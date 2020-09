Alberto Fernández, defendió rebaja de la coparticipación a la Ciudad: "Estaba hablado con Rodríguez Larreta"

Asimismo, Alberto Fernández aseguró que no busca "intranquilizar ni jorobar a nadie" con la decisión de recuperar y destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que, en enero de 2016, el entonces gobierno macrista había establecido, a través de un decreto, para la ciudad de buenos Aires.

"Le mandé un mensaje de texto a Horacio (Rodríguez Larreta), diciéndole 'quedate tranquilo, vamos a resolver este problema de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, pero no tenés que intraquilzarte'. Yo no lo hice para intranqulizar ni jorobar a nadie", dijo el mandatario.

El fondo se financiará con el traslado de un 1 por ciento de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo desde 2016 merced a un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, dictado con el argumento de cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal.

"La provincia de Buenos Aires tiene un problema muy serio de financiamiento y por eso le estaban reclamando algo a alguien que estaba impedido de resolverlo porque verdaderamente la situación financiera de la provincia es muy mala", aseguró hoy el Presidente.

"No podía pedirle al gobernador -Axel Kicillof- que vaya a una guerra con escarbadientes", en relación al reclamo de las fuerzas policiales en demanda de un aumento salarial. Sobre el anuncio de ayer, Fernández añadió: "Yo no siento que me expuse sino que resolví el problema".

Por otro lado, Alberto Fernández insistió en que la protesta que mantienen efectivos de la policía bonaerense "no se puede prolongar en el tiempo" porque "es un un modo de protesta que no suena apropiado", aunque sostuvo que se trata de una "demanda justa, por un retraso salarial de muchos años".

El presidente Alberto Fernández insistió hoy en que los policías bonaerenses que realizan protestas, que ayer incluso se trasladaron a las puertas de la residencia de Olivos, utilizan un "método inadmisible y desmesurado", y consideró que era "imposible que el Gobierno bonaerense pudiera cumplir con la demanda de aumentos salariales, ante la "situación financiera crítica" que enfrenta ese distrito.