despachos firmados en comisión.

“Nosotros no queremos ser una traba a la gobernabilidad, pero el proyecto es un delirio. Entonces, vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas en Diputados y las repercusiones dentro y fuera del Congreso. En base a eso, definiremos los movimientos”, señalaron a este diario desde la oposición senatorial. Mientras tanto, en Diputados ajustan el cronograma para tener 48 horas a pura tensión y terminar el año este mismo viernes. Hay muchos legisladores que prefieren no sesionar entre fiestas.