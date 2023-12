Construcción negocia dejar a salvo parte de la obra pública

En el encuentro, que se desarrolló en el ámbito del Consejo de Políticas de Infraestructura , Weiss aprovechó para consultar al funcionario acerca de la suerte que correrá la obra pública luego de que el presidente Javier Milei ratificara la máxima de que "no hay plata" tampoco en esa materia y que los emprendimientos que se desarrollaban hasta ahora bajo ese paraguas deberían ser absorbidos por la iniciativa privada para continuar. "De la charla surgió que las obras con financiamiento externo seguirán; las que paga el Gobierno, iniciadas o no, se anularán, en tanto que las ya licitadas se verá de manera individual", precisó el dirigente empresario.

Weiss destacó como resultado del encuentro que "no es que la obra irá a cero" aunque aclaró que de acuerdo a las premisas establecidas con el ministro "por ahora sólo está garantizada la continuidad de una parte minoritaria" que no pudo cuantificar. En la actividad estiman que los emprendimientos con créditos de organismos multilaterales o de otros países equivalen a cerca del 20 por ciento del total de la actividad. "Entendimos también que hasta que (el ministro de Economía, Luis) Caputo no establezca la disponibilidad presupuestaria no podremos saber cuánto más podrá seguir" a cargo del Estado.