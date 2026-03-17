"Señora Presidiaria": el mensaje de Patricia Bullrich a Cristina Kirchner + Seguir en









La senadora apuntó contra Cristina tras arrojar que "si no quiere estar declarando no debería haber robado". Además, recalcó que "la única responsable de sus acciones es ella".

"La única responsable de sus acciones es usted", arrojó Bullrich. Senado

La senadora Patricia Bullrich le dedicó un mensaje a la exmandataria Cristina Kirchner, quien testificó hoy en Comodoro Py por la causa Cuadernos. "Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando no debería haber robado", fue uno de los textuales de la exministra a Fernández de Kirchner y recalcó que "la única responsable de sus acciones es usted".

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La expresidenta declaró este martes en los tribunales de Comodoro Py con fuertes críticas al Poder Judicial y un discurso atravesado por definiciones políticas. En el inicio de su exposición, denunció lo que calificó como un “manejo criminal” de expedientes judiciales y habló directamente de “prácticas absolutamente mafiosas”.

El mensaje de Bullrich contra Cristina tras declarar en Comodoro Py La senadora le dedicó un mensaje en su cuenta de X, donde comenzó señalándola como "señora presidiaria". "Si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2033906985284845597&partner=&hide_thread=false Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil.



Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado: retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2026 Además, continuó: "Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado. Retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus hoteles y un esquema para enriquecer a Lázaro Báez hasta convertirlo en uno de los mayores dueños de tierras de la Patagonia. La única responsable de sus acciones es usted".

Cristina Kirchner declara en la causa Cuadernos: "El Presidente anunció que voy a seguir presa" Kirchner apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes vinculó con irregularidades en la tramitación de causas sensibles. “Más mafioso no se consigue”, lanzó, y trajo a colación el caso de espionaje ilegal que tuvo como figura central al falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por esos hechos. Según sostuvo, en ese expediente quedaron expuestos vínculos y diálogos que comprometen el accionar judicial.

El inicio de la audiencia tuvo además un cruce con el presidente del Tribunal Oral, cuando le preguntaron si tenía antecedentes penales. Cristina respondió que se trata de información pública, pero el magistrado le indicó que debía responder conforme a lo establecido por la ley. “Sí, estoy condenada en la causa Vialidad, a la que me voy a referir ahora”, contestó la exmandataria, marcando el tono de su intervención.