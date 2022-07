La agenda de "pendientes" del Consejo, la primera víctima en la reeditada guerra contra el Poder Judicial

Sin que el cruce hubiera llegado a ser considerado fuerte –ni siquiera en el vocabulario elegido- lo cierto es que el de Rosatti con los consejeros Mariano Recalde, Vanesa Siley y Martín Doñate pareció la “expedición de reconocimiento” en la previa al video. ¿Qué percibe el oficialismo? Que hay un intento de retrasar la nominación de la Cámara Federal y de sepultar la vigencia de los trasladados, cuya sobrevida se extiende desde el inicio del mandato de Alberto Fernández. ¿Qué señalan en el Consejo? Que por mucho interés que tenga la política en poner el foco en Comodoro Py, las urgencias de la Justicia radican precisamente en lo que no tiene atención pública que son los juzgados vacantes en el interior del país, donde subyacen huecos allí donde el crimen organizado se ha hecho fuerte. Esa sería la prioridad. En el medio surge la paridad de fuerzas. Con retraso para amalgamar a los nuevos integrantes y disponer un modo de funcionamiento colegiado con nada menos que 20 miembros, en el edificio de la calle Libertad apuntan a una decodificación intermedia: se buscó hacer lo posible para que no se perciba un parate absoluto en la elevación de ternas y que el modelo ampliado de acuerdo a la ley anterior no genere elefantiasis que impida el funcionamiento medianamente armónico. No todo lo que sale bien fue planeado y no todo lo que ocurre mal es sabotaje.

El regreso de la feria marcará un triste récord: en Argentina habrá transcurrido un año sin que se nombren nuevos jueces de acuerdo al procedimiento constitucional. Si el Consejo atravesó cimbronazos y demoras, el Poder Ejecutivo apenas libera el torniquete de los pliegos de los elegidos en contadas ocasiones, sin vaciar nunca su stock. El Senado ya acumula dos remesas de mensajes de juzgados “no problemáticos” –en la jerga judicial para graficar a los que no le interesan a la política- sin prestar acuerdo. Todo parece estar suspendido a la espera de los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi. Con una particularidad. La cronología. El dictamen de mayoría de la Comisión de Selección fue prácticamente completado a fines de 2021. Desde hacía pocos días, la Corte había dado a conocer el fallo que cambiaría la fisonomía del Consejo. El oficialismo, sin los votos y ante un escenario de cambio, había concedido dar vía libre a un dictamen de minoría en el que se allanaban a elevar a Bertuzzi entre los tres elegidos, cuyo subidón en el orden de mérito estaba más ligado a su peso político que a su desempeño en la prueba de oposición escrita. Era una ofrenda de la oposición que había quedado desairada tras sostener, en la previa, que en el fallo de la Corte se jugaba la República.

Pero el oficialismo no tuvo éxito porque los consejeros del bloque opositor, pendientes de lo que sucedía extramuros del Consejo no se animaron a votar su propia propuesta ante lo que podía ser darle la posibilidad al Ejecutivo de resolver la cuestión que lo persigue como un espectro y amplifica el “ruido” interno en la coalición gobernante. Lo sorpresivo es que ahora, en el último plenario, ya no existía la propuesta de mayoría y solo se había enlistado la chance de elevar lo que buscaba la oposición, con Bertuzzi en el paquete.

La terna quedaban así para las vacantes: 1°) Agustina Inés Rodríguez 3°) Fernando Luis Rodolfo Poviña, 5°) Pablo Yadarola. Y la segunda: 2°) Diego Alejandro Amarante, 4°) Julio César Di Giorgio, 6°) Pablo Daniel Bertuzzi. A ellos se les agregaba Javier López Biscayart y Sergio Roberto Rocamora, en lista complementaria. Esa propuesta había sido elevada por el diputado del PRO Pablo Tonelli, que también había calentado la previa de esa reunión con cuestiones que terminaron escapando a su dominio. Lo más asombroso de eso fue que fueron los propios consejeros opositores los que plantearon que un dictamen de minoría no podía ser tratado de esa forma sino que se debía dar cumplimiento a la votación conjunta con el dictamen de mayoría. Es decir, con el que no querían que salga. De esta forma, podrían enviar todo el paquete de vuelta a comisión, con la consecuente ganancia de tiempo.

Existe otro aditamento. Hasta ahora, la interacción de los consejeros oficialistas con Gerónimo Ustarroz a la cabeza en representación del Poder Ejecutivo habían sido en extremo colaborativos para exhibir avances en el funcionamiento del cuerpo cuya función principal es cubrir vacantes y administrar el Poder Judicial. Si existen cambios en el clima luego de la avanzada de Cristina podrán percibirse de inmediato en el aire que se respire al regreso de la feria. El contraste será aun mayor si se toma en cuenta que el obstruccionismo provino principalmente de los consejeros que mayor línea directa tienen con el expresidente Macri.

Ya es una quimera imaginar la resolución que pueden tener los concursos para ocupar las plazas que dejaron Sergio Torres, Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral. Esos tres juzgados representan el 25% de la primera instancia de los tribunales de Retiro. Y genera la distopía de que, por ejemplo, el juez Daniel Rafecas por vacancias y licencias o tuviese que subrogar 7 juzgados simultáneos en un turno. Para peor, en pocos meses comenzará la campaña para la reelección o elección de consejeros para el reemplazo de todos los estamentos, cuyo mandato vence en noviembre.