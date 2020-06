Senadora oficialista rechazó en la sesión los dichos contra Cristina Fernández de Kirchner

Etchecopar se refirió a la expresidenta como "el cáncer de la Argentina" y opinó que "mientras Cristina Kirchner 'moje' en política, no va a haber paz nacional", al participar el sábado último en el programa de televisión "La Mesa de Mirtha".

La cuestión de privilegio reclamada por Durango será debatida en la Comisión de Asuntos Constitucionales, tal como lo establece el reglamento del Senado.

"Esas manifestaciones de violencia son repudiables y no justificamos a los que las realizan. No lo vamos a tolerar. Cuando tocan a una, nos tocan a todas", destacó la senadora pampeana.

Además, Durango comparó a Fernández de Kirchner con María Eva Duarte de Perón, ya que en sus dichos Etchecopar dijo que la vicepresidenta es "el cáncer de la Argentina". "Esa manía histórica de agredirnos como hicieron con Evita y ahora con Cristina: ella es el cáncer, le dijeron. A Evita le escribían: "Viva el cáncer", sentenció.

Luego se dirigió a la presidenta del Senado, que no estaba presente en ese momento en el recinto, e indicó: "No está sola. No queremos más violentos en los medios de comunicación. Les pedimos a los senadores y senadoras de la oposición que adhieran a este repudio", cerró para pasar a leer un documento de rechazo elaborada por la Banca de la Mujer.

cristina kirchner telam.jpg El oficialismo en el Senado rechazó los dichos de Baby Etchecopar contra Cristina Fernández de Kirchner.

El tema había causado un álgido debate este martes en la sesión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Fue la senadora del Frente de Todos, Ana Claudia Almirón, quien durante la sesión virtual pidió para que la “libertad de expresión no se transforme en una libertad de violencia”.

La preocupación fue compartida por otros integrantes del bloque, como Beatriz Mirkin y María Eugenia Dure. En tanto, desde la oposición advirtieron en no avanzar contra la libertad de expresión.

Por su parte, el chubutense Alfredo Luenzo (FdT), presidente de la Comisión, afirmó que se puede debatir sobre los "excesos” en este tipo de dichos, pero garantizó que “la libertad de expresión es una figura sagrada que siempre vamos a respetar”.

A su turno, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, sostuvo que “hay algunas personas que hacen abusos de espacios de medios, que buscan escrachar o humillar a las personas, y eso nada tiene que ver con la comunicación social o el buen periodismo”.

Los dichos de Etchecopar, expresados en el programa del ciclo televisivo La noche de Mirtha, fueron repudiados por gran parte del espectro político.

"La calificación misógina con que el panelista se refirió a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es coherente con su acostumbrado lenguaje racista, homofóbico y supremacista", advirtió también en un comunicado el instituto Patria.