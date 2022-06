Sin rastros del “federalismo”, ingresó ampliación de Corte a 25

Fin del misterio. El proyecto oficial para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros que fue revelado por Ámbito el 20 de diciembre de 2021, en exclusiva, ingresó ayer al Senado con los bríos que le otorgó el apoyo de un grupo de gobernadores peronistas pero con una redacción que abre interrogantes y un contexto político que lo deja con pronóstico reservado. La iniciativa que había sido monitoreada especialmente por Cristina de Kirchner a fines del año pasado se cristalizó en un breve articulado cuya primera omisión es llamativa: no se menciona la cuestión “federal” en su composición, la principal zanahoria que había atraído a los mandatarios provinciales que se frotaban las manos ante la chance de que los nuevos jueces fueran propuestos por ellos. Escuetamente, se modifican los actuales 5 miembros a 25 pero no tienen una distribución particular. “Una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento de la Corte”, indica una oración que delega hacia adelante cómo se integrará el tribunal que vislumbra la Casa Rosada y un puñado de mandatarios del PJ.