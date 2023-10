El mensaje de Cristina Kirchner: "El que decide es el Presidente"

La vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner , votó este domingo en las elecciones 2023 en Santa Cruz . Tras emitir el sufragio , mantuvo un diálogo breve con la prensa allí presente y confirmó que a partir del 10 de diciembre próximo, seguirá en la política. Aunque no confirmó en qué rol o cargo, la expresidente dijo: "Desacostumbrémonos en pensar en solo una boleta con un cargo. Se puede hacer política, y mucho menos dejar la política en el peronismo", expresó.

Y se diferenció del presidente Alberto Fernández: “No decido de políticas, es más ha sido público y notorio las diferentes que hemos tenido de funcionarios que no funcionan, en el 2020 en la necesidad de alinear precios, tarifas, jubilaciones... en fin, no fui escuchada, en un país de carácter presidencialista, el que decide es el Presidente para bien o para mal”.