Con oposición revuelta, se traba consenso para cargos en Consejo

Con la presidencia en manos de Horacio Rosatti se había llegado a una instancia de diseño de cada una de las comisiones -Selección, Disciplina, Acusación, Reglamento, etc-, diagrama que había quedado en blanco a la espera de que los lugares fueran acordados mediante el consenso. La solución aseguraba por un lado que no hubiese una injerencia directa del presidente del Consejo y por el otro podría exhibirse como la inauguración de una dinámica distinta que la aleje de la imagen de terreno de disputa política permanente que no cumplía su función.