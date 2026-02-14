Por qué las cortinas oscuras calientan más tu casa y para qué sirven las láminas reflectantes + Seguir en









Un detalle que parece menor puede cambiar por completo la sensación térmica en casa.

Un cambio en la forma de filtrar la luz puede marcar la diferencia en cómo se siente cada ambiente durante los días de calor. Freepik

En verano, muchas personas corren la cortina para “frenar” el sol y terminan con la habitación más pesada. La clave está en cómo los colores absorben o reflejan la energía: lo oscuro capta radiación y la convierte en calor. Es el mismo principio del efecto invernadero, pero concentrado en una ventana.

El problema no es solo la luz que entra, sino lo que pasa después entre el vidrio y la tela. Ahí se arma una pequeña trampa térmica que eleva la temperatura ambiente. Por eso, además de elegir bien el tipo de cortina, conviene sumar soluciones que actúen antes de que el calor cruce el vidrio.

Cortinas La luz entra, el ambiente cambia y la casa responde: un fenómeno simple que muchas veces se subestima. Pixabay Por qué las cortinas oscuras elevan la temperatura de tu casa Los tonos oscuros tienen menor capacidad de reflejar la radiación solar. En la práctica, absorben gran parte de la energía que llega por la ventana y esa energía termina transformándose en radiación infrarroja (calor). La tela se calienta y empieza a “devolver” ese calor hacia el interior.

El punto crítico aparece cuando la cortina queda muy pegada al vidrio. Se forma una bolsa de aire entre la ventana y la tela, que se recalienta rápido. Luego, ese aire caliente sube y se generan corrientes de convección: entra aire más fresco por abajo, se calienta en el “sándwich” y sale por arriba, empujando la temperatura general.

Además, el vidrio juega a favor del calor. Deja pasar con facilidad la radiación solar de onda corta, pero resulta mucho menos “permeable” al calor que emite la cortina ya caliente. En otras palabras: la energía entra como luz, se transforma en calor y después le cuesta salir. Por eso, una cortina oscura sin respaldo térmico puede funcionar como un calefactor involuntario.

Qué son las láminas reflectantes y por qué conviene ponerlas en las ventanas Las láminas reflectantes son films autoadhesivos que se aplican sobre el cristal. Su objetivo es rechazar una parte importante de la energía solar antes de que se meta en la casa, lo que ayuda a mantener el ambiente más fresco sin depender tanto del aire acondicionado. En los meses de calor, su mayor ventaja es bajar la carga térmica del ambiente. Al reducir el ingreso de calor, también mejoran el consumo eléctrico y pueden traducirse en ahorro en la factura. Además, filtran rayos UV, lo que ayuda a cuidar piel y a evitar que se decoloren muebles, pisos o textiles por exposición al sol. Otra función práctica es el control del deslumbramiento: baja el brillo molesto y hace más cómodo mirar pantallas sin tener que cerrar todo. Algunas versiones también generan un “efecto espejo” durante el día, sumando privacidad sin perder la vista hacia afuera.

