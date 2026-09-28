Family offices latinoamericanos lideran la adopción de IA, pero miran con preocupación la inflación

El último informe global de Citi Wealth muestra que las oficinas familiares de América Latina se mantienen activas pese a la incertidumbre macroeconómica. La región aparece entre las más avanzadas en el uso de inteligencia artificial, con fuerte preferencia por activos líquidos y una preocupación creciente por inflación, tasas y sucesión generacional.

Las oficinas familiares de América Latina se posicionan como las más avanzadas en la adopción de inteligencia artificial (IA).

Las oficinas familiares de América Latina se posicionan como las más avanzadas en la adopción de inteligencia artificial (IA) dentro de sus procesos operativos, en un contexto de mayor globalización patrimonial, inflación elevada y creciente profesionalización de la gestión de riqueza.

Así surge del Global Family Office Report 2026 de Citi Wealth , elaborado por el Global Family Office Group de la entidad, que trabaja con más de 1.900 oficinas familiares en todo el mundo. La encuesta fue realizada entre junio y julio de 2026 e incluyó a más de 350 family offices de más de 40 países .

El reporte muestra que estas estructuras patrimoniales, utilizadas por familias de alto poder adquisitivo para administrar inversiones, empresas y planificación sucesoria, atraviesan una etapa marcada por tres ejes: capital, capacidad y continuidad . En ese marco, invierten con una mirada de largo plazo, incorporan prácticas más institucionales y avanzan en la preparación de nuevas generaciones.

Uno de los principales hallazgos del informe es que la inflación volvió a ubicarse entre las mayores preocupaciones de las oficinas familiares, especialmente en América Latina, una región históricamente más sensible a los cambios en las condiciones monetarias.

A ese factor se suman las inquietudes por las tasas de interés , la estabilidad del sistema financiero y la volatilidad de los mercados. En cambio, las disputas comerciales y los aranceles, que habían sido una de las mayores preocupaciones en 2025, perdieron peso relativo este año.

Según Citi Wealth, las family offices están priorizando factores estructurales para preservar el patrimonio real. En ese sentido, ganan protagonismo los activos de ingresos de corto plazo, las exposiciones de calidad y los instrumentos capaces de funcionar como cobertura frente a la inflación.

Pese a ese escenario, el desempeño de los portafolios se mantuvo positivo. Casi el 90% de los encuestados reportó retornos favorables en lo que va del año. En América Latina, la rentabilidad anual se concentró principalmente en el rango de 5% a 10%.

Renta variable y activos líquidos ganan terreno

El informe también destaca que la renta variable pública volvió a ocupar el primer lugar como destino del capital incremental. Casi la mitad de los encuestados a nivel global aumentó su exposición a acciones durante el año.

En el caso de América Latina, el sesgo hacia activos tradicionales y líquidos es todavía más marcado. La región muestra las asignaciones más altas tanto en renta variable pública, con 33%, como en renta fija, con 24%.

Además, los family offices latinoamericanos son los que proyectan el mayor aumento futuro en renta variable de mercados desarrollados: 52% espera incrementar su exposición en los próximos 12 meses.

El reporte señala que, en un contexto en el que los retornos dependen cada vez más de los fundamentos y menos de la expansión de valuaciones, la calidad de los activos vuelve a ocupar un rol central.

IA: América Latina, entre las regiones más avanzadas

Otro punto clave del informe es el avance de la inteligencia artificial. Según Citi Wealth, las oficinas familiares están dejando atrás la etapa de experimentación y comienzan a implementar IA en tareas concretas, como análisis de inversiones, gestión de información, reportes, automatización de flujos de trabajo y apoyo a la toma de decisiones.

En ese punto, América Latina aparece como una de las regiones más avanzadas. El reporte indica que los family offices latinoamericanos lideran en automatización de flujos de trabajo y conciliaciones.

Los beneficios más mencionados por los encuestados de la región son la reducción del trabajo manual, señalada por el 50%, y la mejora en la precisión de los informes, mencionada por el 36%.

La adopción de IA, sin embargo, no aparece principalmente asociada a la búsqueda de retornos extraordinarios, sino a mejoras de productividad, eficiencia y capacidad de análisis.

Más globalización y mayor complejidad patrimonial

El informe también advierte que la riqueza familiar se vuelve cada vez más internacional. En ese punto, América Latina se destaca: el 58% de las oficinas familiares de la región espera atravesar un proceso de internacionalización familiar durante los próximos cinco años, frente al 38% a nivel global.

Ese proceso implica activos, empresas y miembros de la familia distribuidos en distintas jurisdicciones, lo que eleva la complejidad en materia fiscal, regulatoria, societaria y sucesoria.

Por eso, Citi Wealth remarca que la experiencia transfronteriza se volverá cada vez más relevante para preservar y hacer crecer el patrimonio familiar en los próximos años.

Sucesión: el gran desafío pendiente

La planificación sucesoria aparece como otro punto crítico. A nivel global, cerca de un tercio de los encuestados anticipa transiciones de liderazgo en la familia, la oficina familiar o la empresa en los próximos cinco años.

Sin embargo, América Latina muestra una de las mayores brechas de preparación. Solo el 9% de las oficinas familiares latinoamericanas se considera bien preparada para afrontar una transición de liderazgo, la tasa más baja a nivel mundial.

Para Citi Wealth, el desafío excede la identificación de futuros líderes: también implica garantizar la continuidad de los valores familiares, la gobernanza, la unidad entre generaciones y la formación de la próxima camada.

“Las oficinas familiares latinoamericanas navegan por un entorno muy complejo en el que las sensibilidades históricas a la inflación y las tasas de interés cobran gran importancia, pero siguen desplegando capital con una disciplina notable, mientras se preparan activamente para el futuro”, afirmó Richard Weintraub, responsable de Soluciones Integradas al Cliente dentro del Global Family Office Group para Norteamérica y América Latina de Citi Wealth.

El ejecutivo agregó que, con una alta concentración de familias multigeneracionales, la región atraviesa “un cambio profundo hacia la institucionalización y una adopción progresiva e impresionante de tecnologías de vanguardia”.