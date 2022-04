Rosatti ya asumió en el Consejo que avanzará hacia modelo “colegiado”

La desorientación es tal que la mayoría de los actores del mundo de la política esperan que hoy, alrededor de las 9, el titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti ingrese junto a un séquito de asesores por la puerta del Consejo de la Magistratura para hacerse cargo de la presidencia del órgano de selección y remoción de jueces. Para hacer ese cálculo, pasan por alto dos datos de la realidad: el primero y más obvio es que Rosatti ya es el presidente del Consejo desde las 0 horas del sábado cuando caducó el plazo de 120 días que fijó la Corte en su sentencia de diciembre de 2021 que declaró la inconstitucionalidad del actual formato y conminó a la sanción de una nueva ley o a la reinstauración del esquema anterior de 20 miembros mientras ello ocurre, bajo sanción de nulidad. Entonces, Rosatti no tiene nada para asumir. Eso, ocurrió automáticamente durante el fin de semana y absolutamente ninguno de los movimientos que se dieron en la víspera alteraron ese panorama. Ejemplo de ello es la cautelar interina que otorgó un juez federal de Entre Ríos para intentar bloquear la designación de miembros desde el Congreso, pese a que irrumpió como novedad, no llegó a superar el umbral de relevancia técnica. En la Corte ya contaban con la información de lo que iba a ocurrir y de quiénes animaron la jugada desde la política. Todo costo para el juez Daniel Edgardo Alonso a quien el Senado le adeuda el aval a su pliego como camarista federal de Rosario. “¿Con este precedente va a ir a luchar contra el narcotráfico?”, preguntaban no sin malicia en la planta baja de Talcahuano 550.