Convención Nacional de la UCR: las claves y las intrigas de la reunión en Parque Norte

morales manes interna juntos por el cambio 2022 2.jpg

El dirigente de la UCR indicó que "el radicalismo pertenece a una coalición que es Juntos por el Cambio y la convención es la que decide si seguimos o no". Y habló de lo que pasa con el PRO: "Después Juntos por el Cambio tiene otra mesa, pero la convención no decide si se suma o no el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti", explicó.

Ese punto de la incorporación de Schiaretti a JxC será el punto álgido de la discusión en Parque Norte este lunes. Esta iniciativa de ampliar la alianza opositora tiene el respaldo del gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, otro de los precandidatos a la Presidencia.

El rol de Morales y la disputa con Manes

En paralelo, se verán las diferencias entre los espacios de mayor predominancia dentro de la UCR, es decir, aquellos sectores alineado con Morales y con el senador y precandidato a jefe de Gobierno de la CABA, Martín Lousteau.

Si bien la Convención no es un órgano pensado para discutir candidaturas, se especula que será una cuestión que sobrevolará las discusiones a partir de los dos radicales lanzados a la sucesión de Alberto Fernández: Morales y el diputado nacional Facundo Manes.

Por un lado, el jujeño tiene un vínculo estrecho y de cercanía con Horacio Rodríguez Larreta, otro de precandidatos. Enfrente, el neurocientífico realiza una campaña de bajo perfil y hasta se mencionó su posible acercamiento con la rival del alcalde porteño, la exministra Patricia Bullrich.