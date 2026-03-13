Cuadernos: rechazaron el pedido de la defensa de Julio De Vido para no ser trasladado para la indagatoria

En tanto, la defensa de Cristina Kirchner confirmó que la exmandataria declarará de manera presencial en Comodoro Py, por lo que será trasladada a ese tribunal.

Julio De Vido pidió declarar de forma remota en el juicio por la causa Cuadernos y evitar su traslado desde la cárcel de Ezeiza a Comodoro Py por razones de edad y salud.

La defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió este viernes al Tribunal Oral Federal N°7 que se revoque la decisión que ordenó su traslado para la indagatoria presencial del juicio por la causa Cuadernos. Sin embargo, la Justicia denegó esa solicitud.

Los abogados solicitaron que el exfuncionario participe de forma remota debido a su edad y a su estado de salud . Después de la decisión judicial, De Vido tendrá que ir a Comodoro Py para la indagatoria el martes. Ese día también está prevista la declaración de la expresidenta Cristina Kirchner , quien será trasladada desde su departamento de la calle San José donde cumple arresto domiciliario .

El planteo de de Vido fue presentado por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro , quienes interpusieron un recurso de reposición contra la decisión adoptada el 10 de marzo que dispuso convocar a De Vido para el 17 de marzo a las 9 en forma presencial .

Según plantearon ante el tribunal, la convocatoria implica trasladarlo desde la unidad penitenciaria donde se encuentra detenido en Ezeiza , hasta Comodoro Py , lo que resulta innecesario y perjudicial para su salud , según afirman sus letrados.

En ese sentido, pidieron que “la participación del señor Julio Miguel De Vido se mantenga (…) bajo la modalidad remota en la que viene desarrollándose en el debate en curso”.

La defensa anticipó que no declarará

En el planteo, los abogados adelantaron además que el exministro, al menos por el momento, hará uso de su derecho a no prestar declaración, por lo que la audiencia quedaría limitada a cuestiones formales.

“Nuestro asistido, al menos de momento, hará uso de su derecho de no prestar declaración (…) y el acto quedará circunscripto a cuestiones de carácter puramente rituales como lo es el interrogatorio de identificación”, señalaron.

Argumentos por edad y estado de salud

La defensa también explicó que la decisión de no declarar ahora se vincula con el “deteriorado cuadro de salud” del exfuncionario. En el escrito recordaron que De Vido tiene 76 años y padece distintas patologías. “Resulta absolutamente innecesario imponer al acusado el tortuoso periplo que conlleva su traslado”, sostuvieron los abogados.

Incluso plantearon que el traslado implicaría despertarlo de madrugada y someterlo a un viaje prolongado solo para una audiencia formal. “¿Acaso podría considerarse razonable que una persona de 76 años sea despertada en horas de la madrugada (…) tan solo para ‘identificarlo’?”, cuestionaron.

Patologías y pedido de arresto domiciliario

En el escrito se menciona que el exministro es paciente diabético insulinodependiente desde hace décadas y también hipertenso. La defensa señaló que estas condiciones requieren cuidados permanentes, especialmente en lo referido a la alimentación y al control médico.

Además, indicaron que el juez que supervisa la ejecución de una de sus condenas ya habría considerado conveniente evitar traslados, en el marco de un pedido de arresto domiciliario por razones de salud y edad que se encuentra en trámite.

En ese contexto, recordaron que incluso algunas pericias médicas se dispusieron realizar de manera remota o en la unidad penitenciaria, para evitar desplazamientos del exfuncionario.

Invocación de derechos de las personas mayores

Para reforzar su pedido, los abogados citaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que establece que los Estados deben garantizar condiciones que preserven la dignidad y la salud de las personas de edad avanzada.

Según el planteo, en procesos judiciales debe existir “debida diligencia y tratamiento preferencial” cuando se trata de personas mayores, especialmente si está en riesgo su salud.

Finalmente, la defensa dejó planteada una reserva para recurrir ante instancias superiores en caso de que el tribunal rechace el pedido. En ese escenario, anticiparon que podrían acudir a la Cámara Federal de Casación Penal e incluso plantear el caso federal ante la Corte Suprema.