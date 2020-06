Alberto acotó el aislamiento y libera actividad en 85% del país

El resto, es decir área Metropolitana, Resistencia, Córdoba capital y alrededores, así como Trelew (Chubut) y Río Negro, seguirán en fase 3 del aislamiento social obligatorio. El Presidente confirmó así anoche en Olivos, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, que para las regiones con circulación local del virus se extiende el aislamiento social obligatorio hasta el domingo 28. El confinamiento cumplirá allí al término de esta nueva prórroga un total de 101 días desde que se decretó por primera vez la cuarentena, el 20 de marzo. Sólo en el área Metropolitana (AMBA), donde residen más de 14 millones de personas, se concentra el 90% de los contagios.

Ayer hubo récord de muertes. Con 929 nuevos casos confirmados, se registraron 25 fallecidos, con lo que el Covid-19 generó por primera vez más de un deceso por hora en promedio en las últimas 24 horas. La curva de contagios se instaló hace dos semanas en una nueva meseta que promedia los 800 casos diarios. A principios de mayo esa meseta era de 125 positivos por día.

Esta nueva fase de aislamiento enfrenta al área Metropolitana a un nuevo paradigma de contagios. Bajó el nivel de circulación en los barrios de emergencia, al menos de Capital Federal, pero subió en las demás comunas de clase media. Un dato que refleja la eficacia del programa Detectar de testeo puerta a puerta, pero que alerta sobre la expansión en la circulación del virus. A nivel país, mientras la curva de duplicación de casos es de 43,8 días, en la Capital Federal ese número baja a 15 días y en la provincia, a 12 días. Hay 20 provincias que ya avanzaron a fase 4; La Pampa y Corrientes están en fase 5. Sólo la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense permanecen en fase 3.

Antes del anuncio en Olivos, Alberto había cumplido con el ritual de la videoconferencia con gobernadores y recibió al comité de expertos que lo asesora en medio de la pandemia. “El virus está circulando y todavía no entramos al invierno. No sabemos cuándo va a ser el pico”, advirtieron durante la reunión con mandatarios provinciales. El Presidente les pidió expresamente a los gobernadores que no se relajen. Además del Presidente, participaron de la videollamada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; mientras que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se sumó de manera remota.

Se mantendrán los controles en el transporte interjurisdiccional. El conurbano bonaerense seguirá sin cambios. Con apertura de industrias previa a la extensión de la cuarentena de anoche no habrá nuevos permisos para comercios ni paseos familiares. Sólo se permite a los menores acompañar a los padres al supermercado. El interior bonaerense también habilitó industrias y en algunos municipios hay contactos familiares. La Ciudad optó por una apertura gradual para habilitar actividad física y nuevos rubros comerciales, como indumentaria. El miércoles Larreta le había adelantado al Presidente la intención de preparar un protocolo para la reapertura gradual de las escuelas, que permanecen cerradas desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus, habilitar el ejercicio físico a contraturno (de 20 a 8), extender paseos familiares a sábados y domingos así como instalar en espacios públicos entretenimientos para niños y adolescentes. Las propuestas surgieron tras consultas efectuadas a especialistas de múltiples disciplinas por la administración porteña que informó que en la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 760.000 niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años.

Fernández visitará hoy junto a Gabriel Katopodis las provincias de La Pampa y Neuquén, en su tercer viaje al interior del país luego de que el pasado 20 de marzo se decretara la cuarentena obligatoria. El miércoles por la noche, Santiago Cafiero juntó al gabinete nacional en el Centro Cultural Kirchner para analizar la agenda de gobierno pospandemia. La reforma tributaria y un plan de obra pública aparecen entre las prioridades luego de que el Indec confirmara ayer que la actividad industrial retrocedió un 33,5% durante abril, en el primer mes de restricciones plenas por las medidas de aislamiento para morigerar el coronavirus, mientras la construcción cayó 75,6%.