Jubilaciones de privilegio: Scioli jugó un rol clave para que el oficialismo diera el quórum en Diputados

"Como lo he manifestado a las autoridades de mi bloque y a la presidencia de la Cámara, desde el 3 de marzo me hago formalmente cargo de la Embajada. Esto no ha sido publicado en el Boletín Oficial y no ha salido todavía el decreto presidencial", manifestó.

El pasado 12 de febrero, el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires participó de un encuentro con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en calidad de diplomático.

Ese cónclave, que tuvo lugar en el Palacio de Planalto, Brasil, fue encabezado por el Canciller Felipe Solá, y el secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno, Gustavo Beliz.

A pesar de esta "presentación", su cargo diplomático todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, es decir, no fue informado de forma legal por el presidente Alberto Fernández.

Sergio Massa, presidente de la Cámara, defendió: "En primer lugar, decirle que hasta que haya aceptación del cuerpo a la renuncia del diputado, sigue siendo diputado. Este cuerpo no ha tratado la renuncia del diputado Scioli".

Sin embargo, Cambiemos, con Mario Negri a la cabeza, denunció como "inválido" el acto en el Congreso de la Nación y aseguró que presentará una demanda en la Justicia y abandonó el recinto de sesiones.

"La actitud del presidente de la Cámara, Sergio Massa, fue la correcta, de abrir la sesión cuando se había ya conformado el quórum", retrucó Scioli.

"El diputado Mario Negri dice que se me vio en Brasil y esto es así porque empece a trabajar debido a la delicada situación que atraviesa nuestra industria por la necesidad de exportar, de armonizar el vínculo con Brasil, pero en todo momento me acompañó quien está a cargo de la embajada", comentó Scioli en declaraciones formuladas a la prensa.