Daniel Scioli presentará un nuevo libro con la presencia de Sergio Massa

En ese marco, remarcó que en su gestión 2019-2023, las exportaciones a Brasil "crecieron un 25%, incrementándose de los 10.500 millones de dólares exportados en 2019 a los 13.100 millones de dólares registrados en 2022".

Última reunión de Daniel Scioli y Sergio Massa

El último encuentro entre ambos funcionarios fue el 27 de julio de este año, cuando Sergio Massa recibió al gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, junto al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el embajador brasileño en Argentina, Julio Bitelli.

La importancia de Río Grande do Sul para nuestro país trasciende la cuestión fronteriza. La provincia cuenta con con 11,3 millones de habitantes y un ingreso per cápita por encima de la media nacional. Además, es un distrito estratégico por la fluidez y el caudal comercial, siendo el principal destino de las exportaciones argentinas.

En materia de inversiones existen más de 15 empresas brasileñas de Rio Grande do Sul con inversiones e intereses en el país en sectores como textiles, automotor y alimentos. Al mismo tiempo, la provincia fue la séptima mayor exportadora de Brasil en el primer semestre del 2023, siendo líder en la producción de tabaco y carne aviar, destinando a la Argentina un 6% del total de sus ventas.

Fue en ese marco que Sergio Massa recibió en el Palacio de Hacienda a Eduardo Leite, con quien analizó los acuerdos de integración comercial, energética y de infraestructura con ese estado brasileño. En el primer semestre del año, la balanza bilateral registró superávit para nuestro país por U$S 697 millones, mientras que las exportaciones argentinas hacia Rio Grande do Sul fueron de U$S 1.295 millones, con incremento interanual del 8%.

El encuentro buscó delinear nuevos acuerdos que fomenten el intercambio comercial, el transporte y el turismo en los pasos fronterizos entre ambos distritos, así como también las posibilidades de integración energética que se abren a partir de la obra del gasoducto Néstor Kirchner.