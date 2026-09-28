Crisis en OSFA: ATE intimó a Defensa para que resguarde los empleos de los hoteles de la exIOSFA

El gremio envió dos cartas documento al ministerio y a la obra social para que de ocupación efectiva a los empleados. Los establecimientos fueron transferidos a la nueva estructura de la prestadora, pero sin su personal.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó este lunes al Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, y a la Obra Social de las Fuerzas Armadas a que resguarden los puestos de trabajo de los empleados que realizan tareas en los hoteles de la exIOSFA y que realicen el traspaso formal de los mismos a la nueva estructura de OSFA.

En dos cartas documento enviadas al ministro y a las autoridades de la obra social, el Consejo Directivo del gremio de los estatales volvió a reclamar por la continuidad de los trabajadores que se desempeñan en los establecimientos turísticos y que, luego de la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), aun no fueron incorporados como empleados de su continuante, OSFA.

La documentación fue enviada este lunes a las dependencias ministeriales y de la prestadora de salud "en nombre y representación de la Asociación Trabajadores del Estado" y "en virtud de que la OSFA, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa han acordado la reasignación del uso de hoteles (RESOL-2026-636-APN-MD) sin el resguardo de los puestos de trabajo de sus empleados".

En las misivas señalan que a partir de octubre vencerán "los contratos de empleo vigentes" suscriptos según la ley Marco del empleo público nacional. Atento a esa situación, manifiestan que "aun no se ha formalizado el traspaso del personal de la IOSFA a la OSFA" tal y como dispone el DNU 88/2026. Motivo por el cual intimaron a Presti y a OSFA "a realizar el referido traspaso y a garantizar los puestos de trabajo".

En ese sentido, desde ATE recordaron que el convenio colectivo "prevé como obligación a su cargo brindar ocupación efectiva" a los empleados. Además, remarcaron "que rige la garantía de estabilidad en el empleo público" prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y plantearon que "se debe respetar el derecho humano al trabajo", conforme señalan organismos internacionales.

"Por lo tanto, lo intimamos a que brinde ocupación efectiva y mantenga el puesto laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la ex IOSFA, realizando su traspaso a la actual OSFA y se abstenga de realizar despidos, bajo apercibimiento de iniciar las acciones gremiales y legales que estimemos corresponder, así como denuncias ante organismos internacionales", cerraron.

La semana pasada, empleados de la exIOSFA realizaron un reclamo frente a las oficinas de la obra social.

Denuncias por vaciamiento y dudas sobre el destino de los fondos de la exIOSFA

El jueves pasado, ATE se movilizó a la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en la Ciudad de Buenos Aires y ocupó las instalaciones para reclamar contra los 600 despidos previstos para fin de mes. En ese contexto, denunciaron "el vaciamiento de la entidad" y anticiparon que profundizarán un plan de lucha en el organismo "ante el silencio de las autoridades".

“Estos milicos que hoy se esconden como ratas son los mismos que nos dicen que quieren defender las Islas Malvinas. No son capaces de tener una reunión con los trabajadores. Sturzenegger dice públicamente que, con los recortes en el Estado, con la fusión de ministerios, el cierre de algunos organismos, logró ahorrar hasta ahora mil millones de dólares por año. La pregunta es a dónde va a parar esa plata, porque no construyen escuelas, no construyen hospitales, no arreglan las rutas, no hacen nada”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Luego apuntó contra el exministro de Defensa, Luis Petri, actual diputado nacional de La Libertad Avanza. “Cuando Petri asumió tenía en caja un superávit de $25.000 millones y ahora la deuda de la obra social se estima que supera los $500.000 millones. ¿Dónde está la plata?", se preguntó y continuó: "¿Quién se beneficia con ese supuesto ahorro? Se la robaron toda a la obra social. Estamos ante el peor Gobierno y el más corrupto de la historia”.

La denuncia de ATE y las medidas de fuerza se encuadran en el marco del cierre de unos 13 hoteles y dos recreos -la mayoría ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche-. Desde la gremial afirman que el Gobierno nacional "está llevando adelante un proceso de vaciamiento que compromete una de las principales obras sociales del país y que también pone en riesgo su función social".

“Hasta ahora los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas han sido absolutamente razonables. Las medidas y los reclamos fueron progresivos, pero a partir de ahora las vamos a empezar a profundizar y no descartamos ocupar todas las dependencias del organismo”, concluyó Aguiar.

Cabe recordar que, en febrero mediante el DNU 88/2026, el Gobierno disolvió el IOSFA y creó la OSFA, transfiriendo funciones entre ambas obras sociales sin participación del Sindicato. ATE denunció una vulneración del derecho de representación y negociación colectiva. Y advirtió sobre la deuda arrastrada por la ex IOSFA, el no pago de prestaciones vinculadas con fuerzas de seguridad que migraron a otra obra social y el impacto del decreto sobre las funciones de turismo y farmacia y las delegaciones del interior.