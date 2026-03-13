La disputa por las comisiones también escala en Diputados: oficialismo y PJ van por las más influyentes

El peronismo presiona por la “calidad” de las comisiones que les tocará presidir. Desde el espacio que lidera Germán Martínez avisan que el Congreso seguirá siendo, como en 2025, la caja de resonancia de los temas que, consideran, más le importan a la sociedad.

A más de dos semanas de la puesta en marcha del período de sesiones ordinarias , en Diputados se desató la pelea entre oficialismo y el peronismo por las comisiones . A diferencia de lo que ocurre en el Senado, donde el PJ reclama más sillas , en la Cámara baja presionan por la “calidad” de las comisiones que les tocará presidir. Desde el espacio que lidera Germán Martínez avisan que, así y todo, el Congreso seguirá siendo, como en 2025, la caja de resonancia de los temas que, consideran, más le importan a la sociedad. El escándalo del jefe de Gabinete Manuel Adorni como botón de muestra.

El rol de las comisiones es clave . Antes de que los proyectos lleguen al recinto, deben pasar por ellas para su debate y dictamen. Es cierto: una iniciativa puede tratarse directamente en el recinto, pero, para ello, requiere que una mayoría especial habilite su tratamiento “sobre tablas”, lo cual dificulta el asunto. Pero al mismo tiempo, las comisiones funcionan como ámbitos de debate y caja de resonancia de los temas más variados. Y es la instancia en la que la ciudadanía puede participar y hacerse escuchar.

Es decir, las comisiones no solo son una vidriera para los legisladores, sino que además, allí se define la agenda del Congreso: los temas que se someten a discusión, más allá de si, después, en el recinto, se convierten o no en ley .

El año pasado, en Diputados, las comisiones de Salud y de Discapacidad fueron decisivas. Estas eran presididas por los diputados de Unión por la Patria Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, respectivamente . Fue el ámbito del que se valió la oposición para avanzar con una de las leyes que más dolor de cabeza le generó al gobierno de Javier Milei: la Emergencia en Discapacidad. Esa ley que Milei vetó y que, con mayoría de dos tercios, el Poder Legislativo logró insistir .

Los libertarios inventaron un vericueto para no cumplirla: la “devolvieron” al Congreso argumentando que el texto no especificaba –pese a que sí lo hacía– de dónde salían los fondos para su financiamiento. Jamás, al menos desde el retorno de la democracia, el Poder Ejecutivo había “devuelto” una ley.

Más adelante, el oficialismo intentó su derogación, pero la jugada fracasó: la Cámara baja volteó el capítulo del Presupuesto que incluía el artículo. Luego llegaron los pronunciamientos de la justicia y, así y todo, el Ejecutivo incumple la ley. Ante la falta de pago por parte del Estado, prestadores de discapacidad anunciaron un cese de actividades que rige este viernes, y la semana que viene.

También, en Salud, se avanzó con la Emergencia para el Garrahan, otro tema que copó la agenda, y se convirtió, al igual que Discapacidad o Universidades, en la principal bandera de la oposición. Allí, expusieron trabajadores de la salud, médicos, pacientes, prestadores: le pusieron voz y rosto a los reclamos que, para colmo, se superpusieron con las denuncias por el supuesto pago de sobreprecios en la ANDIS. Otro tema que también fue recogido por esos cuerpos de trabajo.

Diputados: cambio de estrategia libertaria

Con el recambio legislativo del 10 de diciembre, LLA tiene mucho mayor volumen en Diputados. Pasó de tener una bancada de casi 40 diputados a una de 95. A esto hay que sumarle los aliados prácticamente incondicionales del PRO y la UCR que lidera Pamela Verasay, que integran, junto con el MID, el interbloque Fuerza del Cambio. Así como también los acompañamientos menos lineales que reciben de las fuerzas provinciales que conviven en Provincias Unidas e Innovación Federal.

La Libertad Avanza Diputados Con el recambio legislativo, LLA tiene mayor peso en las comisiones. Mariano Fuchila

Esto significa que el oficialismo y sus aliados tendrán mayor peso en las comisiones, que se conforman de manera proporcional a la composición del recinto. Precisamente por estos días, siguen en pie las negociaciones para concretar las conformación de aquellas comisiones que, hasta la fecha, no han sido constituidas.

Entre ellas, se encuentran, precisamente, la de Salud, la de Discapacidad, así como también la de Ciencia y Técnica, que estuvo en manos de otro peronista, Daniel Gollán. Fue allí donde la oposición avanzó en la declaración de la Emergencia para ese sector.

Por estas horas, según pudo saber este medio, la puja entre el peronismo y LLA no se centra en el número de sillas que recibirá el principal bloque de la oposición en esos cuerpos de trabajo (en Senado, Popular denuncia que les dan menos que las que les corresponde). Tampoco por la cantidad de presidencias de comisiones que les otorgarán. Sino que la discusión pasa por “la calidad” de las comisiones que les toque presidir.

En otras palabras, el oficialismo se guardó para sí la presidencia de estas tres comisiones que la oposición utilizó para poner contra las cuerdas al Gobierno: Salud, Discapacidad, y Ciencia y Técnica.

“Sobre lo primero que pusieron el ojo los libertarios fue en las comisiones que más activamos el año pasado”, dijeron desde el peronismo. Quien se está encargando de estas negociaciones, del lado de LLA son el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, y la bullrichista Silvana Giudici. “(Martín) Menem se hace como el que no se encarga de nada”, resaltaron al referirse sobre el papel del presidente de la Cámara en torno a la discusión que se puso en marcha el martes de esta semana.

Pero además, en el peronismo acusan al oficialismo por la forma en la que se negocian las presidencias de las 46 comisiones que existen en la Cámara baja. “Primero satisface necesidades de aliados, y nos deja rascando la olla”, graficaron.

¿Por qué es tan importante tener la presidencia de una comisión? Porque de su presidente depende la agenda que allí se maneje: los temas a tratar y su puesta en funcionamiento. Por caso, el año pasado, antes de que José Luis Espert cayera en desgracia por sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico “Fred” Machado, el economista se negaba a reunir a la comisión de Presupuesto que él presidía.

José Luis Espert Espert bloqueó el debate de Discapacidad, Garrahan y Universidades, entre otros temas sensibles.

¿Qué implicó eso? La oposición, para avanzar con el dictamen de Emergencia en Discapacidad, Financiamiento Universitario, Emergencia para el Garrahan, entre otros casos, debió convocar a una sesión, reunir el quorum, y juntar los votos para su emplazamiento. Es decir, se celebró doble sesión por tema.

Este año, esa estrategia será mucho más costosa para la oposición, que quedó fuertemente golpeada post elecciones del 26 de octubre. Reunir el quorum de 129 ya no será tan sencillo. “Vamos a seguir insistiendo”, dijeron desde la bancada que preside Germán Martínez.

De todas maneras, en esa bancada resaltaron: “El Gobierno se equivoca creyendo que puede limitar la acción política del resto”. Es que, dan por descontado que se valerán de las comisiones que les toquen para impulsar proyectos y activar debates. “Si no nos dan Discapacidad, llevaremos el tema a la comisión de Derechos Humanos; los despidos los trataremos en Economía, y así…”.

Es decir, Unión por la Patria se las ingeniará para que la Cámara de Diputados siga siendo una caja de resonancia de lo que consideran que son los temas que impacten en la sociedad.

Germán Martínez El PJ se las ingeniará para activar la Cámara de Diputados. Diputados

Al mismo tiempo, advirtieron que, si bien es cierto que con la nueva composición LLA tiene mayor poder de bloqueo con su firma en las comisiones, el oficialismo sigue dependiendo de sus aliados. Es decir, para bloquear cualquier iniciativa impulsada por la oposición, requerirán del acompañamiento de dos de los tres bloques “aliados”. Ya sea Innovación Federal, Provincias Unidas o Fuerza del Cambio. El humor social, le podría jugar una mala pasada al oficialismo y, frente a temas sensibles, como discapacidad, esos espacios podrían torcer la balanza en su contra.

El desafío que tiene la oposición más dura (no solo el PJ) es romper ese cerco para avanzar con la firma de dictámenes.

“En algún lugar el quilombo lo vamos a hacer”, aseguraron desde las filas del peronismo. Y avisaron que la primera muestra la darán el día que Manuel Adorni pise el recinto de la Cámara de Diputados (sería a fines de abril, principio de mayo) para dar su primer informe de gestión. Diga lo que diga el jefe de Gabinete en su exposición, los diputados no le dejarán pasar su viaje a Uruguay en un jet privado, así como tampoco haber subido a su esposa al avión oficial que viajó rumbo a los Estados Unidos, para participar de la Argentina Week.