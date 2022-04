Cumbre del “albertismo” pide tregua con Cristina

La cumbre realizada en el Mercado del Patio de Rosario tuvo foco en la necesidad de fortalecer la unidad del Frente de Todos. Bajo el título “Reflexiones sobre presente y futuro de la Argentina”, disertaron durante más de cinco horas funcionarios y funcionarias del Gobierno nacional, legisladores y legisladoras de distintas provincias y referentes del espacio político que conduce Rossi. Cada una de ellas sobre un escenario que tenía como fondo el logo del “Frente de Todos”, con dos imágenes a los costados. En una de ellas, Néstor Kirchner. En la otra, Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, festejando el triunfo de 2019.

El cierre estuvo a cargo de Rossi, quien advirtió que, a diferencia de lo que ocurrió durante los gobiernos de Néstor y Cristina, “hoy hay una fuerza opositora con capacidad electoral y fortalecida”. "Cuando se critica la gestión de la marcha de la economía, hay que tratar de poner las cosas en su lugar, en cuáles son los problemas que tenía la Argentina, y qué respuestas hubo. Decían que no iba a haber vacunas. El problema no es el FMI, el problema es el gobierno neoliberal de Macri. El adversario es el neoliberalismo. No puede ser que hablemos solamente de lo que hace falta", enfatizó. “La unidad es un valor en sí mismo y para los peronistas, más”, remarcó.

“Esa idea de que me salvo sólo es la peor herencia del neoliberalismo. Creemos que la Patria es el otro y la otra. Tenemos que construir y hacer política para transformar, pero es muy difícil si nos peleamos entre nosotros. Hay 2023 porque tenemos que hacer lo que dijimos que veníamos a hacer”, dijo Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Nación. A su turno, Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, fue más tajante: “Nosotros vinimos a resolver las cosas de los más vulnerables, y a veces en vez de resolver nos ponemos a comentar la realidad. La tarea es reconstruir la unidad, dejémonos de joder y pongamos a la Argentina de pie".

En el mismo sentido se expresó Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales: "No es solo unidad, es cohesión. Podemos discutir, siempre hay más de una solución. Hemos cometido errores, pero no hay una sola política del Gobierno nacional que haya ido en contra de la producción y el empleo".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, sostuvo que “es un momento muy importante para el Frente de Todos”. “Hay una economía que está creciendo, recuperamos todo lo perdido en la pandemia y hay sectores que están por encima de los niveles prepandemia”, precisó. En ese sentido, agregó que “de los 48 meses que gobernó Macri, en 46 hubo baja de la actividad económica, fue un modelo económico que le dio la espalda al pueblo”. "Los argentinos nos votaron para resolver los problemas de los argentinos y las argentinas. Estamos demasiado lastimados para seguir peleándonos”, afirmó el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. Y fue aún más allá en esa autocrítica, en un claro pedido de unidad: “No equivoquemos al que está enfrente con el que está al lado”.

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, Germán Martínez, recordó que cuando Cristina era presidenta “ya algunos hablaban de “poskirchnerismo” y que después, durante el gobierno de Macri, La Corriente se opuso “a los tarifazos, al 2x1 a los genocidas, y le dijimos no al acuerdo con los fondos buitre y a cada política que iba en contra del pueblo argentino”. “Vamos a hacer todo para que el año que viene sigamos gobernando la Argentina”, aseguró. “Hay mucho más en juego que una elección en 2023. Lo que está en juego es saber si tenemos la posibilidad de conservar paritarias, de tener industria nacional, de cuál es el rol del Estado en la salud y la educación pública al servicio de todos, eso es lo que está en disputa”, expresó el Jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto. “Si a este gobierno le va mal, no va a haber expresión del peronismo a la que le vaya bien, pese a que en esta provincia haya dirigentes que quieren un peronismo a su imagen y semejanza, y no dentro de un proyecto nacional”, disparó.