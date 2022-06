"GOBERNAR, que de eso se trata", nuevo mensaje de Cristina a Alberto Fernández

En esta ocasión, Cristina Kirchner hizo referencia a una medida de gobierno, cuando era presidenta en 2011. Ante las críticas de la funcionaria por el “festival de importaciones”, en su cuenta de Twitter publicó una noticia en relación a una empresa de artículos electrónicos radicada en Tierra del Fuego que necesitaba insumos y más dólares para importar, muchos más de los que generaba.

“¿Qué hicimos? Amablemente le sugerimos que encontrara una actividad que equilibrara la balanza. Compró barcos, se dedicó a la pesca y durante los cuatro años al 'quetedije' le fue mejor con la pesca que con lo que hacía en Tierra del Fuego”, dijo la Vicepresidenta el lunes pasado, en un acto de la CTA.

La respuesta de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández le respondió este martes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que ésta cuestionara el accionar de algunas organizaciones sociales. "Que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas a veces injustas", dijo el Jefe de Estado.

"Le quiero agradecer a las organizaciones que estuvieron al lado nuestro, que nos ayudaron sostener llevando compromiso adonde no existía, quiero agradecérselos aunque algunas hagan picardías que no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que generalice", afirmó el mandataria en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, durante el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

"Las organizaciones sociales trabajaron para que la Argentina no explote, pero eso no pasó porque estuvieron al lado de los más necesitados. No saben todo lo que hicieron por los derechos humanos", dijo Fernández, quien encabezará este miércoles un acto de entrega de viviendas en el partido bonaerense de Ensenada, en el marco del Programa Reconstruir.